Редкие кадры из лихих 90-х, которые пробуждают противоречивые эмоции

В этой подборке собраны иллюстрации к различным событиям, которые имели место быть в российских 90-х. Да, время было не из легких, но мы его пережили. Сейчас остается только смотреть на все это и молиться, чтобы подобные вещи никогда не повторялись.

0

1. Задержание "бригадных", контролировавших Воскресенский авторынок. 1990 год 0 Источник:

×

2. По дороге в Грозный. Автобус с матерями военнослужащих. 1996 год 0 Источник:

3. Новый год в студенческом общежитии. 1995 год 0 Источник:

4. Вручение ТЭФИ-99 за сериал "Улицы разбитых фонарей". 1999 год 0 Источник:

5. Переговоры с террористами в Буденновске. 1995 год 0 Источник:

6. Воры в законе с Михаилом Шуфутинским. Сочи, 1995 год 0 Источник:

7. Рейд ОМОНа по изъятию контрафактной спиртной продукции. Тюмень, 1994 год 0 Источник:

8. Покупка "почти лицензионных" дисков на "Горбушке". Москва, 1999 год 0 Источник:

9. Бабушки продают очень дешевую водку. Москва, 1998 год 0 Источник:

10. Раздача бесплатной гнилой картошки. Москва, 1993 год 0 Источник:

11. Прогулка по проспекту Ленина в Грозном. 1995 год 0 Источник:

12. Тренировка в школе женщин телохранителей. Санкт-Петербург, 1995 год 0 Источник:

13. Пристанище бездомных. Москва, 1993 год 0 Источник:

14. Андерй Малахов - Ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале. 1996 год 0 Источник:

15. Губернатор Нижегородской области Борис Немцов готовится к полету на истребителе МиГ-29. 1996 год 0 Источник:

16. Майкл Джексон во время своего турне. Москва, 1996 год 0 Источник:

17. Партнеры у своего ларька. 1994 год 0 Источник:

18. Молчание ягнят и Мультфильмы на одной кассете - это классика жанра 0 Источник:

19. Торговля бытовой техники "с колес". 1995 год 0 Источник: