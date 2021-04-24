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Редкие кадры из лихих 90-х, которые пробуждают противоречивые эмоции

Редкие кадры из лихих 90-х, которые пробуждают противоречивые эмоции (21 фото)

Автор:
24 апреля 2021 13:42
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   бандитизм   деньги   жить в россии   ностальгия   рынок   
1067
21
В этой подборке собраны иллюстрации к различным событиям, которые имели место быть в российских 90-х. Да, время было не из легких, но мы его пережили. Сейчас остается только смотреть на все это и молиться, чтобы подобные вещи никогда не повторялись.
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Метки: 90-е   Россия   бандитизм   деньги   жить в россии   ностальгия   рынок   
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13  комментариев
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12k
albedo 41 минуту назад
"Святые 90-е".
Навальнята нас зовут туда?!
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26k
Антон 11 секунд назад
Сраное, поганое время.
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3k
Вадим Игнатьев 2 минуты назад
Прекрасно помню. Казань. Пункт обмена валюты на улице Вишневского. 1994г.
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4k
Иван 12 минут назад
Долбо*бы, которые не были за мкадом, и кремлешлюхи думают чо то с тех пор изменилось. У меня в городе даже СД дисками один дед торгует с самодельного прилавка на рынке.
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11k
Агент Безопасной Национальности Иван 4 минуты назад
Уезжай из Украины, что еще можно тебе посоветовать...
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9k
Александр Иван 3 минуты назад
Власти должны были сделать ему прилавок и дать другой товар?
Это в каком городе замкадья такие ужасы с дисковым дедом?
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