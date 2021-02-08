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Львы против гиен: вечная борьба за титул короля саванны

Львы против гиен: вечная борьба за титул короля саванны (9 фото)

Автор:
08 февраля 2021 09:01
Сообщество : Животные
Метки: борьба   в мире   гиена   животные   лев   природа   фото   хищники   
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Их вражда тянется тысячелетиями, но до сих пор ни одной из сторон не удалось победить.
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Метки: борьба   в мире   гиена   животные   лев   природа   фото   хищники   
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