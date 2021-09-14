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"Мы издали такой ультразвук!": в окрестностях Сочи медведь напал на туристов

"Мы издали такой ультразвук!": в окрестностях Сочи медведь напал на туристов (6 фото)

Автор:
14 сентября 2021 16:02
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Сочи   животные   заповедник   медведи   приключения   туристы   
1238
6
Активизировавшиеся мишки охотно навещают палатки туристов, а уж если оттуда пахнет съестным, то встречи с хищником не миновать!
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Метки: Сочи   животные   заповедник   медведи   приключения   туристы   
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29k
ACU900 2 часа назад
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Fat Lynx 18 минут назад
Да херня! Это Ваха хотел туристам чучхелы продать...
Чего только не померещится со страху.
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6k
SR 46 минут назад
А сколько белья потом пришлось стирать...
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215
Сигизмунд Лазаревич 51 минуту назад
мишка дома. Имеет право жрать любого туриста, а местных так вообще жрать обязан
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Шатуны - те медведи, которые не смогли набрать жир для зимней спячки или их кто-то разбудил. Какие шатуны почти летом? И вообще. Жил себе Мишка в лесу, ни кого не трогал. А тут каие-то мартыны в его владения припёрлись... Не загрыз ни кого? Ну и радуйтесь! Уж медведям даже погулять негде. Пд каждым кустом туристы. Там медведей раз в сто меньше. чем праздношатающихся человекообразных. И я медведям искренне соболезную.
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1k
Fara Zolkin 2 часа назад
Думаю на месте ночёвки может было учуять сильный запах "кирпичного" завода.
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