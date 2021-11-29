Три правила общения с полицейскими

Чтобы не получилось так, что вас остановили для проверки документов, а в итоге уехали на 10 суток «административки».
Времена сейчас непростые (хотя и раньше было не лучше) и нужно соблюдать элементарную безопасность. Потому что любой конфликт может принести большие неприятности. И чтобы не вляпаться, нужно знать хотя бы азы общения с представителями власти. Надеюсь, что эти правила вам никогда не понадобятся)
- Не хамите. Даже если на нервах и кажется, что вас остановили незаконно: сила в спокойствии. На любую грубость прилетит ответочка - как минимум, отведут в участок и будут там мурыжить несколько часов. Тут главное вести себя адекватно, но не бояться. Перед вами стоит такой же человек, а не какой-то демон из фильмов ужасов. Так что не мандражитруйте.
- Вести съемку или нет, нужно решать строго по ситуации. Но! Если сотрудник говорит убрать смартфон - иногда это нужно сделать. Не злите человека, вам дороже выйдет. Многие очень нервно реагируют, когда их начинают снимать. Не потому что боятся, что на них сделают компромат, а потому что никто не любит, когда в лицо ему тыкают телефон.
- Отвечайте строго на поставленный вопрос. И не слова больше. Попросили паспорт - дайте и ничего больше не говорите. У нас принято громко ржать над американскими фильмами - когда принимают человека и говорят: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажите, может быть использовано против вас в суде». А на самом деле - это основополагающее правило, вы имеете право не свидетельствовать против себя. Весь УК вам знать не обязательно, достаточно 51: «Имеете право НЕ свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников». Понятно, что уже касается сложных случаев. Но тем не менее: если не повезло и дело дошло до задержания - молчите. Не оправдывайтесь и не пытайтесь что-то придумать. Думать раньше надо было и не влезать в какую-то ерунду.
И слегка в сторону: ну не лезьте вы в конфликт. Даже если кажется, что с вами поступают несправедливо. Большинство вопросов можно решить в мирном ключе. Если начнете орать, требовать и возмущаться, окажетесь в отделении. А там, кто знает, чем все может закончится. Может быть в ближайшее время будете отдыхать на «административке». Ну или заборы красить, кому как «повезет».
Берегите себя.
Источник:
- В Москве задержали 15 участников «Русского марша»
- «Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами
- При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч
- Харьков негритянский: большой уголёк разгорелся в ночи, но был загашен перцовым спреем
- В Питере на глазах у матери пятеро полицейских упаковывали в машину, кричащую от боли и страха школьницу
Понравилось58
У меня глупый вопрос... С чего вдруг в обычной жизни полицейскому у гражданина спрашивать паспорт? Ты обычный гражданин, идешь себе спокойно, никого не трогаешь... Тебя останавливают и требуют. На сколько я понимаю, у гражданина нет обязанности носить с собой документ, удостоверяющий личность... Или я ошибаюсь? Кто подскажет?
Особенно это в Мск в метро практикуется и всегда практиковалось... Я понимаю, требуют документы и "пробивают" в основном приезжих. Но кто ответит - какое отношение полиция в метро имеет к визовому режиму, к проверке визового режима или там регистрации по месту пребывания? Полиция в метро должна направлена на защиту спокойствия и порядка в метро. Какое им дело, где гражданин зарегистрирован, правильно ли он оформил визу, законно ли на территории страны пребывает, в порядке ли у него документы? Если гражданин идет и не нарушает безобразия, почему его останавливают и проверяют???
Это я к тому, что не надо заимствовать дебильные импортные словечки.
Полно своих - мусора, легавые, полицаи, менты...
-Ээээ, а зачем вы мне туда белого порошка насыпали?
- Ах вы еще и пьяны? Понятые смотрите..
- Какие понятые? Мы тут одни на улице!
- Еще и сопротивляетесь?
Судья:
- 5 лет строгача за наркоту, сопротивление и покушение на сотрудника...
Остаётся только зашивать карманы...
ПС: Всякое конечно в жизни бывает и ваш пример не исключение, но в данном контексте реально смешно получилось. )))