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В Самарской области неизвестные попытались подорвать железнодорожный мост

В Самарской области неизвестные попытались подорвать железнодорожный мост

Автор:
04 марта 2024 10:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Самара   железная дорога   мост   подрыв моста   теракт   
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Повреждены металлоконструкции моста, движение поездов приостановлено.

ЧП произошло сегодня, 4 марта, около 5 часов утра.


"4 марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов: №32 Москва - Орск на 1 час; №50 Москва - Самара на 1 час; №10 Москва - Самара на 1 час 30 минут; №7574 Сызрань - Мирная на 50 минут; №7104 Сызрань - Самара на 30 минут", - цитируют "Известия" сообщение пресс-службы Куйбышевской железной дороги.


По сообщению агентства ТАСС, причиной ЧП стала детонация взрывного устройства.


По словам "ЧП Самара", повреждения получили металлоконструкции моста, а также ограждение, но не опора - она не повреждена. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.


Район ЧП оцеплен, работают силовики и специалисты, проверяющие, сможет ли мост выдержать ж/д поезда.

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Метки: Ynews   Самара   железная дорога   мост   подрыв моста   теракт   
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10  комментариев
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95k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Расстрелять диверсантов
Публично, быстро, без обсуждений.
Семьи - сослать накуй на Землю Санникова
Пусть отцов благодарят
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92
Richard Полчаса назад
однозначно проделки рагулей (щеневмерликов)
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105
Ли Харви Освальд 47 минут назад
Кто ж так взрывает? Хоть бы поезда дождались
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14k
KotSkripaley 58 минут назад
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Ссылка www.youtube.com
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15
Александр Час назад
таких диверсантов в любом уголке нашей страны тысячи, за дозу маму родную продадут.
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6k
Григорий Час назад
изловить негодяев и за яцы повесить! кто то на посулы повёлся ....
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32k
Владимир Час назад
Опять соевые куколды, которые думают, что если они нагадят в своей стране, то им выдадут мешок денег от ЕС и дадут вид на жительство на украине?
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17k
Совранский 2 часа назад
Некоторые люди, с завидным упорством, пытаются уехать по этапу!

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