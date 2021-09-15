Эти люди на себе узнали, что такое культурный шок

Незнакомые страны удивляют нас многим - симпатичными достопримечательностями, вкусными национальными блюдами, радушием местных жителей. Но иногда удивление бывает иного рода - когда так и хочется воскликнуть: "Так жить нельзя!" В этом случае его правильнее будет назвать словом "шок" - как в этих случаях.

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"Я приехал в Америку ихз Англии и вскоре с ужасом обнаружил, что никто не держит дома заварочных чайников, чтобы можно было заварить себе чашку приличного чая" 0 Источник:

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"В Германии я заказал картошку фри, и официант принес ее мне обильно политой майонезом. Мой мир никогда не будет прежним" 0 Источник:

"Когда мне было 10 лет, мы были в Италии, и мама дала мне денег на конфеты. Конфеты, которые я выбрал, были с коньяком, причем налили его туда щедро, но никого не смутила идея продать их 10-летке" 0 Источник:

"В испанском "Макдоналдсе" в состав комбо-обеда входит пиво. А что, так можно было?" 0 Источник:

"Мой муж из Польши. Там бутылка пива или полбутылки вина обойдутся вам дешевле бутылки сока. А еда в придорожных забегаловках - никакой не фаст-фуд, а настоящая домашняя кухня с местным колоритом" 0 Источник:

"Во Франции я был поражен, узнав, что по вечерам кафе превращаются в бары: они просто меняют меню на вечернее и начинают наливать виски вместо какао" 0 Источник:

"В китайской очереди все толкаются и пихаются, даже не пытаясь извиниться. Сначала я возмущался, но затем понял, что так делают все, и сам стал вести себя так же" 0 Источник:

"В Италии я сначала поразился тому, что родители таскают с собой детей повсюду, даже на званые ужитны. А потом - тому, что дети там ведут себя тихо и прилично, спокойно дожидаясь, пока родители освободятся" 0 Источник:

"В Японии, если гость допил саке из своей чашки, хозяин обязан налить ему еще. Чтобы показать, что тебе хватит, нужно оставить чашку недопитой. Если ты жил там, где налитое хозяином принято допивать до дна, тебе будет трудно не напиться" 0 Источник:

"В Испании в сиесту закрыто действительно все - от ресторанов до банков. В разгар дня - и почти до вечера. Если честно, я был в шоке" 0 Источник:

"В Мехико местные жители массово ходят в плотных брюках и кофтах с длинными рукавами, когда на улице 35 градусов жары. Для них это прохладно" 0 Источник:

"В японских магазинах холодные напитки стоят в холодильниках, а горячие - например, кофе - в специальной секции для подогрева, так что кофе в банке ты покупаешь навынос сразу горячим" 0 Источник:

"Как-то с моим однокурсником из Австралии пошли в ресторан, и я заказал жареную моцареллу. Он никак не мог поверить, что американцы едят жареный сыр" 0 Источник:

"Неравенство в Индии просто поражает. Люди в отрепье спят под заборами великолепных дворцов - это не метафора, а повседневная картина" 0 Источник:

"В Чехии поражает дедевизна пиво. Оно дешевле любого безалкогольного напитка. Неудивительно, что чехи потребляют пива больше всех в мире!" 0 Источник:

"В Америке повсюду есть драйв-ин - то есть, возможность обслужиться, не выходя из машины. В кафе, в банкоматах... даже в магазинах по продаже спиртного" 0 Источник:

"В Америке, если незнакомец встретился с тобой глазами, он непременно широко улыбнется тебе. А у меня на родине за такое можно в лоб схлопотать" 0 Источник:

"В Европе меня шокировало, что общественные туалеты везде платные. У нас в Австралии они все, наоборот, бесплатны" 0 Источник:

"Контраст старого и суперсовременного в больших китайских городах поражает. Здания, которым много сотен лет, стоят прямо под небоскребами" 0 Источник:

"Увидев в Рейкъявике коляску с младенцем, оставленную возле магазина, мы чуть не вызвали полицию. Оказалось, мама просто зашла в магазин напротив. Уровень преступности в Исландии настолько низок, что для исландцев это в порядке вещей" 0 Источник:

"В американском супермаркете увидел гигантскую пачку M&M's. Я такой огромной в жизни не видел. А на ней была надпись "Средняя". Какая же у американцев большая, хотелось бы мне знать?" 0 Источник:

"В Америке просто чудовищные порции еды. Одну такую у нас в Британии подали бы на двоих" 0 Источник:

"Я потерял в Торонто бумажник в центре города. Через несколько часов какой-то парень нашел меня по удостоверению личности, лежавшему внутри. Ничего не пропало" 0 Источник:

"Вы можете 8-9 часов ехать по дороге, никуда не сворачивая, - и вы все еще будете на территории Техаса" 0 Источник:

"Я родилась в Корее и переехала в США, когда мне было 6 лет. То, что американцы едят не только бургеры, пиццу и хот-доги, стало для меня откровением" 0 Источник:

"В Албании я не нашел ни одного сетевого супермаркета или ресторана. Странно оказаться в мире без "Макдоналдса" 0 Источник:

"В Токио 5-летние дети сами идут по улице в подготовительный класс школы, а затем сами возвращаются домой" 0 Источник:

"Разнообразие продуктов в американских супермаркетах даже больше, чем на рынках Азии. Давно мучаюсь вопросом, откуда она берется в несезон, и как ее успевают съедать в таких количествах" 0 Источник: