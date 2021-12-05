В Казахстане красиво сгорел полуприцеп с пиротехникой

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До Нового года ещё 26 дней, а на трассе Нур-Султан-Щучинск в Акмолинской области уже праздничная атмосфера. Ночное небо украсили сотни разноцветных огоньков.
В прицепе грузовика DAF, перевозившего пиротехнику, произошло возгорание, и проезжающие мимо водители стали свидетелями красочного салюта. Пламя не только создало праздничное настроение окружающим, но и уничтожило весь прицеп.
Пожар был оперативно потушен. Водитель, и сам грузовик не пострадали. Зато в сети появились записи предновогоднего «салюта по-казахски».
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Метки: Казахстан видео пиротехника пожар проишествие салют
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