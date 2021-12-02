Факты, узнав которые, вы захотите поскорее их забыть

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Наш мир полон не только приятными сюрпризами. Есть в нем и такое, о чем не рекомендуется думать на ночь. Но кто предупрежден - тот вооружен, так что лучше быть в курсе даже самых неприятных фактов о том, что уготовала нам Вселенная.
За два самых напряженных месяца пандемии от COVID-19 погибло больше американцев, чем за 10 лет войны во Вьетнаме.
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Когда вы обгораете на солнце, ваша кожа краснеет и шелушится потому, что клетки кожи, фактически, совершают самоубийство, чтобы не переродиться в раковые.
Известно о существовании в мире, как минимум, 8 ядерных зарядов, которые официально числятся пропавшими.
Смертельная семейная бессонница существует. Это редкое наследуемое неизлечимое заболевание мозга, которое постепенно разрушает способность вашего мозга спать. В конце концов, вы совсем перестаете спать, сходите с ума, у вас возникают судороги и вы умираете.
Джудит Барси, девочка, которая озвучивала Дакси в мультсериале «Земля до начала времен», была убита своим отцом в возрасте десяти лет. Все, что полицейские нашли от нее и ее матери, - лишь обугленными останками. Убив семью, ее отец застрелился.
Аневризма головного мозга может возникнуть у любого человека в любом возрасте, независимо от состояния его здоровья.
Кит по имени 52 Blue, как выяснили ученые, поет только на одной частоте, на которой не могут петь другие киты. Это означает, что он не может общаться ни с кем из соплеменников. Его прозвали самым одиноким китом на планете.
На телефонах доверия для детей самые загруженные дни - новогодние праздники, потому что родители в эти дни позволяют себе от души напиваться.
У вас больше шансов умереть по пути к киоску с лотерейными билетами, чем купить там выигрышный билет.
После того, как вы испытали симптомы бешенства, пути назад нет: вы умрете со 100% вероятностью.
Амебы, поедающие мозг, существуют. Они довольно часто встречаются в пресноводных прудах и озерах. За последние 50 лет только 4 человека выжили после близкого знакомства с ними.
Ваш голос в записи звучит так же, как на самом деле. В вашей голове он немного глуше и глубже, потому что звук проходит через вашу голову, а не по воздуху. Вот почему так странно слышать свой собственный голос в записи.
Большинство хищников, если вы встретитесь с ними в неподходящий момент, убьют вас, а потом съедят. А вот медведь начнет есть сразу.
Согласно квантовой механике, есть небольшой шанс, что вся Вселенная внезапно исчезнет в следующие 5 секунд. Также есть небольшой шанс, что Вселенная, Земля, все люди, здания, устройство, с которого вы это читаете, ваши сообщения, ответы, весь Интернет, ваши знания обо всем, о вашей личности, о ваших воспоминаниях, о вашем существовании и т. д. были созданы всего 1 секунду назад.
Однажды умрет последний человек, знавший ваше имя, и вы будете полностью забыты. Вы все еще можете быть живы, когда это произойдет.
Наиболее частой причиной смерти высоких людей является сердечный приступ, вызванный тем фактом, что их сердцам естественным образом приходится работать больше среднего, чтобы обеспечить циркуляцию крови, особенно на большую высоту. Левши с большой вероятностью погибнут в результате несчастного случая с электроинструментами, потому что все они созданы правшами для правшей.
С 1948 года до конца холодной войны, существовало около 5000 сценариев, в которых ядерное оружие было запущено или случайно сдетонировало. То, что мы живы, - статистическое чудо.
Когда Гитлеру было четыре года, он упал в пруд рядом с церковью и чуть не утонул. Однако священник выскочил и спас ему жизнь. Второй мировой войны и Холокоста, вероятно, можно было бы избежать, если бы не этот человек.
При подготовке тела к похоронам в открытом гробу, бальзамировщик зашивает рот покойника, чтобы он не распахнулся во время похорон из-за усыхания тканей.
Самой молодой матерью в истории была перуанская девочка Лина Медина, которая родила ребенка в 1939 году в возрасте 5 лет. У нее было преждевременное половое созревание, и первые месячные начались в возрасте восьми месяцев. Мужчину, изнасиловавшего ее, так и не нашли, и о том, как она забеременела, она молчала с того времени и до седин. Случай хорошо задокументирован в медицинских журналах, включая фотографии ее беременного тела. Он также занесен в Книгу Гиннеса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Есть такой "протокол Милуоки" - протокол лечения бешенства у человека.
Из 31 больного, на которых применялся, выжили 6. Причём, нормальными выжили.
И это не сарказм.
Ни в одном документе о 1945 до 1991 нет упоминание про холокост.
Только после распада СССР евреи бешеными темпами внедрили это понятие.
И количество жертв во время войны завысили в 10 раз.
Больше всего погибло Белорусов и китайцев.