Хихикающие ублюдки способные менять пол: немного фактов о гиенах

Кто эти люди?

10 удивительных фактов о пятнистой гиене

Львы против гиен: вечная борьба за титул короля саванны

"Кровожадные стервы!": близняшек из Дании затравили за фото с охотничьими трофеями

«Вот так вот едешь на охоту...»: Мужики обнаружили в тайге ступень ракеты от РКЦ "Прогресс"

"От тебя воняет!": таксист в Краснодаре высадил из авто пассажира, от которого пахло потом