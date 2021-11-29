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В школьную программу включили книгу об Ахмате Кадырове

В школьную программу включили книгу об Ахмате Кадырове (4 фото)

Автор:
29 ноября 2021 08:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   кадыров   политика   учат в школе   учебник   школа   
2190
4

Учебное пособие о жизни отца нынешнего президента будет обязательным к изучению школьниками 9-11 классов. Догадались, о какой стране идет речь? Нет, не о Туркменистане!

Пособие под названием "Путь, озаренный светом" вышло около года назад, и теперь оно появилось во всех школах Чечни. Автором этой книги стал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. Он рассказал, что идея создания книги появилась после совещания с Рамзаном Кадыровым в 2019 году.


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В сюжете ГТРК "Грозный" о книге говорится так: «в приложении пособия представлены политическое и духовное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова — это интервью, статьи и речи, имеющие научную практическую ценность».


Учебное пособие о жизни отца нынешнего президента Республики будут изучать во всех школах республики. А как же книги о других лидерах России?

Все еще впереди?

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Метки: Ynews   видео   кадыров   политика   учат в школе   учебник   школа   
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864
poбт 3 часа назад
а чем книги о кадырове хуже книг о ленине?
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860
Rabie Liz 8 минут назад
И что там? О том как он исподтишка жестокий геноцид мирного населения в 90х поддерживал и участвовал в этом?
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12k
Евгений 17 минут назад
начальник управления противодействия коррупции МВД по Чечне - это уже звучит как анекдот.
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−22
барбитурат 38 минут назад
Путин, это "Солнце мира",
Вышел голым из сортира.
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садит
В прошлом бывший КГБист.
Вот уже который год
у й кладёт он на народ ...

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−22
барбитурат 39 минут назад
Насасывают чуркам ...
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4k
Владимир 40 минут назад
правильно, подрастающее поколение должно знать главного террориста республики
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−112
Олександр 42 минуты назад
Имеющие научную практическую ценность??????Они там совсем @банулись шайтаны?
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11k
Valiko 50 минут назад
"Сила и мужество - ТОЛЬКО у Всевышнего". Базара нет, слоган прям про чеченов: мужество и сила не про них, хитрожопость и наглость зато их профиль!
Чего только стоит упоминание о краповых беретах.
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24k
КешаИванов Час назад
Правильно сделали, что не забывают.
Ахмед Кадыров вывел чеченцев из под тотального уничтожения.
Арабские и турецкие эмиссары вели бы войну с РФ до последнего Чеченца.
Вечная память герою.
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1k
Дрочер Полоумный Час назад
Не забудьте добавить в учебник.

"8 июня 1991 года на II сессии ОКЧН Дудаев провозгласил независимость Чеченской Республики Ичкерия. В связи с этими событиями Ахмат Кадыров в 1991 году прервал обучение и возвратился в Чечню. Сразу после вооружённого захвата власти Дудаевым и чеченскими националистами осенью 1991 года Кадыров стал активным деятелем духовного управления (Муфтията) Чеченской Республики.

В 1993 году назначен заместителем муфтия ЧРИ. Одновременно принимал участие в военных действиях против федеральных войск, поддерживая идею джихада. В качестве нового духовного лидера Ичкерии Кадыров объявил джихад России.

В сентябре 1994 года Кадыров стал исполняющим обязанности муфтия ЧРИ. Кадырова рекомендовали Дудаеву полевые командиры Шамиль Басаев и Руслан Гелаев. Тогда же Кадыров объявил России джихад."
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696
Анисимов Вадим Час назад
Бедные школьники.
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−54
Нурик Нуриков 2 часа назад
У кого-то крыша едет,
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 2 часа назад
И чё ж он там озарял?
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82
Ярослав Мовчун 2 часа назад
когда памятник в мск?)
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558
Spoiler 2 часа назад
А почему только в чечне?))) Давайте по всей россии изучать... Один хрен лет через 50 все Аллаху будем молится
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1k
Георгий Шпиц 2 часа назад
Автор, в начале текста вы предлагаете нам угадать о какой стране идёт речь, тут же пишете, что о Чечне... Но это же Россия!
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236
Leonid 2 часа назад
А разве эту ересь не надо утверждать в Минобразования?
Что хочу то и ввожу?
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236
Leonid Иван 2 часа назад
А с головным офисом?
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−37
User_1843265 2 часа назад
Своя собственная северная корея
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13k
Вася 3 часа назад
Ссылка coub.com
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1k
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Вы рейтинг его на выборах видели? Какие ещё вопросы ? Это следствие народа .
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15k
Вася Александрович 3 часа назад
Туркменистан внутри России, поздравляю.
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