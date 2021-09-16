Прайд спас львицу от стаи гиен

На других кадрах можно наблюдать львицу, несущую в своей пасти дохлую гиену.



«Наш главный проводник Бернард Томпой (Bernard Tompoi) заметил прайд, побежавший в сторону нескольких гиен», — рассказал Шах.



«Гиены не успели вовремя скрыться, отчего 3 молодые львицы схватили одного детёныша гиены, убив его за несколько секунд.»



«Они не ели его, а просто несколько минут с ним поиграли, прежде чем уйти. Однако, когда они уходили, гиены снова вернулись, но уже в большем количестве (их было более 25, и вернулись они менее чем за 3-4 минуты), они загнали в угол одну из львиц и стали на неё нападать. К счастью для львицы, ей удалось избежать смерти.»