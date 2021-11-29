Три правила общения с полицейскими

Не хамите. Даже если на нервах и кажется, что вас остановили незаконно: сила в спокойствии. На любую грубость прилетит ответочка - как минимум, отведут в участок и будут там мурыжить несколько часов. Тут главное вести себя адекватно, но не бояться. Перед вами стоит такой же человек, а не какой-то демон из фильмов ужасов. Так что не мандражитруйте. Вести съемку или нет, нужно решать строго по ситуации. Но! Если сотрудник говорит убрать смартфон - иногда это нужно сделать. Не злите человека, вам дороже выйдет. Многие очень нервно реагируют, когда их начинают снимать. Не потому что боятся, что на них сделают компромат, а потому что никто не любит, когда в лицо ему тыкают телефон. Отвечайте строго на поставленный вопрос. И не слова больше. Попросили паспорт - дайте и ничего больше не говорите. У нас принято громко ржать над американскими фильмами - когда принимают человека и говорят: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажите, может быть использовано против вас в суде». А на самом деле - это основополагающее правило, вы имеете право не свидетельствовать против себя. Весь УК вам знать не обязательно, достаточно 51: «Имеете право НЕ свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников». Понятно, что уже касается сложных случаев. Но тем не менее: если не повезло и дело дошло до задержания - молчите. Не оправдывайтесь и не пытайтесь что-то придумать. Думать раньше надо было и не влезать в какую-то ерунду.



И слегка в сторону: ну не лезьте вы в конфликт. Даже если кажется, что с вами поступают несправедливо. Большинство вопросов можно решить в мирном ключе. Если начнете орать, требовать и возмущаться, окажетесь в отделении. А там, кто знает, чем все может закончится. Может быть в ближайшее время будете отдыхать на «административке». Ну или заборы красить, кому как «повезет».

Берегите себя.