Человек-приключение Петер Фройхен, или Невероятное спасение из ледяного плена

Датский путешественник Петер Фройхен прожил богатую на захватывающие истории жизнь. Истории эти похожи на выдумку, но посмотрите на двухметрового бородача на фото. Если с кем-то и могли приключиться удивительные события, описанные Фройхеном в 30 книгах, то только с таким человеком.
Например, такая история:
В одну из своих многочисленных экспедиций в Гренландию Фройхен встретил зиму в основанном им же самим поселении Туле (с середины XX века там располагается немецкая военная база) в небольшой хижине. От маленькой угольной печки в хижине не было никакого толка, и влага от дыхания конденсировалась на стенах и потолке. Петер дышал, а хижина становилась всё меньше и меньше. Наконец уголь закончился, и домик стал расти внутрь ещё быстрее. Печку пришлось выбросить, чтобы освободить место (для света и кипячения воды у него осталась спиртовая горелка). К концу зимы Питер оказался в ледяной пещере, созданной его собственным дыханием, а места в ней осталось только для того, чтобы растянуться на койке.
Что это, правда или вымысел? Уверен, когда здоровяк Фройхен рассказывал эту историю в своём клубе путешественников, сидя у камина, попыхивая трубкой, сделанной из моржового бивня, сомнений в правдивости его рассказов ни у кого не возникало. А вот самая известная история Петера Фройхена:
В другой своей экспедиции по арктическим просторам Петер попал в лютую метель. Чтобы скрыться от пронизывающего ветра, Фройхен лёг в снег и накрыл себя санями. Когда метель утихла, оказалось, что сани примёрзли, Петер оказался в ледяном гробу. Он попытался выбраться, но ледяная корка не поддавалась. В снежном плену было мало места, не развернуться и не размахнуться, даже голова его примёрзла к ледяной корке, в попытках вырваться Фройхен лишился половины бороды. Позже он писал в автобиографии: “Что за способ умереть… Я сдался и некоторое время пролежал без движения. Пока я лежал, силы мои восстановились, как и мой моральный дух. В конце концов, я ещё жив. Последний раз я ел много часов назад, но с пищеварением у меня всё было в порядке. И у меня возникла новая идея!” Петер Фройхен вспомнил, что собачьи какашки на морозе каменеют. И что этой особенностью экскрементов пользуются инуиты, иногда используя застывшие собачьи отходы жизнедеятельности в хозяйстве. Превозмогая отвращение, Петер Фройхен решился на эксперимент с экскрементами. Он справил нужду и вылепил из своих отходов подобие стамески. Когда стамеска затвердела, узник саней продолбил ей путь к свободе.
30 часов Петер был в заточении и ещё три часа добирался до лагеря. Добираться ему пришлось ползком, ноги были обморожены. В лагере он обнаружил, что на левой ноге началась гангрена. Инуиты помогли ему избавиться от гангрены, они сделали ему припарку из свежесодранной кожи лемминга. От этого народного инуитского средства с пальцев на ногах Петера слезла кожа и мышцы. Фройхен решил произвести ампутацию. На много километров от Туле (он назвал лагерь в честь мифического северного острова Туле. Латинская фраза Ultima Thule с древности является синонимом края света) не было ни докторов, ни больниц, так что резать надо было самому. При помощи клещей и молотка Фройхен собственноручно отрезал себе пальцы на ногах. Эту операцию он провёл без какого-либо наркоза. Он был убеждённым трезвенником, так что отказался даже от стакана виски перед операцией.
Любопытно, что похожую историю с замороженными какашками рассказал в интервью в 2008 году американский антрополог Уэйд Дэвис. В 1950-е канадское правительство сгоняло инуитов в резервации. Одна семья рассказала антропологу историю, как их дед до последнего сопротивлялся переселению. Канадцы отняли у него необходимые инструменты для выживания, но он справился и без инструментов. Сделал из какашек нож, ножом он снял шкуру с одной собаки, сделал из её скелета подобие саней, из шкуры упряжь, впряг вторую собаку и укатил ещё дальше на север.
Заснеженный край света с юности тянул к себе Петера Фройхена. С 1912 по 1933 год он побывал в семи арктических экспедициях. Он жил с инуитами, выучил их язык и много писал о них. Вместе с напарником Кнудом Расмуссеном он пересёк Гренландский ледяной щит, а это около 1000 км по ледяной пустыне. Петер Фройхен путешествовал в Южной Америке, изучал Сибирь. В 1930-е годы он оказался в Голливуде, где по мотивам своих приключений написал сценарий на инуитском языке. Фильм по этому сценарию снимали там, где Петер когда-то умирал от холода и ампутировал себе пальцы. В картине "Эскимос" (1933) Фройхен сыграл злодея (по этой ссылке читайте ещё про одного искателя приключений, снявшего кино по мотивам своих похождений). Этот фильм получил "Оскар" за лучший монтаж, но большого успеха в прокате не имел. А ещё Фройхен любил демонстрировать свою мощь, поднимая одной рукой звёзд экрана. Эти выходки не очень-то нравились голливудским воротилам. На премьере "Эскимоса" в Берлине Фройхен даже покрутил над головой саму Ленни Рифеншталь, любимого режиссёра Гитлера.
Жажду приключений Фройхена не притупило даже финансовое благополучие. Его вторая жена была из семьи миллиардеров, владельцев крупного маргаринного бизнеса. Её семья обожала Петера Фройхена, они дали ему денег на открытие собственного журнала о путешествиях (этот журнал существует в Дании до сих пор). Когда немцы оккупировали Данию, Фройхен стал активным членом датского сопротивления. Нацистам удалось поймать здоровяка Фройхена, но убить его они не успели. Петер сбежал в Швецию, а оттуда в 1945 году переехал в США. Там он повстречал третью жену, основал в Нью-Йорке клуб путешественников и продолжил описывать свою увлекательную жизнь в книгах.
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В старости с Фройхеном случилась история в духе фильма "Миллионер из трущоб". В 1956 году он выиграл $64000 на телешоу "Вопрос на $64000", отвечая на вопросы по теме "Семь морей". Через год Фройхен написал "Книгу семи морей" и скончался от инфаркта на 72-м году жизни через несколько дней после завершения работы над книгой.
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