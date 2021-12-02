Факты, узнав которые, вы захотите поскорее их забыть

Самой молодой матерью в истории была перуанская девочка Лина Медина, которая родила ребенка в 1939 году в возрасте 5 лет. У нее было преждевременное половое созревание, и первые месячные начались в возрасте восьми месяцев. Мужчину, изнасиловавшего ее, так и не нашли, и о том, как она забеременела, она молчала с того времени и до седин. Случай хорошо задокументирован в медицинских журналах, включая фотографии ее беременного тела. Он также занесен в Книгу Гиннеса.