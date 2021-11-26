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В России могут запретить фильмы со сценами насилия

В России могут запретить фильмы со сценами насилия (3 фото)

Автор:
26 ноября 2021 15:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Милонов   госдума   закон   запрет   лгбт   насилие   политика   фильм   
546
3

И нетрадиционных отношений - проект такого закона рассмотрят в Думе.

В ближайшее время «слуги народа» обсудят, а может и примут, закон «О запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений». Об этом сообщила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей - Нина Останина.

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Она добавила: «Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от такой негативной информации».

Так что защищать детишек от всего плохого будут «всем миром». Если закон примут, то «Криминальное чтиво» они точно не посмотрят)

В 2013 году уже приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ несовершеннолетних, его вдохновителем был гражданин Милонов. Теперь вот хотят заняться насилием и ЛГБТ в кино.

Так что все будут защищены от всего. Наверное...

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Метки: Милонов   госдума   закон   запрет   лгбт   насилие   политика   фильм   
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2k
Alex 56 минут назад
С точки зрения закона, этот фильм сплошное насилие!
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−5
Insaid From 17 секунд назад
тик так с инстаграмом сначала запретите!
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18k
sanchesS80 41 секунду назад
Ну тогда надо будет запрещать и такие фильмы. Ну а что - драки, убийства, несколько смертей.
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586
Bastard Fat 49 секунд назад
лишь бы не запретили фильмы со сценами василия
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9k
costa 9 минут назад
Я не говорю что все совсем плохо, но пошел почитать про госпожу председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей - Нину Останину в википедию.

Семья

Ещё в студенческие годы вышла замуж за Игоря Григорьевича Останина. В 2000-е годы он работал сотрудником аппарата Госдумы РФ. В семье двое взрослых сыновей Даниил и Евгений.

Сын Даниил (р. 1982) осуждён по обвинению в совершении тяжкого преступления. В конце 2010 года Д. Останин совершил в Москве убийство с особой жестокостью своего партнёра по бизнесу М. Мильштейна. По сообщению Следственного комитета, Останин полностью признал себя виновным в убийстве.[4] В суде установлено, что между Д. Останиным и Мильштейном произошла ссора из-за денежных долгов. Во время ссоры сын депутата 42 раза ударил кухонным ножом Мильштейна. В результате тот скончался на месте. Суд приговорил Даниила Останина к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима[5].

Каждый может оступиться, но что-то мне подсказывает что не очень хорошо она воспитывала своего сына Даниила. Или википедия лжет?
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29k
Антон 11 минут назад
Каждое заседание Думы и новости первого канала - одни сцены насилия над простым народом. Запрещайте, отлично.
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136
perekrestok 15 минут назад
Смотрю вот фильм под названием "Неуловимые мстители". Стреляют, людей убивают, детей нагайкой порют. Еще там "Гроб с покойничком летает! А вдоль дороги мертвые с косами стоят! И тишина!". Судя по новому закону надо запретить?
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1k
Виталий 15 минут назад
значит канал НТВ закроют.
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19k
kamanch Полчаса назад
Всё правильно.
Всем смотреть первый канал и послание Их Величества Владимира законодательному собранию.
Последнее пересматривать несколько раз, будут введены экзамены по проверке.
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386
Максим Максимов Полчаса назад
ну тогда пускай ЗАПРЕЩАЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СЕРИАЛЫ, ИДУЩИЕ ПО ЗОМБОЯЩИКУ
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19k
иванов дмитрий Полчаса назад
не могу вспомнить ни одного фильма-сказки для детей без насилия.
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15k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Так понимаю, что все фильмы про войну, в том числе и советского периода, под запрет?
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495
moishab 38 минут назад
Синеватая бабища депутат. Смешно
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949
Лимонадный Джо 43 минуты назад
Законами и запретами насилие из действительность не вычеркнешь. Придётся запрещать тогда и документальные фильм по истории войн,восстаний и геноцида.
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−10
опарыш рыгорыч 43 минуты назад
росию спасет православие и вера в царя
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19k
мистер Конвей Твитти 46 минут назад
А как же любимые нынешней властью фильмы про войну,булочку и трамвайчик,которых каждый год снимают по несколько штук?Там вообще одно сплошное насилие.Или это другое?
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58k
pynh 52 минуты назад
а бдсм считается?
з.ы. друг спрашивает
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20k
Ego sum qui sum 58 минут назад
чем больше молодежи запрещают, тем больше они себе позволяют
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10k
Kostick Час назад
жаль нельзя ту госдупу запретить, сидят дармоеды, строчат тупорылейшие законы. анадысь инфа проскочила, ребёнок умер, лекарство от сма не успели купить. за одно такое, вся эта тусовка, включая пересидента обязана уйти в отставку. так это так, капля в море подобных случаев.
ps портрет бабушки очень хорошо подобран, абсолютно не обезображен интеллектом.
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