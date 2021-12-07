Американский студент нашел в Скалистых горах клад миллионера

Стюф рассказал, что готовился к подобным событиям. Чтобы защитить себя, он перевез свою семью в безопасное место с охраной и несколькими уровнями защиты.



Когда я нашел сокровище, это положило конец надеждам многих людей по всему миру, которые хотели однажды найти его. Я понимаю как разочарование, так и недоверие, которое многие испытывали и испытывают, и не принимаю на свой счет едкие комментарии обо мне или теории заговора, в которых некоторые находят успокоение. Но для ясности: я никогда не работал на Форреста, и он никогда не «выбирал» меня, чтобы «найти» сокровище. Я был для него посторонним. И нашел сокровище так, как он задумал.

Многие кладоискатели, как заявил писатель Дэниел Барбариси, понимают, почему Джек Стюф не хотел раскрывать своего имени. Но не понимают, почему он не хочет назвать место, где находился клад. Стюф, отвечая на это, сказал, что не хотел, чтобы оно превратилось в место паломничества для поклонников Фенна. «Это не подходящее место, чтобы стать туристическим направлением.

Оно имеет огромное значение для Форреста, и я не хочу, чтобы его уничтожили», — объяснил он.