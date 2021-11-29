FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5177 постов • 804 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Три правила общения с полицейскими

Три правила общения с полицейскими (2 фото)

Автор:
29 ноября 2021 15:05
Сообщество : Жить в России
Метки: задержание   полиция   проверка   
1816
2

Чтобы не получилось так, что вас остановили для проверки документов, а в итоге уехали на 10 суток «административки».

Времена сейчас непростые (хотя и раньше было не лучше) и нужно соблюдать элементарную безопасность. Потому что любой конфликт может принести большие неприятности. И чтобы не вляпаться, нужно знать хотя бы азы общения с представителями власти. Надеюсь, что эти правила вам никогда не понадобятся)

  1. Не хамите. Даже если на нервах и кажется, что вас остановили незаконно: сила в спокойствии. На любую грубость прилетит ответочка - как минимум, отведут в участок и будут там мурыжить несколько часов. Тут главное вести себя адекватно, но не бояться. Перед вами стоит такой же человек, а не какой-то демон из фильмов ужасов. Так что не мандражитруйте.
  2. Вести съемку или нет, нужно решать строго по ситуации. Но! Если сотрудник говорит убрать смартфон - иногда это нужно сделать. Не злите человека, вам дороже выйдет. Многие очень нервно реагируют, когда их начинают снимать. Не потому что боятся, что на них сделают компромат, а потому что никто не любит, когда в лицо ему тыкают телефон.
  3. Отвечайте строго на поставленный вопрос. И не слова больше. Попросили паспорт - дайте и ничего больше не говорите. У нас принято громко ржать над американскими фильмами - когда принимают человека и говорят: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажите, может быть использовано против вас в суде». А на самом деле - это основополагающее правило, вы имеете право не свидетельствовать против себя. Весь УК вам знать не обязательно, достаточно 51: «Имеете право НЕ свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников». Понятно, что уже касается сложных случаев. Но тем не менее: если не повезло и дело дошло до задержания - молчите. Не оправдывайтесь и не пытайтесь что-то придумать. Думать раньше надо было и не влезать в какую-то ерунду.

И слегка в сторону: ну не лезьте вы в конфликт. Даже если кажется, что с вами поступают несправедливо. Большинство вопросов можно решить в мирном ключе. Если начнете орать, требовать и возмущаться, окажетесь в отделении. А там, кто знает, чем все может закончится. Может быть в ближайшее время будете отдыхать на «административке». Ну или заборы красить, кому как «повезет».

Берегите себя.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: задержание   полиция   проверка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
NIS Минуту назад
Если по стечению обстоятельств у вас в руках был пластиковый стаканчик - не бросайте его !! Даже в урну ! Скомкайте его , положите в карман , а по окончании проверки оторвитесь с ним по полной !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
vit 3 минуты назад
До чего Навальный страну довел - законопослушные граждане боятся полиции!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Голос Вселенной 12 минут назад
"Попросили паспорт - дайте и ничего больше не говорите."

У меня глупый вопрос... С чего вдруг в обычной жизни полицейскому у гражданина спрашивать паспорт? Ты обычный гражданин, идешь себе спокойно, никого не трогаешь... Тебя останавливают и требуют. На сколько я понимаю, у гражданина нет обязанности носить с собой документ, удостоверяющий личность... Или я ошибаюсь? Кто подскажет?

