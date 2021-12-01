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В школе Оксфорда 15-летний ученик открыл огонь из пистолета

В школе Оксфорда 15-летний ученик открыл огонь из пистолета (7 фото + 2 видео)

Автор:
01 декабря 2021 07:26
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   school shooting   колумбайн   оксфорд   стрельба   школа   
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Очередной "колумбайн" не обошелся без жертв. По последним данным три человека погибли и восемь пострадали от действий стрелка.

Злоумышленник принес в школу пистолет, из которого начал палить по ученикам. Стрельба произошла 30 ноября около 12:55 по местному времени, прямо во время уроков.

Ученики, встревоженные звуками выстрелов, закрывались в классах, а некоторые выпрыгивали из окон кабинетов. В соцсетях появилось видео, на котором испуганные школьники не захотели выходить в коридор, даже когда услышали, что якобы опасность миновала и предпочли удрать из класса, но не открыли дверь преступнику, который пытался выманить их из класса, утверждая, что он шериф.


За время пребывания в школе тинейджер успел сделать 15-20 выстрелов и убить по меньшей мере трех человек. Его жертвами стали 16-летний мальчик и две девочки 14 и 17 лет. По меньшей мере восемь школьников были ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии, один - на искусственной вентиляции легких. К их эвакуации в клинику привлекли вертолет санавиации.

Пресс-релиз полиции о погибших и раненых.


Одна из погибших - 17-летняя Мэдисон Болдуин.

Полицейским удалось задержать преступника - им оказался 15-летний подросток. который уже через пять минут после появления в школе полиции, опустил оружие и сдался правоохранителям.


Школу оцепили и попросили родителей не подходить к учебному заведению. Они встречали детей на стоянке школьных автобусов.


Полицейские провели обыски в здании школы и в доме стрелка. Правоохранители уверены, что напавший был один и стрелял только из пистолета, который был обнаружен на месте преступления.

В 9-миллиметровом Sig Sauer SP2022, которое изъяли в парня, находились семь патронов. Сообщников у школьника по первым сведениям не было. Мотивы, по которым тинейджер принес в школу пистолет и начал стрелять, пока не известны.


Кстати, помощник шерифа рассказал, что властям было известно об угрозах, поступивших школьникам незадолго до нападения. Эта информация сейчас изучается. Ранее администрация школы опубликовала на своем сайте пост о проверке информации об угрозах. По словам директора учебного заведения, ни одного письма в адрес школьника или учителя, подтверждающего реальную опасность, они так и не нашли.


Все школы округа будут закрыты до конца недели. Сегодня, в среду, стрелявшему будет предъявлено обвинение - сообщила прокурор округа Окленд Карен Макдональд. Сейчас "колумбайнер" содержится в детском исправительном учреждении для несовершеннолетних. Его родители наняли адвоката и пока запретили общаться с полицией. По законом США допрос несовершеннолетнего может осуществляться только с разрешения родителей или опекунов ребенка. Подростка проверяют каждые 15 минут из опасения, что тот может совершить суицид. Известно, что подозреваемому могут быть предъявлены обвинения как взрослому, но это остается на усмотрение прокуратуры округа Окленд.


Пост будет дополнен по мере поступления новой информации.

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Метки: Ynews   school shooting   колумбайн   оксфорд   стрельба   школа   
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8  комментариев
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3k
foggen2 Полчаса назад
Только не надо валить на вредное влияние компьютерных игр и насилие в фильмах и сериалах.
Тут скорее масса внутренних комплексов плюс наглядные примеры из новостей про подобное.
И,закомплексованное чадушко с мыслью "-А чё,так можно было???!!" находит доступ к оружию и идёт в свой,одному ему ведомый крестовый поход "против всех".
Жертв искренне жалко.А подобных сдвинутых с понимания что можно вытворять а что нельзя нужно убивать.Пускай безболезненно,через инъекцию.Они не поправятся,сколько их в тюрьме не удерживай.....
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3k
methos2 24 минуты назад
Проверят состояние каждые 15 минут... Так называется пытка бессонницей. Не дают спать сутками.
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10k
Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
Сначала сами подростки издеваются над кем то, потом этот кто-то слетает с катушек, берет папин ствол и валит обидчиков. И виноваты компьютерные игры и родители этого кого-то, а не те утырки, которые над этим бедолагой издевались...
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49
Valparaiso Николай 8 минут назад
да папкин хапнул. в США не следят как ты хранишь оружие, есть только рекомендации поэтому храни оружие хоть на тумбочке но если оно в результате такого хранения попадет и пропадет то с тебя взыщут по полной программе
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