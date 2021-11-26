В России могут запретить фильмы со сценами насилия

И нетрадиционных отношений - проект такого закона рассмотрят в Думе.
В ближайшее время «слуги народа» обсудят, а может и примут, закон «О запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений». Об этом сообщила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей - Нина Останина.
Она добавила: «Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от такой негативной информации».
Так что защищать детишек от всего плохого будут «всем миром». Если закон примут, то «Криминальное чтиво» они точно не посмотрят)
В 2013 году уже приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ несовершеннолетних, его вдохновителем был гражданин Милонов. Теперь вот хотят заняться насилием и ЛГБТ в кино.
Так что все будут защищены от всего. Наверное...
Источник:
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Семья
Ещё в студенческие годы вышла замуж за Игоря Григорьевича Останина. В 2000-е годы он работал сотрудником аппарата Госдумы РФ. В семье двое взрослых сыновей Даниил и Евгений.
Сын Даниил (р. 1982) осуждён по обвинению в совершении тяжкого преступления. В конце 2010 года Д. Останин совершил в Москве убийство с особой жестокостью своего партнёра по бизнесу М. Мильштейна. По сообщению Следственного комитета, Останин полностью признал себя виновным в убийстве.[4] В суде установлено, что между Д. Останиным и Мильштейном произошла ссора из-за денежных долгов. Во время ссоры сын депутата 42 раза ударил кухонным ножом Мильштейна. В результате тот скончался на месте. Суд приговорил Даниила Останина к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима[5].
Каждый может оступиться, но что-то мне подсказывает что не очень хорошо она воспитывала своего сына Даниила. Или википедия лжет?
Всем смотреть первый канал и послание Их Величества Владимира законодательному собранию.
Последнее пересматривать несколько раз, будут введены экзамены по проверке.
з.ы. друг спрашивает
ps портрет бабушки очень хорошо подобран, абсолютно не обезображен интеллектом.