Милонов призвал бороться с проституцией

Видимо, заработок эскортниц на ПМЭФ не дает покоя зампреду комитета Госдумы по защите семьи. Он выступил с критикой "профурсеток" и призвал очистить от них страну.
Не успел закончиться Петербургский международный экономический форум, где дамы полусвета устроили разборки по поводу демпинга цен на свои услуги, как тема эскорта вновь всплыла на поверхность. Теперь уже в Госдуме.
Депутат Виталий Милонов отметил, что "проститутки настолько бесполезные и вредные жители нашей территории, что их можно спокойно зачистить". Речь идет не о массовых расстрелах ночных бабочек, депутат гуманно предлагает их выгнать из страны.
«Невозможно быть эскортницей, как они себя благородно называют, на самом деле профурсеткой, проституткой. Они действуют через агентство или индивидуально, они, естественно, известны. Поэтому надо просто жёстче взяться. А то, что это они ходят по белу свету, прожигают жизнь. Семьи разрушаются, совращают людей своей мнимой силиконовой красотой. Я считаю, что проститутки настолько бесполезные и вредные жители нашей территории, что их можно спокойно зачистить. Интересы проституток идут в противовес интересам страны, поэтому их всех надо выгонять. В России этим заниматься нельзя, никакого толерантного отношения к проституции».
Ранее Милонов возмущался стоимостью услуг дам с пониженной социальной ответственностью на ПМЭФ и их происхождением.
«Проститутки пытаются заработать на богатых предпринимателях, которые приехали в другой город. Пытаются заработать огромные деньги, потому что знаю, что ценники там доходят до баснословных сумм. Большинство проституток просто уедет к себе домой на Украину, в европейские страны».
Их, по версии депутата, также нужно серьезно наказать, как и тех, кто пользуется их услугами.
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И государству прибыль опять же.
PS Пусть с кассовыми аппаратами ходят ))
Качественная,защищённая законодательством вплоть до профсоюзов "Как бы на слух смешно это не звучало" проституция нужна и необходима.
Любимые мужья,умелые мачо и удачливые юноши гарантированно имеют регулярный и достойный интим.Но есть ещё пол страны)
И да,пускай им выдают трудовые книжки,пускай им законодательно предоставят ежемесячный медосмотр у венеролога "Ну или венеролога отдельного к каждой точке приставят на пол ставки".
Пускай платят официальную пенсию.Это тоже работа.И тем,кто думает-"Фу,да они с кем попало!!!" рекомендую вспомнить массажисток,гинекологов и хирургов.Они тоже "с кем попало".
Беру ведро попкорна и готов наблюдать за этим цирком.
Отстаньте от девчонок, депутаты )