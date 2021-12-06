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Хихикающие ублюдки способные менять пол: немного фактов о гиенах

Хихикающие ублюдки способные менять пол: немного фактов о гиенах (16 фото)

Автор:
06 декабря 2021 23:43
Сообщество : Животные
Метки: вонючка   гиена   зверька   неприятно   охотники   
1272
16

Особенности одних из самых гадких животных на земле

Что мы знаем о гиенах? То, что они бегают, ржут и грызут себе лапы.

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На деле же эти животные очень хитры и выносливы, и в стае способны разодрать практически любую добычу. И это несмотря на то, что она их сильнее, например, буйвола или антилопу.

Самое интересное, что гиена — это не вонючая псина, как считают многие, а мерзкий кошак. Все потому, что гиены относятся семейству хищных млекопитающих подотряда кошкообразных.

Почему это животное мерзкое и вонючее? А потому что оно таким и является.

Сами гиены пахнут падалью, а учитывая, что они не чураются жрать в собственном логове и спят на перегнивших останках от обеда – амбре соответствующе гадостное.

К слову, гиены редко едят падаль и притрагиваются к ней, когда жрать совсем нечего. В обычное время они активные хищники.

Тому животному, на которого накинутся эти хихикающие твари, не повезло, мало того, что съедят, так и еще с особой жестокостью.

Для них не проблема вырывать куски мяса и передробить кости еще не умершему зверю и сожрать его заживо.

Такой жесткий урон они наносят благодаря одной из самых сильных челюстей в мире млекопитающих: ее давление во время укуса соответствует 70 кг/см².

В данный момент в мире существует 4 вида гиен: полосатая, бурая и пятнистая и земляной волк.

В кланах гиен жесткая иерархия, самки больше и злее самцов, и именно они являются альфами в стае. Причем, видимо, полосатой разновидности повезло больше, они сами по себе и не собираются компашками.

Самое интересное, что ранее считалось, что гиены умеют менять пол, но, как оказалось, все намного прозаичнее.

Клитор самки больше пениса самца (теперь понятно, почему в стае царит боль и унижение).

Гиены достаточно долго оказывались не изученными, но в 1984 году все-таки появился центр содержания в Калифорнии. В данный момент там живет стая из 45 особей.

Со временем выяснилось, что они умны и подвергаются дрессировке, могут жить с человеком как питомец, очень преданные.

Но если захотите завести это животное, стоит подготовиться к тому, что вся квартира пропахнет трупами. Даже если животное будет питаться нормально, запах гнилья исходит из специальных желез.

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Метки: вонючка   гиена   зверька   неприятно   охотники   
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9  комментариев
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20k
Ego sum qui sum 2 часа назад
"не вонючая псина, как считают многие, а мерзкий кошак"
Дроздова на вас нет
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2k
Daimos Полчаса назад
Кричат громко. Лучше не заводить в квартире.
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
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9k
Васильевна 45 минут назад
Гиена в ожидании завтрака
Ссылка youtu.be
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9k
Васильевна 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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18k
Luc72 Час назад
"ее давление во время укуса соответствует 70 кг/см "
Как вы задолбали тупыми "замерами". Автор вообще в курсе, что примерно такое кг на см?
Где, млять, его померяли? На кончике ОДНОГО зуба? На жевательной площади всех зубов? Вообще во всей челюсти при равномерном распределении (типа зажать два листа фанеры по размеру челюсти и померять между ними давление)? ГДЕ?!!!
А 70 кг на СМ в квадрате и я могу. Когда я сдавливаю орех, допустим фундук, (в молодости разгрызал, сейчас не рискну) клыком, то точка надавливания зуба на орех будет не более одного кв мм (миллиметра), а усилие я туда могу приложить ну пусть 5 кг. В переводе на ваши кг на САНТИМЕТРЫ - это 5 кг * 100 (кв мм в одном кв см) = 500 кг на см.
500 КГ!!! и в чем тогда рекорд вашей гиены. Надо выражаться точно, "сколько вешать в граммах".
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940
А я несу пакетик 2 часа назад
Если начнет сокращаться популяция гиен, то это может повлечь за собой необратимые процессы и, потеряв одних, мы потеряем десятки других видов…Питаясь падалью, они предотвращают возможное распространение болезней. Гиены и грифы подчищают брошенные другими хищниками туши.( Санитары)
https://alexeyosokin.livejournal.com/154081.htmlhttps://alexeyosokin.livejournal.com/154081.html
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