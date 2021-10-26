Дым от крупного пожара во Владивостоке охватил весь район

Некрасовский рынок во Владивостоке охвачен пожаром. Дым от горящих зданий охватил весь район, эвакуировано 70 человек.
Во Владивостоке огонь охватил большую часть одноэтажных построек на Некрасовском рынке. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Спасатели уже эвакуировали 70 человек. Среди эвакуированных работники рынка и продавцы из павильонов.
В настоящее время огонь почти потушен. На месте работают пожарные и сотрудники МЧС. ГИБДД перекрыло подъезды к рынку, прибывшая полиция заблокировала доступ внутрь. Из-за перекрытия дорог образовались пробки. Автомобили не могут проехать по шоссе в центр города.
Очевидица рассказала РИА Новости, что загорелась проводка в павильоне бытовой химии. На днях там уже происходило замыкание, электрик устранил неполадки, но возгорание произошло вновь.
За несколько дней до пожара торговцы заплатили руководству рынка за аренду. Теперь они надеются на возврат денег.
Прокуратура по Приморскому краю начала проверку произошедшего, устанавливаются все причины и обстоятельств. Пострадавших нет.
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