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22 заброшки, от которых захватывает дух

22 заброшки, от которых захватывает дух (23 фото)

Автор:
16 мая 2021 09:58
Сообщество : Путешествия
Метки: заброшенные места   заброшки   интересно   история   необычно   приключения   прошлое   путешествия   
1389
23
Когда-то обитаемые, а теперь заброшенные места манят своей таинственностью и обещанием невероятных историй о прошлом. На тех, кому нравятся покинутые людьми жилища и территории, эти снимки наверняка произведут впечатление.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заброшенные места   заброшки   интересно   история   необычно   приключения   прошлое   путешествия   
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Kom9ipa 50 минут назад
>>беспилотное судно, которое не могли найти
Не "могли найти" и "заброшенное" - это две большие разницы, как говорят в Одессе.
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Лимонадный Джо Полчаса назад
У нас,в Белоруссии,очень много заброшенных домов в деревнях. Старики умерли и некому больше жить...
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