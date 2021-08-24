26 стран и городов, которые полны сюрпризов

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Во Франции - Эйфелева башня, в Англии - Биг Бен... Даже неопытные путешественники знают основные достопримечательности известных туристических направлений. Однако многие страны таят в себе сюрпризы, которые не всегда просто обнаружить, но если уж найдешь - невозможно перестать удивляться!
Если приехать в Голландию в сезон цветения тюльпанов, можно насладиться видом разноцветных полей
В польском Вроцлаве каждый собор и даже местные реки имеют поблизости тактильную модель, чтобы слепые тоже могли их "увидеть"
В Копенгагене есть детская площадка в виде настоящей улицы, где дети учатся вести себя на проезжей части и соблюдать правила дорожного движения
В одном из китайских ресторанов Квинса специи подаются в виде миниатюрных мишек, которые кладутся в горшок с супом - и тут же растворяются
В закусочных Harvey's в Канаде к стандартному детскому сету в качестве подарка прилагается не игрушка, а горшочек с живым растением
В паре сотен километров от Милана, Италия, стоит вот такой сюрреалистический небоскреб, словно растворяющийся в небе
В Сиэттле есть филиппинский ресторан, где нет меню
"У нас нет "меню", потому что я (Эйт Леи) готовлю, что хочу".
Это не дорога в город картавых, а запрет на парковку на определенной стороне шоссе во Флориде
В лондонском универмаге Macy's все еще функционирует пара оригинальных деревянных эскалаторов, работающих с самого его открытия
В Германии можно не только включить пешеходный светофор, чтобы перейти улицу, но и отключить его, когда вы это сделали
Вот такие раковины стоят в уборных в офисном здании компании Chevron в Чумакуме, штат Вашингтон
Во Франции вы можете воспользоваться услугами сервиса по ежедневной доставке свежих багетов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: достопримечательности интересно неожиданно познавательно приключения путешествия разные страны сюрпризы
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