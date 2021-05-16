22 заброшки, от которых захватывает дух

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Когда-то обитаемые, а теперь заброшенные места манят своей таинственностью и обещанием невероятных историй о прошлом. На тех, кому нравятся покинутые людьми жилища и территории, эти снимки наверняка произведут впечатление.
Стоянка электромобилей, оставленных на произвол судьбы после банкротства компании-производителя
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Кладбище круизных кораблей, которые владельцы не смогли обслуживать во время пандемии и сдали на металлолом
Антарктическое исследовательское беспилотное судно, которое не могли найти в течение двух лет
Местныежители не захотели оплачивать огромные счета за воду, и поле для гольфа вновь стало просто полем
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не "могли найти" и "заброшенное" - это две большие разницы, как говорят в Одессе.