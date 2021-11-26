В России могут запретить фильмы со сценами насилия

Она добавила: «Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от такой негативной информации».

Так что защищать детишек от всего плохого будут «всем миром». Если закон примут, то «Криминальное чтиво» они точно не посмотрят)