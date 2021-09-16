Прайд спас львицу от стаи гиен

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В национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении туристы стали свидетелями нападения стаи гиен на львицу. Хищница была на волосок от гибели, однако удача в тот день была на её стороне. В последний момент подоспел прайд и разогнал гиен.
В захватывающем ролике ниже, снятом Паритом Шахом (Pareet Shah), банда гиен осталась ни с чем после неудачной попытки прикончить львицу в Национальном парке Маасай Мара в Кении.
Группа туристов, находившихся на сафари, наблюдала за тем, как группа гиен набросились на более крупную и могущественную львицу.
Группа туристов, находившихся на сафари, наблюдала за тем, как группа гиен набросились на более крупную и могущественную львицу.
Гиены немного потрепали львицу и даже завалили её на землю, но до окончания сражения и сведения его в свою пользу им не хватило совсем немного. К львице вовремя подоспели на помощь члены её прайда, которые яростно бросились в бой и отбили атаки.
На других кадрах можно наблюдать львицу, несущую в своей пасти дохлую гиену.
«Наш главный проводник Бернард Томпой (Bernard Tompoi) заметил прайд, побежавший в сторону нескольких гиен», — рассказал Шах.
«Гиены не успели вовремя скрыться, отчего 3 молодые львицы схватили одного детёныша гиены, убив его за несколько секунд.»
«Они не ели его, а просто несколько минут с ним поиграли, прежде чем уйти. Однако, когда они уходили, гиены снова вернулись, но уже в большем количестве (их было более 25, и вернулись они менее чем за 3-4 минуты), они загнали в угол одну из львиц и стали на неё нападать. К счастью для львицы, ей удалось избежать смерти.»
«Наш главный проводник Бернард Томпой (Bernard Tompoi) заметил прайд, побежавший в сторону нескольких гиен», — рассказал Шах.
«Гиены не успели вовремя скрыться, отчего 3 молодые львицы схватили одного детёныша гиены, убив его за несколько секунд.»
«Они не ели его, а просто несколько минут с ним поиграли, прежде чем уйти. Однако, когда они уходили, гиены снова вернулись, но уже в большем количестве (их было более 25, и вернулись они менее чем за 3-4 минуты), они загнали в угол одну из львиц и стали на неё нападать. К счастью для львицы, ей удалось избежать смерти.»
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