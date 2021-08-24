26 стран и городов, которые полны сюрпризов

Во Франции - Эйфелева башня, в Англии - Биг Бен... Даже неопытные путешественники знают основные достопримечательности известных туристических направлений. Однако многие страны таят в себе сюрпризы, которые не всегда просто обнаружить, но если уж найдешь - невозможно перестать удивляться!

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Если приехать в Голландию в сезон цветения тюльпанов, можно насладиться видом разноцветных полей 0 Источник:

В польском Вроцлаве каждый собор и даже местные реки имеют поблизости тактильную модель, чтобы слепые тоже могли их "увидеть" 0 Источник:

В Саудовской Аравии в супермаркете можно купить верблюжье молоко в бутылках 0 Источник:

В Копенгагене есть детская площадка в виде настоящей улицы, где дети учатся вести себя на проезжей части и соблюдать правила дорожного движения 0 Источник:

В одном из китайских ресторанов Квинса специи подаются в виде миниатюрных мишек, которые кладутся в горшок с супом - и тут же растворяются 0 Источник:

В Огайо, США, есть дом в виде корзины для пикника 0 Источник:

В закусочных Harvey's в Канаде к стандартному детскому сету в качестве подарка прилагается не игрушка, а горшочек с живым растением 0 Источник:

В паре сотен километров от Милана, Италия, стоит вот такой сюрреалистический небоскреб, словно растворяющийся в небе 0 Источник:

На Гавайях дорожный знак STOP - не красного, а синего цвета 0 Источник:

В Дорсете, Великобритания, любители вязания украшают своими поделками почтовые ящики 0 Источник:

В Вайоминге в мае можно увидеть огромные сугробы 0 Источник:

В одном из каналов Копенгагена можно увидеть статуи, стоящие под водой 0 Источник:

В Сиэттле есть филиппинский ресторан, где нет меню 0 Источник: "У нас нет "меню", потому что я (Эйт Леи) готовлю, что хочу".

Это не дорога в город картавых, а запрет на парковку на определенной стороне шоссе во Флориде 0 Источник:

Зеркальный обелиск в Детройт Лейкс, Миннесота 0 Источник:

Амстердам славится своими очень большими урнами для мусора 0 Источник:

В лондонском универмаге Macy's все еще функционирует пара оригинальных деревянных эскалаторов, работающих с самого его открытия 0 Источник:

В Бразилии закусочная Subway предлагает не только сэндвичи, но и пиццу 0 Источник:

Тирамису в Шотландии подают под клетчатой крышкой, присыпанной сахаром 0 Источник:

В Германии можно не только включить пешеходный светофор, чтобы перейти улицу, но и отключить его, когда вы это сделали 0 Источник:

Вот такие раковины стоят в уборных в офисном здании компании Chevron в Чумакуме, штат Вашингтон 0 Источник:

Во Франции вы можете воспользоваться услугами сервиса по ежедневной доставке свежих багетов 0 Источник:

В Армении такой обед обойдется вам в $6, или около 400 рублей 0 Источник:

Японские пирожные в банке, которые в Японии продают в вендинговых автоматах 0 Источник:

В Швейцарии можно купить бутылку питьевой воды с изображением миниатюрной горы 0 Источник: