Человек-приключение Петер Фройхен, или Невероятное спасение из ледяного плена

Что это, правда или вымысел? Уверен, когда здоровяк Фройхен рассказывал эту историю в своём клубе путешественников, сидя у камина, попыхивая трубкой, сделанной из моржового бивня, сомнений в правдивости его рассказов ни у кого не возникало. А вот самая известная история Петера Фройхена:



В другой своей экспедиции по арктическим просторам Петер попал в лютую метель. Чтобы скрыться от пронизывающего ветра, Фройхен лёг в снег и накрыл себя санями. Когда метель утихла, оказалось, что сани примёрзли, Петер оказался в ледяном гробу. Он попытался выбраться, но ледяная корка не поддавалась. В снежном плену было мало места, не развернуться и не размахнуться, даже голова его примёрзла к ледяной корке, в попытках вырваться Фройхен лишился половины бороды. Позже он писал в автобиографии: “Что за способ умереть… Я сдался и некоторое время пролежал без движения. Пока я лежал, силы мои восстановились, как и мой моральный дух. В конце концов, я ещё жив. Последний раз я ел много часов назад, но с пищеварением у меня всё было в порядке. И у меня возникла новая идея!” Петер Фройхен вспомнил, что собачьи какашки на морозе каменеют. И что этой особенностью экскрементов пользуются инуиты, иногда используя застывшие собачьи отходы жизнедеятельности в хозяйстве. Превозмогая отвращение, Петер Фройхен решился на эксперимент с экскрементами. Он справил нужду и вылепил из своих отходов подобие стамески. Когда стамеска затвердела, узник саней продолбил ей путь к свободе.