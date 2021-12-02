10 лучших современных фильмов для детей

Художественные и документальные, про дружбу с животными, волшебными существами и про отношения с одноклассниками... Добрые фильмы про детей и для детей, снятые за последние 12 лет.
Байкал. Удивительные приключения Юмы (2020)
Источник:
Первый российский семейный документальный блокбастер в 4К. За кадром звучат голоса Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой.
Миа и белый лев (2018)
Источник:
Семья Мии решает продать белого льва, с которым девочка дружит с раннего детства. Друзей не продают (даже если изначально его выращивали для продажи), поэтому Миа и лев сбегают. Кстати, лев в фильме настоящий, а не компьютерный.
Кристофер Робин (2018)
Источник:
Такой подход к переиначиванию своих старых мультфильмов Disney уже испробовал на "Питере Пене". Помните фильм "Крюк" (1991), где взрослый Питер Пен возвращался в Неверленд? В "Кристофере Робине" взрослый Кристофер Робин (Юэн Макгрегор) возвращается к своим плюшевым друзьям в Стоакровый лес.
Большой и добрый великан (2016)
Источник:
Американская классическая детская книжка Роальда Даля, автора "Чарли и шоколадной фабрики", в постановке Стивена Спилберга. Большого и доброго великана играет Марк Райленс, получивший "Оскар" за роль советского разведчика Рудольфа Абеля в фильме "Мост шпионов" (2015).
Пит и его дракон (2016)
Источник:
Ремейк диснеевского фильма с мультяшным драконом "Дракон Пита" (1977). Одну из ролей играет ветеран Голливуда Роберт Редфорд.
Щенок (2009)
Источник:
Отзыв на "Кинопоиске": "Фильм не о собаках - он о первом человеческом поступке ребёнка. Его обязательно надо показать своим детям. Фильм небольшой - всего 45 минут - как урок в школе. Не боевик и даже скорее это не развлекательная картина, но посмотреть советую - основная его задача, помочь нам всем задуматься над тем, как быть добрее и сострадательнее друг к другу. И это уже подзабытое, но настоящее отечественное кино. Не зря он уже собрал несколько наград на различных кинофестивалях".
Как прогулять школу с пользой (2017)
Источник:
Сирота из Парижа попадет в семью лесника. Он знакомится с новым для него лесным миром и заводит дружбу со стариком-охотником Тотошем (его играет Франсуа Клюзе - инвалид из фильма "1+1"). Фильм французского путешественника и режиссёра Николя Ванье ("Белль и Себастьян", "Волк", "Расправь крылья").
Маленький Николя (2009)
Источник:
Экранизация широко известной во Франции серии книг Рене Госинни, одного из авторов "Астерикса и Обеликса", про приключения Николя и его друзей. В 2014 году вышло продолжение "Каникулы маленького Николя".
Частное пионерское (2013)
Источник:
Приключения пионеров Мишки Хрусталёва и Димки Терентьева в городе Дзержинске в конце 1970-х. У фильма есть два продолжения, вышедшие в 2015 и 2017 годах.
Помогите, я уменьшил свою училку! (2015)
Источник:
Первая часть немецко-австрийской трилогии про уменьшение. Во второй части главный герой Феликс уменьшает родителей, а в третьей - своих одноклассников.
Источник:
- Во что залипнуть на выходных: 15 увлекательных фильмов о дальних путешествиях
- Мумия возвращается!
- 5 интересных фактов о фильме «Невероятные приключения итальянцев в России»
- Приключенческие фильмы СССР
- Между нами, девочками: 10 сериалов о женской дружбе и вражде
Понравилось25