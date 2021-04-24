Редкие кадры из лихих 90-х, которые пробуждают противоречивые эмоции

Автор:
24 апреля 2021 13:42
В этой подборке собраны иллюстрации к различным событиям, которые имели место быть в российских 90-х. Да, время было не из легких, но мы его пережили. Сейчас остается только смотреть на все это и молиться, чтобы подобные вещи никогда не повторялись.
1. Задержание "бригадных", контролировавших Воскресенский авторынок. 1990 год
2. По дороге в Грозный. Автобус с матерями военнослужащих. 1996 год
3. Новый год в студенческом общежитии. 1995 год
4. Вручение ТЭФИ-99 за сериал "Улицы разбитых фонарей". 1999 год
5. Переговоры с террористами в Буденновске. 1995 год
6. Воры в законе с Михаилом Шуфутинским. Сочи, 1995 год
7. Рейд ОМОНа по изъятию контрафактной спиртной продукции. Тюмень, 1994 год
8. Покупка "почти лицензионных" дисков на "Горбушке". Москва, 1999 год
9. Бабушки продают очень дешевую водку. Москва, 1998 год
10. Раздача бесплатной гнилой картошки. Москва, 1993 год
11. Прогулка по проспекту Ленина в Грозном. 1995 год
12. Тренировка в школе женщин телохранителей. Санкт-Петербург, 1995 год
13. Пристанище бездомных. Москва, 1993 год
14. Андерй Малахов - Ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале. 1996 год
15. Губернатор Нижегородской области Борис Немцов готовится к полету на истребителе МиГ-29. 1996 год
16. Майкл Джексон во время своего турне. Москва, 1996 год
17. Партнеры у своего ларька. 1994 год
18. Молчание ягнят и Мультфильмы на одной кассете - это классика жанра
19. Торговля бытовой техники "с колес". 1995 год
20. Самарская "бригада Махно" на похоронах. 1997 год
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