"Мы издали такой ультразвук!": в окрестностях Сочи медведь напал на туристов

А на странице Кавказского заповедника рассказывают о том, как избежать встречи с медведями в походе. Во-первых, не оставаться на ночевку вне официально установленных мест. Во-вторых, не разбрасывать вдоль туристической тропы мусор и не оставлять съестное в палатках на время отсутствия туристов.



Далее администрация заповедника рассказала о еще одном случае, произошедшем на приюте “Фишт” и стоянке у озера Зеркальное. Чтобы палатки туристов были недоступны диким зверям, были установлены электроизгороди. А вот те отдыхающие, которые разместились на стоянке у озера Зеркальное., надолго запомнят встречу с косолапым. "В ночь с четверга на пятницу медведь там порвал сразу 4 палатки. Ничего съестного не нашел, но напугал изрядно. Раздосадованный мишка “перекусил” маленькой гитарой - укулеле."