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26 стран и городов, которые полны сюрпризов

26 стран и городов, которые полны сюрпризов (27 фото)

Автор:
24 августа 2021 15:55
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательности   интересно   неожиданно   познавательно   приключения   путешествия   разные страны   сюрпризы   
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Во Франции - Эйфелева башня, в Англии - Биг Бен... Даже неопытные путешественники знают основные достопримечательности известных туристических направлений. Однако многие страны таят в себе сюрпризы, которые не всегда просто обнаружить, но если уж найдешь - невозможно перестать удивляться!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: достопримечательности   интересно   неожиданно   познавательно   приключения   путешествия   разные страны   сюрпризы   
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