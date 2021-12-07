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Американский студент нашел в Скалистых горах клад миллионера

Американский студент нашел в Скалистых горах клад миллионера (8 фото)

Автор:
07 декабря 2021 02:55
Метки: Охотники за сокровищем   приключения   тайна клада раскрыта.   
257
8
Летом 2020 года американский студент нашел в Скалистых горах клад миллионера, который 10 лет искали тысячи людей. Сейчас он нанял охрану и раскрыл свое имя.
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Метки: Охотники за сокровищем   приключения   тайна клада раскрыта.   
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12k
Хью́берт 7 часов назад
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14k
seller-k 4 часа назад
Где-то в 80-х читал статью в «Известиях» о случайной находке клада, вроде под Иркутском. Заметка небольшая, строк двадцать, но подробно описано, что такой-то механизатор (ФИО), на своём огороде там-то (населённый пункт) нашёл золото, столько-то (вес), и сдал его куда полагается; поступил правильно, получит вознаграждение. И журналюги не хера не парились – полная огласка, зато от государства никаких притеснений. Ну вопросы-то у родственников и знакомых к счастливчику скорее всего остались.

А у меня самая большая находка - пятихатка, найденная как то по осени в зимней куртке.
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5k
Roman 6 часов назад
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60k
Опиум для народа 6 часов назад
-"Известно по крайней мере о пяти людях, которые погибли в 2016-2020 годах во время поисков все жители штата Колорадо."-
-чегой-то мало жителей в штате Колорадо БЫЛО, пятеро всего. Совсем загнила Америка.)))
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3k
Еркен 7 часов назад
Обычная махинация, чтобы написать книгу и продать, а в итоге клада может и не быть. Удивляет наивность кладоискателей.
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