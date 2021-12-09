Перестаралась: бабушка хотела повысить торговлю, но сожгла целый рынок

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Необычная история произошла в Петропавловске-Камчатском. Там пенсионерка решила провести обряд очищения и на хорошую торговлю, но что-то пошло не так.
Ещё в январе 2020 года женщина зажгла церковную свечку и начала проводить обряд. Но, видимо, не имела должной квалификации и высшие силы на неё разгневались. Правда, она ещё была в состоянии алкогольного опьянения.
Поэтому очищение получилось не такое, которое планировалось. Пенсионерка сожгла не только магазинчик, в котором работала продавцом, но и весь павильон.
Поэтому очищение получилось не такое, которое планировалось. Пенсионерка сожгла не только магазинчик, в котором работала продавцом, но и весь павильон.
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Спустя почти два года прокуратура Петропавловска-Камчатского обвинила 71-летнюю женщину в преступлении предусмотренной статьей 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем). Сгоревший павильон и имущество в нём были оценены на 52 млн рублей.
Интересно, что бабушка вины своей не признаёт и говорит, что ничего не помнит.
Интересно, что бабушка вины своей не признаёт и говорит, что ничего не помнит.
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(Москвичей, чиновников и силовиков просьба не беспокоиться)
Чтобы больше не досаждала, спалил всё к чертям.
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Еще одно доказательство вредности ПГМ