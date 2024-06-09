Милонов призвал бороться с проституцией

Не успел закончиться Петербургский международный экономический форум, где дамы полусвета устроили разборки по поводу демпинга цен на свои услуги, как тема эскорта вновь всплыла на поверхность. Теперь уже в Госдуме.



Депутат Виталий Милонов отметил, что "проститутки настолько бесполезные и вредные жители нашей территории, что их можно спокойно зачистить". Речь идет не о массовых расстрелах ночных бабочек, депутат гуманно предлагает их выгнать из страны.