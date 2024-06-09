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Милонов призвал бороться с проституцией

Милонов призвал бороться с проституцией

Автор:
09 июня 2024 09:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Милонов   ПМЭФ   критика   проститутки   эскорт   
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Видимо, заработок эскортниц на ПМЭФ не дает покоя зампреду комитета Госдумы по защите семьи. Он выступил с критикой "профурсеток" и призвал очистить от них страну.

Не успел закончиться Петербургский международный экономический форум, где дамы полусвета устроили разборки по поводу демпинга цен на свои услуги, как тема эскорта вновь всплыла на поверхность. Теперь уже в Госдуме.


Депутат Виталий Милонов отметил, что "проститутки настолько бесполезные и вредные жители нашей территории, что их можно спокойно зачистить". Речь идет не о массовых расстрелах ночных бабочек, депутат гуманно предлагает их выгнать из страны.

«Невозможно быть эскортницей, как они себя благородно называют, на самом деле профурсеткой, проституткой. Они действуют через агентство или индивидуально, они, естественно, известны. Поэтому надо просто жёстче взяться. А то, что это они ходят по белу свету, прожигают жизнь. Семьи разрушаются, совращают людей своей мнимой силиконовой красотой. Я считаю, что проститутки настолько бесполезные и вредные жители нашей территории, что их можно спокойно зачистить. Интересы проституток идут в противовес интересам страны, поэтому их всех надо выгонять. В России этим заниматься нельзя, никакого толерантного отношения к проституции».

Ранее Милонов возмущался стоимостью услуг дам с пониженной социальной ответственностью на ПМЭФ и их происхождением.

«Проститутки пытаются заработать на богатых предпринимателях, которые приехали в другой город. Пытаются заработать огромные деньги, потому что знаю, что ценники там доходят до баснословных сумм. Большинство проституток просто уедет к себе домой на Украину, в европейские страны».

Их, по версии депутата, также нужно серьезно наказать, как и тех, кто пользуется их услугами.

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Метки: Госдума   Милонов   ПМЭФ   критика   проститутки   эскорт   
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23  комментария
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*вший Час назад
У меня иногда создаётся ощущение, что Милонов сам проплачивает статьи о себе.
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5k
Kozlodoev 3 минуты назад
Давайте уже бороться с Милоновым.
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34k
Владимир 7 минут назад
Такое впечатление, что он им просто завидует.
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3k
Igor Grishaev 10 минут назад
Правильно. Продать их всех в гарем, к султану.
И государству прибыль опять же.
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7k
Wadim 12 минут назад
С нашего форума пмэф начни, мудак рыжий. А ну да, он кончился уже...
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10k
Роман 16 минут назад
Проституция и Милонова переживет. А по хорошему легализовать нужно и закрыть вопрос. Тут проще возглавить, чем бороться.

PS Пусть с кассовыми аппаратами ходят ))
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3k
Жирный бот Полчаса назад
Проституция с заки человечества.. Еще когда мы были гоминидами.. Её только загнать в глубже в подполье можно... Но никуда она не денется..
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5k
foggen2 Полчаса назад
В этом случае я явный оппонент Милонова.
Качественная,защищённая законодательством вплоть до профсоюзов "Как бы на слух смешно это не звучало" проституция нужна и необходима.
Любимые мужья,умелые мачо и удачливые юноши гарантированно имеют регулярный и достойный интим.Но есть ещё пол страны)
И да,пускай им выдают трудовые книжки,пускай им законодательно предоставят ежемесячный медосмотр у венеролога "Ну или венеролога отдельного к каждой точке приставят на пол ставки".
Пускай платят официальную пенсию.Это тоже работа.И тем,кто думает-"Фу,да они с кем попало!!!" рекомендую вспомнить массажисток,гинекологов и хирургов.Они тоже "с кем попало".
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4k
iovan2011 36 минут назад
Детская травма наверно, его девочки сильно обидели по молодости
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4k
Могвай 39 минут назад
Рыжий клоун сам хотел бы обслужить всех участников форума, но ему мешают профессионалки.
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12k
Dmitry 40 минут назад
Удачи. Не просто ж так, это называется "самая древняя профессия"?
Беру ведро попкорна и готов наблюдать за этим цирком.
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499
Skywriter 42 минуты назад
Золотые слова, Виталий Валентинович, да и человек ты золотой!
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25k
Скептик-материалист Час назад
Кругом пилят строительные бюджеты, воруют вагонами, а этому девчонки - настоящее зло
Отстаньте от девчонок, депутаты )
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784
Шурман Час назад
Не дали ?:)
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3k
Ультратрахуил Час назад
Бороться,перед тем как пороться?
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29k
Влад 2 часа назад
Правильно, затрахать их всех.
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