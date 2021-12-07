"Из пневматики стрелять буду": в Москве задержали подростка, угрожавшего напасть на школу

18-летнего парня взяли прямо у входа в школу. При себе у юного террориста нашли ножи, пневматический пистолет и газовые баллончики.
В Москве правоохранители предотвратили теракт. В официальных источниках сообщается, что мониторя соцсети, сотрудники департамента образования обнаружили комментарий молодого человека, сообщавшего о своих планах устроить в школе стрельбу.
Ряд других СМИ придерживается иной версии: после появления комментария бывший ученик школы 1247 Мещанского района Москвы подтвердил свои намерения учащимся 10 класса, а те сообщили о готовящейся бойне учителям.
К приходу юного террориста в школе были готовы. Однако он изменил свои планы и заявился в учебное заведение не 7 декабря, а днем раньше. Парень зашел не через центральный вход, а перелез через забор и долго кружил по территории, будто не решаясь зайти внутрь здания. Остановили его прямо у входа в школу. При обыске у юноши были найдены три ножа, три газовых баллончика и один пневматический пистолет.
Телеграм-канал Baza публикует фото найденного у молодого человека арсенала.
В настоящее время несостоявшийся террорист находится в ИВС. Начата доследственная проверка.
По мере поступления информации пост будет дополняться.
Источник:
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Но чтоб кого нибудь грохнуть, или что то такое.
Даже в мыслях не возникало!
Ну карбидом со стройки жахнуть на пустыре, или те же строительные патроны в костёр.... из наркоты - гудрон с крыши гаражей....
Просто запретили вот эту штуку, - она работала на 100%!
Пусть только почаще пишут о своих намерениях в соцсетях - для их дальнейшего задержания перед тем, как эти ублюдки что-то натворят.