В школьную программу включили книгу об Ахмате Кадырове

Пособие под названием "Путь, озаренный светом" вышло около года назад, и теперь оно появилось во всех школах Чечни. Автором этой книги стал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. Он рассказал, что идея создания книги появилась после совещания с Рамзаном Кадыровым в 2019 году.



