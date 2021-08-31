"От тебя воняет!": таксист в Краснодаре высадил из авто пассажира, от которого пахло потом

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Водитель объяснил свой поступок тем, что дорога дальняя, а у него непереносимость запаха пота. "Мне что, ехать все это время и тебя нюхать?" - возмутился он и отменил заказ.
В Краснодаре водитель отказал в поездке паре, возвращавшейся из аквапарка. Причиной конфликта стал парень-вонючка. Едва пассажир сел в авто, таксист понял, что от того плохо пахнет. Учитывая, что поездка заняла бы, по его словам, около 50 минут, терпеть это обонятельное безобразие пришлось долго. Водитель решил, что это выше его сил и высадил пару из авто.
На видео попал разговор таксиста с пассажиром. "Если от тебя реально воняет, что мне теперь делать? Ехать и нюхать или что? Вот ты интересный. Может, у меня аллергия, может, у меня… я не знаю, нос раздражён. Купи себе дезик",- обясняет водитель, отменяя заказ.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
Наверняка нашелся менее брезгливый таксист, который довез все-таки пару до места назначения, а видео, которое успела снять спутница пассажира-вонючки, разлетелось по Сети и вызвало бурные обсуждения пользователей.
Реакция соцсетей
Блин я тоже не люблю неприятные запахи, но это бестактно. И водители такси совсем уже наглеют. Как будто его кто-то заставлял брать ведро в кредит и идти таксовать. Не нравится - не работай.— Коля Руднев 🦖 (@nrudnevq) August 31, 2021
И правильно сделал. Свиней возят в скотных грузовиках.— ℍейронный ℂвязист ☏ (@neuralsignalman) August 31, 2021
Ну и любой адекватный взрослый человек понимает, что от подростков, когда у них изменяется гормональный фон, часто исходит неприятный запах, и дезодоранты здесь не помогут— Varya (@varyared) August 31, 2021
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https://ostrovok.de/old/classics/zoshchenko/story152.htmhttps://ostrovok.de/old/classics/zoshchenko/story152.htm
У нас коллега одна была- в помещении на 6 человек запах такой стоял, хоть вешайся.....
Значит пахнет от души!
А я бы его только из за тапок в машину не пустил!