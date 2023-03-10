У иноагента Земфиры хотят отобрать квартиру в Москве

Иномарки и участок пойдут «прицепом».
Год назад Земфира* уехала во Францию. Теперь она живёт в Париже, вместе с Ренатой Литвиновой. Периодически даёт концерты и нелестно отзывается о России.
А недавно записала песню:
Источник:
После этого депутаты Госдумы потребовали лишить певицу её недвижимости в России. Сейчас за ней числится «двушка» на Фрунзенской за 55 миллионов рублей, нежилое помещение в Хорошёвском районе и участок в Башкирии.
Источник:
Также есть пара иномарок: «Мерседес» и «БМВ».
Обращение о лишении имущества направлено в Генпрокуратуру.
*Земфира признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.
Источник:
- В Госдуме хотят запретить возвращаться в Россию уехавшим «звёздам»
- "Дешевые и никудышные": что нашли под ёлочкой депутаты Госдумы
- Ксения Анатольевна обзавелась многомиллионной недвижимостью в Дубае
- Журналисты показали реальную, а не фейковую стоимость блюд в "думской столовой"
- Депутат и 7 гномов: парламентарии поборются за увеличение зарплат... своим помощникам
ОБАЛДЕТЬ!!!
Целых 55 лямов двушка в Москве. (Как, примерно, 30% двушек в Москве)
Как же у нас любит отдельная часть народа ссучиваться!!!
Я помню 99 год. Мой выпускной. Из лицея. 12 штук 11 классов за раз выпускались.
Мы утром полупьяные и уставшие выгрузились на набережной Оби из 8 круглых желтых пазиков... и пели Земфиру под гитары. Именно - ГИТАРЫ. Не одну - несколько.
Только вышел её первый альбом.
Сумасшедшая популярность в нашей возрастной категории тогда была.
Ариведерчи, Ромашки.. Почему...
Три сотни шестнадцати-семнадцати-восемнадцатилетних закончивших школу. Пели. И предвкушали. Предвкушали жизнь.
И она была.
БЫЛА.
А потом у кое кого начало взыгрывать геополитическое эго.
И вектор покупательской способности и уровня жизни, как повернул в 2012 году вниз, так и не меняет своего направления.
Ощущение СВОБОДЫ. Ощущение, что от тебя что-то зависит только-только начало формироваться в первый срок вседержителя. Но начало его третьего... все разрушило.
Говорите, что хотите.
Но тогда - 99-ом году. Я - проведший всю свою юность в нищете 90-х, хотел не ЭТОГО.
А так.. получается, нас всех два десятилетия трясло ЗРЯ. Всё горе 90-х, было зря.
И сейчас, мы в ещё боле низкой точке, если оценивать геополитические реалии,чем были в 85 году. Варшавского договора нет. Сильнейший Китай торгует каждым следующим "союзником".
Даже Турция - как и в 19 веке, вновь заставляет с собой считаться.
Это, блин... максимальные геополитические победы. И просто воплощение мечт молодежи девяностых.
пройдет война - и тогда давайте разбираться,
А сейчас. для чего? злить кого-то?
Галкин лезет в штаны к Земфире..
- Максим! Ты же гей!
- Я знаю, но думал, что ты мужик!!
2. На каком основании у инагнтов можно забрать имущество? Если за долги (ЖКХ, налоги, штрафы и т.п.), то можно. А если всё уплачено?
3. Если что-то делать, то нужно делать по-закону, а не по тому, что какому-то депутату что-то в голову взбрело.
А про ВМН за все пункты - звездёжь.
Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст. 58-2 58-9), а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.