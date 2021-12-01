В школе Оксфорда 15-летний ученик открыл огонь из пистолета

Злоумышленник принес в школу пистолет, из которого начал палить по ученикам. Стрельба произошла 30 ноября около 12:55 по местному времени, прямо во время уроков.

Ученики, встревоженные звуками выстрелов, закрывались в классах, а некоторые выпрыгивали из окон кабинетов. В соцсетях появилось видео, на котором испуганные школьники не захотели выходить в коридор, даже когда услышали, что якобы опасность миновала и предпочли удрать из класса, но не открыли дверь преступнику, который пытался выманить их из класса, утверждая, что он шериф.



