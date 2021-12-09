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Перестаралась: бабушка хотела повысить торговлю, но сожгла целый рынок

Перестаралась: бабушка хотела повысить торговлю, но сожгла целый рынок (6 фото)

Автор:
09 декабря 2021 08:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Петропавловск-Камчатский   деньги   обряд   пожар   прокуратура   рынок   свеча   
1815
6
Необычная история произошла в Петропавловске-Камчатском. Там пенсионерка решила провести обряд очищения и на хорошую торговлю, но что-то пошло не так.
Ещё в январе 2020 года женщина зажгла церковную свечку и начала проводить обряд. Но, видимо, не имела должной квалификации и высшие силы на неё разгневались. Правда, она ещё была в состоянии алкогольного опьянения.

Поэтому очищение получилось не такое, которое планировалось. Пенсионерка сожгла не только магазинчик, в котором работала продавцом, но и весь павильон.
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Спустя почти два года прокуратура Петропавловска-Камчатского обвинила 71-летнюю женщину в преступлении предусмотренной статьей 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем). Сгоревший павильон и имущество в нём были оценены на 52 млн рублей.

Интересно, что бабушка вины своей не признаёт и говорит, что ничего не помнит.

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Метки: Петропавловск-Камчатский   деньги   обряд   пожар   прокуратура   рынок   свеча   
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10k
myymoo Час назад
Ну очистить у неё определённо получилось ))
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13k
Евгений 5 минут назад
Методы очищения инквизицией попахивают. Только времена уж не те - ведьма не сгорела.
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5k
Борис Карабанов 17 минут назад
У подавляющего большинства российских пенсионеров нынче выбор невелик - либо продолжать работать до полного изнеможения, стиснув зубы, до самой смерти, либо нищенствовать на пенсию в 10-15 тыс. руб. Зачастую и этого выбора нет.
(Москвичей, чиновников и силовиков просьба не беспокоиться)
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38k
Alex 20 минут назад
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58k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
видимо она не слышала эту песню
Ссылка youtu.be
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11k
Majul Полчаса назад
Обряд очищения и на хорошую торговлю, пилять что в головах то подобных? XXI век на дворе...
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12k
Святослав 53 минуты назад

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1k
Алксандр Шевченко 55 минут назад
Видать там одни черти были, ишь как пробрало пламя очистительное.
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−2
павук 59 минут назад
рпц и пгм до хорошего не доводят
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27k
EvilHomer 59 минут назад
Бабушка подожгла рынок ради тик тока.
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5k
ГГалка Час назад
погодите.. по тексту: "Ещё в январе 2020 года женщина зажгла церковную свечку..." (с). А вешают мильёны на бубулю только сейчас? Ох там за два года то поди столько всего сгорело...
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297
ЛикБез Час назад
Видать задолбала она Бога своими мольбами...
Чтобы больше не досаждала, спалил всё к чертям.

===
Еще одно доказательство вредности ПГМ
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1k
Александр Задорожный Час назад
Человек в таком возрасте должен наслаждаться заслуженной(или не очень) пенсией, и не работать. В том числе и для того, чтобы подобное не происходило. Старость ко всем приходит по-разному, но тут судя по всему алкоголь и тяжёлая для такого возраста работа ускорили ее приход. Да и 70 лет возраст весьма почтенный.
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27k
Aqueronte Час назад
Иронично
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2k
Illuminat Час назад
Говорят, что боги всегда реагируют на человеческие просьбы. Просто небо высоко и они иногда промахиваются. Тут так же и произошло - хотела повысить торговлю - на! И у конкурентов она повысилась. Небольшой промах.
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55k
Похабыч Час назад
Не иначе как конкуренты бабку подослали!
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1k
Andrey Kondor Час назад
Хотя бы пожарной сигнализации, видимо, не было.
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206
дядя Ваня Час назад
очень удобно, с пенсионерки денег никаких не отобрать, никто ничего компенсировать не будет. Возможно тут есть какая-то история, избавились от конкурента, месть, еще что-то. А повесили на бабулю - с нее все равно ничего не взять.
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1k
Andrey Kondor Час назад
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2k
NIS Час назад
Благими намерениями ....
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