В Самарской области неизвестные попытались подорвать железнодорожный мост

Повреждены металлоконструкции моста, движение поездов приостановлено.
ЧП произошло сегодня, 4 марта, около 5 часов утра.
"4 марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов: №32 Москва - Орск на 1 час; №50 Москва - Самара на 1 час; №10 Москва - Самара на 1 час 30 минут; №7574 Сызрань - Мирная на 50 минут; №7104 Сызрань - Самара на 30 минут", - цитируют "Известия" сообщение пресс-службы Куйбышевской железной дороги.
По сообщению агентства ТАСС, причиной ЧП стала детонация взрывного устройства.
По словам "ЧП Самара", повреждения получили металлоконструкции моста, а также ограждение, но не опора - она не повреждена. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Район ЧП оцеплен, работают силовики и специалисты, проверяющие, сможет ли мост выдержать ж/д поезда.
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