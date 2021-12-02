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Факты, узнав которые, вы захотите поскорее их забыть

Факты, узнав которые, вы захотите поскорее их забыть (26 фото)

Автор:
02 декабря 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: все может быть   интересно   неожиданно   неприятно   познавательно   реальность   страшно   факты   
3590
26
Наш мир полон не только приятными сюрпризами. Есть в нем и такое, о чем не рекомендуется думать на ночь. Но кто предупрежден - тот вооружен, так что лучше быть в курсе даже самых неприятных фактов о том, что уготовала нам Вселенная.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: все может быть   интересно   неожиданно   неприятно   познавательно   реальность   страшно   факты   
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49k
doker 2 часа назад
Всегда знал, что медведи атеисты и заупокойную молитву произносить не будут.

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120k
arek14 22 секунды назад
Ваш голос в записи звучит так же, как на самом деле. В вашей голове он немного глуше и глубже, потому что звук проходит через вашу голову, а не по воздуху. Вот почему так странно слышать свой собственный голос в записи.

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538
Vadim Balabanov Час назад
Даже если вы не испытали симптомов бешенства, все равно умрете со 100%-ой вероятностью. Все рано или поздно умирают...
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28k
АнтонПолднев Час назад
Оспа - около 500 млн Испанка - около 30% населения планеты Чума - 60% планеты Холера- более 60 млн. Так называемый "Русский грипп" - около 6 миллионов. Азиатский грипп - около 5 млн
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28k
АнтонПолднев Час назад
Оспа - около 500 млн Испанка - около 30% населения планеты Чума - 60% планеты Холера- более 60 млн. Так называемый "Русский грипп" - около 6 миллионов.
Азиатский грипп - около 5 млн
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8k
Izrin Maria Час назад
После того, как вы испытали симптомы бешенства, пути назад нет: вы умрете со 100% вероятностью.
Есть такой "протокол Милуоки" - протокол лечения бешенства у человека.
Из 31 больного, на которых применялся, выжили 6. Причём, нормальными выжили.
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2k
Ивлар Час назад
Ну, половина фактов несколько надумана, скажем так, особенно про пластик. Опять же смерть Гитлера в младенческом возрасте ничего бы не изменила, начинать надо было с Чемберлена и других опологетов идей о "бремени белого человека", про левшей сейчас уже не актуально, большинство инструмента заточено под использование как правой, так и левой рукой, ну и так далее
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