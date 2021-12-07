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"Из пневматики стрелять буду": в Москве задержали подростка, угрожавшего напасть на школу

"Из пневматики стрелять буду": в Москве задержали подростка, угрожавшего напасть на школу (3 фото)

Автор:
07 декабря 2021 11:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   арсенал   задержание   полиция   теракт   угроза   школа   
714
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18-летнего парня взяли прямо у входа в школу. При себе у юного террориста нашли ножи, пневматический пистолет и газовые баллончики.

В Москве правоохранители предотвратили теракт. В официальных источниках сообщается, что мониторя соцсети, сотрудники департамента образования обнаружили комментарий молодого человека, сообщавшего о своих планах устроить в школе стрельбу.

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Ряд других СМИ придерживается иной версии: после появления комментария бывший ученик школы 1247 Мещанского района Москвы подтвердил свои намерения учащимся 10 класса, а те сообщили о готовящейся бойне учителям.


К приходу юного террориста в школе были готовы. Однако он изменил свои планы и заявился в учебное заведение не 7 декабря, а днем раньше. Парень зашел не через центральный вход, а перелез через забор и долго кружил по территории, будто не решаясь зайти внутрь здания. Остановили его прямо у входа в школу. При обыске у юноши были найдены три ножа, три газовых баллончика и один пневматический пистолет.


Телеграм-канал Baza публикует фото найденного у молодого человека арсенала.


В настоящее время несостоявшийся террорист находится в ИВС. Начата доследственная проверка.

По мере поступления информации пост будет дополняться.

Источник:

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Метки: Ynews   арсенал   задержание   полиция   теракт   угроза   школа   
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1k
Электрик 57 минут назад
Ещё один сказочный, сопливый, долб...б
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1k
Bonefacius 5 минут назад
Еще одна обиженка решила привлечь к себе внимание в свете своего скудоумия, никчемности и несостоятельности в жизни. Ничего хорошего из этого куска говна уже не будет,а за решеткой крыша протечет еще больше (если такое вообще возможно).
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8k
кот базилий 15 минут назад
Меня в этом возрасте в армию призвали, а это дебил какой то с больной головой.
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555
Сигизмунд Лазаревич 23 минуты назад
[мат] какой-то. Отправить лет на 10 на зону.
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Конечно, "арсенал" террориста так себе, мы и не такое в школу таскали....
Но чтоб кого нибудь грохнуть, или что то такое.
Даже в мыслях не возникало!
Ну карбидом со стройки жахнуть на пустыре, или те же строительные патроны в костёр.... из наркоты - гудрон с крыши гаражей....
Просто запретили вот эту штуку, - она работала на 100%!
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577
Chaim Kushnir Полчаса назад
и срок, обязательно срок. никаких условных. Иначе этот малолетний долб...им не излечить. Но млять, откуда это все в их головах? Может от пресыщенности всем с юных соплей? У нас в их возрасте из развлечений была только рыбалка и какие-нибудь "утиные истории" и подобных мыслей даже в принципе не возникало.
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2k
Умница-красавица Полчаса назад
В жопу ему запихать весь этот «арсенал»
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1k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Жаль, что так не законно, я бы из его пневматики да по его заднице 3-4 разика для полного ощущения крутизны самовеличия, а за тем для дезинфекции скипидарчиком… с последующим размещением видео в трубе для сбора лайков (что хотел). Ума это, конечно не добавило (не к чему), но для ощущения запоминательно. Для профилактики процедуру можно периодически и повторять…
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12k
Erorist 37 минут назад
Мне кажется человечество деградирует на генетическом уровне... Что-то массово с психикой стало в популяции творится. С годами количество здоровых в психическом смысле особей будет стремительно уменьшаться.
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10k
Kostick 50 минут назад
розог всыпать долбоклюю, и в армию. причем сразу со сверхсрочной. авось попустит.
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712
liveevil 52 минуты назад
Я смотрю, что это уже становится ни*уя не смешным трендом у малолетних долбо*бов.
Пусть только почаще пишут о своих намерениях в соцсетях - для их дальнейшего задержания перед тем, как эти ублюдки что-то натворят.
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15k
ВОВЧЕГ 53 минуты назад
На десяточку, чтобы другие задумались!
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1k
Лёха 54 минуты назад
3,14дорок - имбецил ...
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10k
Шурум-бурум 59 минут назад
интересно, какой мудак ввел тренд, называть 18летних подростками??
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164
Шурман Шурум-бурум 55 минут назад
Да хрен их знает , раньше в 18 лет если не в Армии или ни учишься ты био мусор , сейчас это дети . Я в 16 пахал на заводе АЗЛК с 7 утра до 6ти вечера . Еще и учиться успевал , а на практике нас на поля загоняли или яблоки и картошку собирать . Я вот что не помню что бы нам еще за это платили .
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164
Шурман Echo 39 минут назад
Ну яблоки у нас были такие что в руку не помещается , это Алматинский апорт , да и рос он кругом , такое было примерно до 2000 года потом Казахи начали все вырубать и Саксаул так же , его потом уже в красную книгу внесли . Я раньше мог на бревне саксаула пожарить 10 партий шашлыка .
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474
Вжик Core Полчаса назад
18 есть - паровоз, злой прапор, ибиня...
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