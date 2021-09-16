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Прайд спас львицу от стаи гиен

Прайд спас львицу от стаи гиен (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 08:12
Сообщество : Животные
Метки: африка   видео   гиена   животные   львица   льцы   нападение   хищники   
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В национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении туристы стали свидетелями нападения стаи гиен на львицу. Хищница была на волосок от гибели, однако удача в тот день была на её стороне. В последний момент подоспел прайд и разогнал гиен.

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Метки: африка   видео   гиена   животные   львица   льцы   нападение   хищники   
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7  комментариев
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564
Вячеслав Час назад
Постанова, звери всё спланировали для развлечения туристов.
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−34
Lux Indique 8 минут назад
обществу на заметку..
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39k
dima423 18 минут назад
У людей все так же)
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28k
Aleks Час назад
Одну гиену туристам на память подарили...
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2k
Natali Час назад
Львица переоценила свои силы, зная, что рядом остальные. И да, они не едят гиен, просто убивают
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