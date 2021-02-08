Львы против гиен: вечная борьба за титул короля саванны

Их вражда тянется тысячелетиями, но до сих пор ни одной из сторон не удалось победить.
С самого детства нам твердят, что львы — полноправные короли Чёрного Континента. Мол, патлатая киска — высший хищник Африки, нет в здешних суровых землях зверя величественнее, опаснее и сильнее. И лишь гиены — истинные королевы Саванны — смеются в ответ на столь помпезные заявления, ведь они не уступают львам ни на йоту.
Вот уже миллионы лет собакоподобные кошки (а гиены относятся именно к кошачьим) делят со львами и ареал, и вкусовые предпочтения. Обычно, в такой ситуации один вид безжалостно вытесняет другой за несколько тысячелетий, но в данном случае соперники настолько равны, что забрать звание уберхищника не удаётся никому.
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При этом животины не похожи друг на друга даже на идеологическом уровне! Пока львы топят за традиционные ценности с патриархатом и территориальностью, гиен_ессы живут в мире победившего феминизма. Они не признают никаких границ и носятся стаями по всему ареалу, кошмаря добычу в разы превосходящую их по размерам.
Кстати, охотники из хохотливых котопсов великолепные — гиены убивают намеченную жертву в 90% случаях. Львы, у которых лишь 5/10 нападений заканчиваются удачно, — жалкие котята на их фоне.
Но «короли саванны» не сильно расстраиваются, ведь своё они всегда могут забрать силой. 100-150 кило кошатины без труда отметелят гиену, что меньше льва в 2-3 раза.
Своё спасение от ударов мощных лапищ псины сутулые, а точнее, кошки горбатые находят в стаях. Группы пятнистых гиен ужасающе многочисленны — до 70 зубоскальных голов!
Из-за давности конфликта борьба гиен и львов уже давно перешла все адекватные границы. Враги не просто собачатся за пищу, они совершают друг на друга осознанные набеги. Львы нападают на матриарха гиен. Боеспособная стая, оставшись без предводителя, превращается в кучку дрожащих котопсов. Гиены, в свою очередь, бьют по молодёжи. Они дожидаются момента, когда дитятки окажутся практически без охраны, после чего переходят в решительное наступление.
Конечно, я не могу сказать вам, чем и когда закончится противостояние длинной в тысячи поколений. Но я могу сказать точно, лишь победивший вид будет достоин звания царя зверей по праву, а не по ярлыку, навешанному излишне впечатлительными гомосапиенсами.
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