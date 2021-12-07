"Из пневматики стрелять буду": в Москве задержали подростка, угрожавшего напасть на школу

Ряд других СМИ придерживается иной версии: после появления комментария бывший ученик школы 1247 Мещанского района Москвы подтвердил свои намерения учащимся 10 класса, а те сообщили о готовящейся бойне учителям.





К приходу юного террориста в школе были готовы. Однако он изменил свои планы и заявился в учебное заведение не 7 декабря, а днем раньше. Парень зашел не через центральный вход, а перелез через забор и долго кружил по территории, будто не решаясь зайти внутрь здания. Остановили его прямо у входа в школу. При обыске у юноши были найдены три ножа, три газовых баллончика и один пневматический пистолет.





Телеграм-канал Baza публикует фото найденного у молодого человека арсенала.



