Львы против гиен: вечная борьба за титул короля саванны

Из-за давности конфликта борьба гиен и львов уже давно перешла все адекватные границы. Враги не просто собачатся за пищу, они совершают друг на друга осознанные набеги. Львы нападают на матриарха гиен. Боеспособная стая, оставшись без предводителя, превращается в кучку дрожащих котопсов. Гиены, в свою очередь, бьют по молодёжи. Они дожидаются момента, когда дитятки окажутся практически без охраны, после чего переходят в решительное наступление.