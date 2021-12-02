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10 лучших современных фильмов для детей

10 лучших современных фильмов для детей (11 фото + 10 видео)

Автор:
02 декабря 2021 16:42
Сообщество : Кино
Метки: Семейные   воспитание   детские   документальное   дружба   кино   приключения   фильмы   
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Художественные и документальные, про дружбу с животными, волшебными существами и про отношения с одноклассниками... Добрые фильмы про детей и для детей, снятые за последние 12 лет.

Первый российский семейный документальный блокбастер в 4К. За кадром звучат голоса Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой.


Семья Мии решает продать белого льва, с которым девочка дружит с раннего детства. Друзей не продают (даже если изначально его выращивали для продажи), поэтому Миа и лев сбегают. Кстати, лев в фильме настоящий, а не компьютерный.


Такой подход к переиначиванию своих старых мультфильмов Disney уже испробовал на "Питере Пене". Помните фильм "Крюк" (1991), где взрослый Питер Пен возвращался в Неверленд? В "Кристофере Робине" взрослый Кристофер Робин (Юэн Макгрегор) возвращается к своим плюшевым друзьям в Стоакровый лес.



Американская классическая детская книжка Роальда Даля, автора "Чарли и шоколадной фабрики", в постановке Стивена Спилберга. Большого и доброго великана играет Марк Райленс, получивший "Оскар" за роль советского разведчика Рудольфа Абеля в фильме "Мост шпионов" (2015).



Ремейк диснеевского фильма с мультяшным драконом "Дракон Пита" (1977). Одну из ролей играет ветеран Голливуда Роберт Редфорд.



Отзыв на "Кинопоиске": "Фильм не о собаках - он о первом человеческом поступке ребёнка. Его обязательно надо показать своим детям. Фильм небольшой - всего 45 минут - как урок в школе. Не боевик и даже скорее это не развлекательная картина, но посмотреть советую - основная его задача, помочь нам всем задуматься над тем, как быть добрее и сострадательнее друг к другу. И это уже подзабытое, но настоящее отечественное кино. Не зря он уже собрал несколько наград на различных кинофестивалях".


Сирота из Парижа попадет в семью лесника. Он знакомится с новым для него лесным миром и заводит дружбу со стариком-охотником Тотошем (его играет Франсуа Клюзе - инвалид из фильма "1+1"). Фильм французского путешественника и режиссёра Николя Ванье ("Белль и Себастьян", "Волк", "Расправь крылья").



Экранизация широко известной во Франции серии книг Рене Госинни, одного из авторов "Астерикса и Обеликса", про приключения Николя и его друзей. В 2014 году вышло продолжение "Каникулы маленького Николя".


Приключения пионеров Мишки Хрусталёва и Димки Терентьева в городе Дзержинске в конце 1970-х. У фильма есть два продолжения, вышедшие в 2015 и 2017 годах.


Первая часть немецко-австрийской трилогии про уменьшение. Во второй части главный герой Феликс уменьшает родителей, а в третьей - своих одноклассников.



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Метки: Семейные   воспитание   детские   документальное   дружба   кино   приключения   фильмы   
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7k
Фobosgrunt 4 минуты назад
Мне еще про свинью Babe понравился. Скачал детям и сам залип. А из советского для детей у меня в топе республика ШКИД, отличный фильм.
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Растрелли В.В. 24 минуты назад
Ничего лучше советских детских фильмов и мультфильмов для детей не снято.
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