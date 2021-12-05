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В Казахстане красиво сгорел полуприцеп с пиротехникой

В Казахстане красиво сгорел полуприцеп с пиротехникой (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 декабря 2021 12:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   видео   пиротехника   пожар   проишествие   салют   
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До Нового года ещё 26 дней, а на трассе Нур-Султан-Щучинск в Акмолинской области уже праздничная атмосфера. Ночное небо украсили сотни разноцветных огоньков.

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Метки: Казахстан   видео   пиротехника   пожар   проишествие   салют   
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Дмитрий Эквадор Лоха Полчаса назад
Праздник к нам приходит...
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Slonyash 3 минуты назад
Красивое ДТП
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Sergius SPb 22 минуты назад
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