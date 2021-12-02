10 лучших современных фильмов для детей

Отзыв на "Кинопоиске": "Фильм не о собаках - он о первом человеческом поступке ребёнка. Его обязательно надо показать своим детям. Фильм небольшой - всего 45 минут - как урок в школе. Не боевик и даже скорее это не развлекательная картина, но посмотреть советую - основная его задача, помочь нам всем задуматься над тем, как быть добрее и сострадательнее друг к другу. И это уже подзабытое, но настоящее отечественное кино. Не зря он уже собрал несколько наград на различных кинофестивалях".



