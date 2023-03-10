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У иноагента Земфиры хотят отобрать квартиру в Москве

У иноагента Земфиры хотят отобрать квартиру в Москве

Автор:
10 марта 2023 16:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Госдума   Земфира   депутаты   квартира   недвижимость   песня   участок   
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Иномарки и участок пойдут «прицепом».

Год назад Земфира* уехала во Францию. Теперь она живёт в Париже, вместе с Ренатой Литвиновой. Периодически даёт концерты и нелестно отзывается о России.

А недавно записала песню:


После этого депутаты Госдумы потребовали лишить певицу её недвижимости в России. Сейчас за ней числится «двушка» на Фрунзенской за 55 миллионов рублей, нежилое помещение в Хорошёвском районе и участок в Башкирии.

Также есть пара иномарок: «Мерседес» и «БМВ».

Обращение о лишении имущества направлено в Генпрокуратуру.

*Земфира признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Источник:

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Метки: Госдума   Земфира   депутаты   квартира   недвижимость   песня   участок   
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18  комментариев
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309
Серега 56 минут назад
Ну,она ни у кого не украла,не ограбила никого.Это ее недвижимость.Если есть что предЪявить по налогам,разговора нет,можно и забрать.А вот депутатов бы самих перетрясти,и выяснить откуда у них дома и параходы.Получается,если ты вор,но типа патриот,то все нормально.
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52k
smakido 39 секунд назад
Важно чтобы средства от продажи пошли на нужды народа: на лечение от тяжёлых заболеваний, помощь детским домам, инвалидам, пенсионерам.
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22k
Mike Miller 50 секунд назад
Ой.. какая богатая-то была лесби-Рамазанова.
ОБАЛДЕТЬ!!!
Целых 55 лямов двушка в Москве. (Как, примерно, 30% двушек в Москве)

Как же у нас любит отдельная часть народа ссучиваться!!!
Я помню 99 год. Мой выпускной. Из лицея. 12 штук 11 классов за раз выпускались.
Мы утром полупьяные и уставшие выгрузились на набережной Оби из 8 круглых желтых пазиков... и пели Земфиру под гитары. Именно - ГИТАРЫ. Не одну - несколько.
Только вышел её первый альбом.
Сумасшедшая популярность в нашей возрастной категории тогда была.
Ариведерчи, Ромашки.. Почему...
Три сотни шестнадцати-семнадцати-восемнадцатилетних закончивших школу. Пели. И предвкушали. Предвкушали жизнь.
И она была.
БЫЛА.
А потом у кое кого начало взыгрывать геополитическое эго.
И вектор покупательской способности и уровня жизни, как повернул в 2012 году вниз, так и не меняет своего направления.
Ощущение СВОБОДЫ. Ощущение, что от тебя что-то зависит только-только начало формироваться в первый срок вседержителя. Но начало его третьего... все разрушило.
Говорите, что хотите.
Но тогда - 99-ом году. Я - проведший всю свою юность в нищете 90-х, хотел не ЭТОГО.
А так.. получается, нас всех два десятилетия трясло ЗРЯ. Всё горе 90-х, было зря.
И сейчас, мы в ещё боле низкой точке, если оценивать геополитические реалии,чем были в 85 году. Варшавского договора нет. Сильнейший Китай торгует каждым следующим "союзником".
Даже Турция - как и в 19 веке, вновь заставляет с собой считаться.

Это, блин... максимальные геополитические победы. И просто воплощение мечт молодежи девяностых.
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428
Вася Васильев 9 минут назад
Забирать пока не надо, а вот запрет наложить на любые рег действия с имуществом определённо будет не лишним.
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24
Катрин 12 минут назад
спорное дело. по крайней мере рано, я считаю об этом говорить...
пройдет война - и тогда давайте разбираться,
А сейчас. для чего? злить кого-то?
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2k
kotkot 23 минуты назад
Где-то поочитал сегодня анекдот:
Галкин лезет в штаны к Земфире..
- Максим! Ты же гей!
- Я знаю, но думал, что ты мужик!!
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2k
Pioner76 37 минут назад
Оно земфир, а не земфира.
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42k
Игорь 40 минут назад
1. Очень часто депутаты не знают законов, которые сами напринимали.

2. На каком основании у инагнтов можно забрать имущество? Если за долги (ЖКХ, налоги, штрафы и т.п.), то можно. А если всё уплачено?

3. Если что-то делать, то нужно делать по-закону, а не по тому, что какому-то депутату что-то в голову взбрело.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 51 минуту назад
Что-то подобное когда-то уже слышал...
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57k
Крокоди́л 58 минут назад
Непростые судьбы осужденных по 58 ой статье...статья об экстремизме стала новым вариантом знаменитой сталинской 58-б...
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10k
Бритва Час назад
главное, чтобы не попало в собственность какого-нибудь чинуши
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309
Серега Бритва 59 минут назад
Туда и попадет.За это они и суетятся.
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August

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