"Мы издали такой ультразвук!": в окрестностях Сочи медведь напал на туристов

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Активизировавшиеся мишки охотно навещают палатки туристов, а уж если оттуда пахнет съестным, то встречи с хищником не миновать!
В Кавказском заповеднике близ Сочи активизировались медведи. Ситуация, в принципе, нормальная, т.к. косолапые начинают готовиться к зиме и отъедаются, используя все возможные ресурсы. Неподалеку расположены одичавшие сады, где мишки объедаются спелыми грушами, но мусор, в том числе пищевой, оставленный туристами, привлекает зверей куда сильнее.
Экскурсовод заповедника в своем личном Инстаграм рассказала о нечаянной встрече с косолапым во время похода на Ачишхо. Разместившись в палатке на ночевку, девушки благоразумно не оставили в ней ничего съестного, подчеркивая, что вся еда и личные вещи остались в вагончике смотрителя, однако это не остановило залетного шатуна, который изрядно напугал девчонок, попытавшись влезть в палатку.
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"Я проснулась ровно в этот момент, когда палатка начала рваться. И уже втроем мы издали такой ультразвук, что медведь от испуга дал дёру. Нам было слышно его громкий косолапый побег, а ребятам в соседней палатки, мимо которых 🐻 пробежал в нескольких сантиметрах, его громкое и тяжелое дыхание. После чего мохнатая жопа нырнула в кусты",- рассказывает Марго. Оказывается, что косолапый мимоходом успел повредить еще одну палатку, в которой никого не было.
А на странице Кавказского заповедника рассказывают о том, как избежать встречи с медведями в походе. Во-первых, не оставаться на ночевку вне официально установленных мест. Во-вторых, не разбрасывать вдоль туристической тропы мусор и не оставлять съестное в палатках на время отсутствия туристов.
Далее администрация заповедника рассказала о еще одном случае, произошедшем на приюте “Фишт” и стоянке у озера Зеркальное. Чтобы палатки туристов были недоступны диким зверям, были установлены электроизгороди. А вот те отдыхающие, которые разместились на стоянке у озера Зеркальное., надолго запомнят встречу с косолапым. "В ночь с четверга на пятницу медведь там порвал сразу 4 палатки. Ничего съестного не нашел, но напугал изрядно. Раздосадованный мишка “перекусил” маленькой гитарой - укулеле."
Далее администрация заповедника рассказала о еще одном случае, произошедшем на приюте “Фишт” и стоянке у озера Зеркальное. Чтобы палатки туристов были недоступны диким зверям, были установлены электроизгороди. А вот те отдыхающие, которые разместились на стоянке у озера Зеркальное., надолго запомнят встречу с косолапым. "В ночь с четверга на пятницу медведь там порвал сразу 4 палатки. Ничего съестного не нашел, но напугал изрядно. Раздосадованный мишка “перекусил” маленькой гитарой - укулеле."
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Метки: Сочи животные заповедник медведи приключения туристы
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Чего только не померещится со страху.
Я больше люблю цитату "люблю дождь, в мокрых шортиках не видно что я описалась" от Пушкина, в этой цитате куда как больше смысла.