В школьную программу включили книгу об Ахмате Кадырове

Учебное пособие о жизни отца нынешнего президента будет обязательным к изучению школьниками 9-11 классов. Догадались, о какой стране идет речь? Нет, не о Туркменистане!
Пособие под названием "Путь, озаренный светом" вышло около года назад, и теперь оно появилось во всех школах Чечни. Автором этой книги стал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. Он рассказал, что идея создания книги появилась после совещания с Рамзаном Кадыровым в 2019 году.
В сюжете ГТРК "Грозный" о книге говорится так: «в приложении пособия представлены политическое и духовное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова — это интервью, статьи и речи, имеющие научную практическую ценность».
Учебное пособие о жизни отца нынешнего президента Республики будут изучать во всех школах республики. А как же книги о других лидерах России?
Все еще впереди?
вот уже и труды Кадырова в школе изучают... Почему на России Путина в школе не учат? Не достаточно любят?— YuraDychko (@YuraDychko) November 28, 2021
Источник:
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Вышел голым из сортира.
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садит
В прошлом бывший КГБист.
Вот уже который год
у й кладёт он на народ ...
Чего только стоит упоминание о краповых беретах.
Ахмед Кадыров вывел чеченцев из под тотального уничтожения.
Арабские и турецкие эмиссары вели бы войну с РФ до последнего Чеченца.
Вечная память герою.
"8 июня 1991 года на II сессии ОКЧН Дудаев провозгласил независимость Чеченской Республики Ичкерия. В связи с этими событиями Ахмат Кадыров в 1991 году прервал обучение и возвратился в Чечню. Сразу после вооружённого захвата власти Дудаевым и чеченскими националистами осенью 1991 года Кадыров стал активным деятелем духовного управления (Муфтията) Чеченской Республики.
В 1993 году назначен заместителем муфтия ЧРИ. Одновременно принимал участие в военных действиях против федеральных войск, поддерживая идею джихада. В качестве нового духовного лидера Ичкерии Кадыров объявил джихад России.
В сентябре 1994 года Кадыров стал исполняющим обязанности муфтия ЧРИ. Кадырова рекомендовали Дудаеву полевые командиры Шамиль Басаев и Руслан Гелаев. Тогда же Кадыров объявил России джихад."