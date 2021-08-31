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"От тебя воняет!": таксист в Краснодаре высадил из авто пассажира, от которого пахло потом

"От тебя воняет!": таксист в Краснодаре высадил из авто пассажира, от которого пахло потом (6 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 10:45
Сообщество : Таксисты
Метки: водитель   вонючка   запахи   обоняние   пассажир   пот   такси   
809
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Водитель объяснил свой поступок тем, что дорога дальняя, а у него непереносимость запаха пота. "Мне что, ехать все это время и тебя нюхать?" - возмутился он и отменил заказ.

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Метки: водитель   вонючка   запахи   обоняние   пассажир   пот   такси   
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17k
babuby 48 минут назад
У водителя стояло условие что он возит только чистых и приятно пахнущих? Водитель принял заказ? Так какого хрена выёживается!?
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38k
dima423 Минуту назад
по моему гораздо чаще от самих таксистов воняет, сидят там сутками в машине, потеют, не моются... вообще это конечно наглость со стороны таксиста
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29k
ACU900 6 минут назад
Эх, классику бы почитать. Про маляра в общественном транспорте...
https://ostrovok.de/old/classics/zoshchenko/story152.htmhttps://ostrovok.de/old/classics/zoshchenko/story152.htm
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3k
Максим 8 минут назад
Сейчас вообще модно стало рассказывать, что душ каждый не обязателен, спорят теперь раз в неделю и пару раз в месяц. Я готов понять таксиста, вокруг действительно много свиней, от которых разит потом и возможно не только.
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18k
Will2006 17 минут назад
В перевозке общественным транспортом могут отказать по причине сильного запаха, и неважно, откуда этот запах, от тела или из мешка с несвежим трупом
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8k
djinn Полчаса назад
есть такая болезнь - гипергидроз, когда человек потеет очень сильно, при этом никакие средства и лекарства не помогают, т.е лечение есть- но достаточно длительное.
У нас коллега одна была- в помещении на 6 человек запах такой стоял, хоть вешайся.....
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Бывает и обратная сторона медели:когда-то давно таксовал,так некоторые дамы и особенно чурки так духами обольются,что рыгать охота
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7k
КОСТЯН 47 минут назад
а может просто бабе надо было ноги сдвинуть, не так бы воняло
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2k
Hunde Beißer2 51 минуту назад
И что характерно - терпила не возмущается!
Значит пахнет от души!
А я бы его только из за тапок в машину не пустил!
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22
Yago 55 минут назад
За таксиста! Если человек не моется и не знает о дезодорантах то это просто свинья.
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55
Nane First NameLast 58 минут назад
Я на стороне водилы. Если он реально вонял - то и весь салон провоняется. И потом другие пассажиры будут водиле предьявлять за вонь. За химчистку салона этот деятель не захотел же водиле доплатить.
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6k
Шурави Час назад
Причина вони разная может быть, ну отвезёт другой таксист, тут раздули слона из мухи. Так у нас устроено такси - водитель может не везти, если не хочет и причина не важна.
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6k
Дарья Час назад
Таксист мог бы сказать, что плохо себя чувствует. Опасно говорить что то другое, пассажиры разные бывают..
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−39
Александр Поляков Час назад
я один раз вёз наркоманку от которой пахло гниением. может она и вправду гнила заживо. ещё запах каких то лекарств и псины. у меня даже были рвотные позывы. когда она опухшими малиновыми пальцами стала протягивать деньги я их брать побрезговал и сказал иди нах..й отсюда
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−7
георгий флойд Час назад
не православно
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717
Алексей Попов Час назад
А в аквапарке воды не было?
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8k
antonium Час назад
А может у него проблемы со здоровьем, гормональный фон нарушен? Тут вопрос двоякий. И таксист вроде прав, но и пассажир тоже по-своему, деньги платит, что ему теперь пешком ходить?
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480
Карл Такойто antonium Час назад
Есть такие люди,например негры но которые совсем черные(не метисы) От них может вонять через 30 мин после душа как от буйвола на пастбище,так уж они устроены. Но они об этом знают,поэтому помимо обычных дезодорантов мажутся кремами специальными на всё тело как правило с запахом кокоса или ещё чего пряного. Ну а если человек знает и кладёт на это,пусть ушлёпок ходит пешком.
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2k
* You All Час назад
всё правильно сделал. если человек свинья,то его проблема как ему добираться,если он за собой следить не может
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480
Карл Такойто Час назад
Ехали из аквапарка и воняет,аквапарк вроде подразумевает душ и купание. Вообще дело таксиста,если от человека шмонит не по детски-может у него вообще вши и прочая зараза,короче конченый и не следит за гигиеной,там всё может быть. Находится с таким в замкнутом пространстве помимо того что неприятно ещё может быть и опасно для здоровья.
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8
Шурман Час назад
Недавно сам хотел высадить 2х пассажиров , автобус Рига-Колка за мной сидит мама и сынок лет 20 , вначале они сморкались дальше пошла тяжелая артиллерия они начали пить сок через трубочку и вот тут я озверел , встал и высказал все что думаю , 40 минут терпел пока они высосут не знаю что .
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20k
Андрей Иванов Час назад
В общественный транспорт могут не пустить в пачкающейся (могущей испачкать других) одежде. Вонь примерно из этой области
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