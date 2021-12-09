Перестаралась: бабушка хотела повысить торговлю, но сожгла целый рынок

Ещё в январе 2020 года женщина зажгла церковную свечку и начала проводить обряд. Но, видимо, не имела должной квалификации и высшие силы на неё разгневались. Правда, она ещё была в состоянии алкогольного опьянения.



Поэтому очищение получилось не такое, которое планировалось. Пенсионерка сожгла не только магазинчик, в котором работала продавцом, но и весь павильон.