Особенно это в Мск в метро практикуется и всегда практиковалось... Я понимаю, требуют документы и "пробивают" в основном приезжих. Но кто ответит - какое отношение полиция в метро имеет к визовому режиму, к проверке визового режима или там регистрации по месту пребывания? Полиция в метро должна направлена на защиту спокойствия и порядка в метро. Какое им дело, где гражданин зарегистрирован, правильно ли он оформил визу, законно ли на территории страны пребывает, в порядке ли у него документы? Если гражданин идет и не нарушает безобразия, почему его останавливают и проверяют???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 16 минут назад
Как утомили эти ментовские посты, позитива совсем нет ? Только скрутили, задержали ещё чего. Это сайт развлекательный, противно уже. И да коли я тут отметился, нет среди метов нормальных людей (за очень держим исключением) . С кем поведения- от того и наберешься, а водятся они совсем не с лучшими представителями общества. Бытие - определяет сознание. И да автор прав - никаким образом попадать к ним нельзя, там ты бесправен и абсолютно беззащитен. И да не верить словам полицейского, нет основания- особый цинизм системы. Любым способом адвокат, связи, больница, но не оставаться таи никаким образом. Сделать там с вами могут всё что угодно, инструменты самые разные, от ссученых уголовников и до забытых шнурков в ботинках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Станислав Вершинин 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Нескучный сад Полчаса назад
Обычные советы для России: не жужжи, а то как бы чего не вышло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SuperTroll Полчаса назад
Видишь копа в европе-думаешь, все ничтяк я в безопасности. Видишь копа в России- думаешь епт главное, что бы не докапались))) Грустно, но в большинстве случаев так и есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор 39 минут назад
Притвориться мёртвым ))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фельдъегерь 44 минуты назад
все по делу, за последний абзац отдельный плюс. Самое главное: вы ОБЯЗАНЫ подчиняться ЗАКОННЫМ требованиям полиции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kotkot 48 минут назад
- Гражданин! Оттопырьте карман!
-Ээээ, а зачем вы мне туда белого порошка насыпали?
- Ах вы еще и пьяны? Понятые смотрите..
- Какие понятые? Мы тут одни на улице!
- Еще и сопротивляетесь?
Судья:
- 5 лет строгача за наркоту, сопротивление и покушение на сотрудника...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Иван 51 минуту назад
В жопу мента целовать надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Едигаров 55 минут назад
Мент советы писал судя по всему)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Основное правило – обойти без подозрений, не получилось – притворись неживым, отвлечётся – беги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RUSSfan Час назад
Подбрасывают наркоту в карман? Молчите и протягивайте паспорт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
667
svarog19692007 Час назад
Ну ПОКА мне везло , сталкивался с адекватными МИЛИЦИОНЕРАМИ И ПОЛИЦЕЙСКИМ - участковым . Фартило !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Растрелли В.В. Час назад
Обязательно ублюдские картинки к посту подбирать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) В Москве задержали 15 участников «Русского марша» В Москве задержали 15 участников «Русского марша» Харьков негритянский: большой уголёк разгорелся в ночи, но был загашен перцовым спреем Харьков негритянский: большой уголёк разгорелся в ночи, но был загашен перцовым спреем В Питере на глазах у матери пятеро полицейских упаковывали в машину, кричащую от боли и страха школьницу В Питере на глазах у матери пятеро полицейских упаковывали в машину, кричащую от боли и страха... "Это не BLM": видео с жестким задержанием человека появилось в Германии "Это не BLM": видео с жестким задержанием человека появилось в Германии «Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами «Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23670



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной, после ее ответа врачам из красной зоны
4
646
Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной, после ее ответа врачам из...
Блогеры жалуются на угрозы и шантаж: стоит ли жалеть «производителей мусорного контента»?
0
193
Блогеры жалуются на угрозы и шантаж: стоит ли жалеть «производителей мусорного контента»?
Набирающие популярность в сообществах
В Москве таким не кормят даже собак: корма для животных в Москве лучше, чем еда большинства россиян
0
68
В Москве таким не кормят даже собак: корма для животных в Москве лучше, чем еда...
Криминальный авторитет Винни-Пух подозревается в организации бунта
0
19
Криминальный авторитет Винни-Пух подозревается в организации бунта
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео)
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
1
2

Лучшие демотиваторы
Клубные тёлки
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#СССР#Жизнь#Россия#кулинария#вкусно#коронавирус#дтп#прикольные
#Юмор#животные#факты#история#еда#Ynews#забавно#познавательно#картинки#Рецепт
#интересно#люди#подборка#фотографии#кино#страна#как приготовить#аварии#космос#ватермарк

На что жалуетесь?

Вернуться