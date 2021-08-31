"От тебя воняет!": таксист в Краснодаре высадил из авто пассажира, от которого пахло потом

На видео попал разговор таксиста с пассажиром. "Если от тебя реально воняет, что мне теперь делать? Ехать и нюхать или что? Вот ты интересный. Может, у меня аллергия, может, у меня… я не знаю, нос раздражён. Купи себе дезик",- обясняет водитель, отменяя заказ.