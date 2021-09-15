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Эти люди на себе узнали, что такое культурный шок

Эти люди на себе узнали, что такое культурный шок (30 фото)

Автор:
15 сентября 2021 12:28
Сообщество : Путешествия
Метки: обычаи   по-нашему это шок   приключения   путешествия   разные народы   странные иностранцы   традиции   удивительное рядом   
1648
30
Незнакомые страны удивляют нас многим - симпатичными достопримечательностями, вкусными национальными блюдами, радушием местных жителей. Но иногда удивление бывает иного рода - когда так и хочется воскликнуть: "Так жить нельзя!" В этом случае его правильнее будет назвать словом "шок" - как в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: обычаи   по-нашему это шок   приключения   путешествия   разные народы   странные иностранцы   традиции   удивительное рядом   
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13  комментариев
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5k
Александр Зотов Час назад
"Вы можете 8-9 часов ехать по дороге, никуда не сворачивая, - и вы все еще будете на территории Техаса"
------------
можно неделю ехать в одном поезде и вы всё ещё будете на территории России))
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1k
веселый просто 2 минуты назад
Я из России и у нас тоже бутылка пива дешевле бутылки натурального сока
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41k
Соломей 20 минут назад
большая часть бред и клише.хотя что от болонки ожидать.
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9k
Бабудай-Ага 51 минуту назад
У нас можно ехать прямо неделю, и все равно будет Россия
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10k
Сибирячка 53 минуты назад
На предпоследнем фото про амер супер маркет ботва свекольная 4,99 долларов итого: 4,99*72,63=362рубля и 42 коп.за несколько ботвинок.
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29k
ACU900 57 минут назад
Про пачку M&M в Америке. В Нью Йорке на Таймс Сквер есть специализированный магазин этажей так 4 или 5 где продают только сладости и сувениры с логотипом этой марки. Конфеты в разных декоративных упаковках, есть даже автомат где клиента сфотографтруют и его портрет на шариках напечатают. А так же чашки или футболки с этим логотипом. Или кукла типа миньона где нажимаешь на кнопку и выскакивает драже со знаменитым логотипом. Огромный магазин с размером в супермаркет может единственный по все Америке (не исключаю может есть другой такой магазин например в Лос-Анджелесе - просвятите меня кто знает)
Ну а мне вообще коментарий автора из поста анекдот навеял:
Приходит мужик в магазин и говорит:
- Мне, пожалуйста, презерватив пятого размера!
- Простите, но у нас таких больших нет, вам необходимо ехать в Грузию.
Нечего делать, поехал он в Грузию. Заходит там в аптеку.
- Мне, пожалуйста, один презерватив пятого размера.
- Гоги, принэси адын дэтский!
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3k
Максим Час назад
Польша да, вкусная простая и сытная еда. Всегда поражала их кухня, хотя в Беларуси (не Минск) в обычном кафе можно неплохо поесть и еда будет вполне себе "домашняя". И чешское пиво, особенно в маленьких пивных, где скорее всего будет два сорта пива: темное и светлое.
Остальное без личных впечатлений.
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5k
Александр Зотов Час назад
"В Албании я не нашел ни одного сетевого супермаркета или ресторана. Странно оказаться в мире без "Макдоналдса"
----------
албанцы молодцы, чё)
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< кофе в банке горячим >>> называется помои.

Кофе готовят в джезве, на песке, с двукратной пенкой, помешивая сандаловой палочкой. Когда я первый раз такое попробовал - это был действительно шок.

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