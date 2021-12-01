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"Электронный лагерь сатаны": духовника Натальи Поклонской приговорили к 3,5 годам колонии

"Электронный лагерь сатаны": духовника Натальи Поклонской приговорили к 3,5 годам колонии (4 фото)

Автор:
01 декабря 2021 09:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Поклонская   Среднеуральский монастырь   видео   рпц   суд   схиигумен   
2002
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Отлученный от церкви схиигумен Сергий Романов признан виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к совершению самоубийства.

Вчера, 30 ноября, Измайловский суд г. Москвы поставил жирную точку в деле опального схиигумена Сергия Романова. Мятежник был осужден по трем статьям (ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 148, ч. 3 ст. 110.1) УК России и приговорен к отбыванию наказания в колонии.


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Сам Романов свою вину не признал и, обратившись к следствию, заметил: "Потому что вы дети — и как дети можете ошибаться. Поэтому мне жалко священноначалие, мне жалко священников, которые ввели вас в заблуждение. Я говорю: живите с Богом, будьте счастливы. Благоденствия вам желаю". Эту речь экс-схиигумен произнес в зале без журналистов - заседание было закрытым из-за пандемии.


Романов некогда отличился своими революционными речами, в которых проклинал всех, кто собирался закрывать храмы на период пандемии, призывал к свержению правительства, предлагал отдать ему бразды президентства и критиковал создание "электронного лагеря Сатаны". После он заявился в Среднеуральский монастырь. выгнал его настоятельницу и обосновался там вместе со своими последователями. РПЦ от греха подальше заявила об отлучении схиигумена от Церкви, но это его не остановило. Мятежный духовник выставил вокруг монастыря охрану из казаков и продолжал служить Богу. Как умел.


В то время монастыре постоянно жили около тысячи его последователей. Гонения на схиигумена начались чуть позже, когда в Сеть просочились видео с проповедями духовного лица. На одном из них Романов спрашивает у монахинь, готовы ли те за него умереть. При этом рядом присутствовали десятки детей. После разбирательств в конце декабря 2020-го монастырь взяли штурмом, т.к. защитники схиигумена до последнего не хотели отдавать своего духовного лидера росгвардейцам.


В середине апреля 2020 года суд передал Среднеуральский монастырь в пользу епархии, и оттуда вывели всех насельников. Освободить Романова призывали многие известные персоны: актриса Мария Шукшина, кавээнщик Дмитрий Смирнов, хоккеист Павел Дацюк, который даже выступал в суде как свидетель.


В епархии защитников и слушать не хотели. По мнению многих духовных лиц, Романов - кстати, довольно популярный у верующих - возомнил себя старцем и тем самым "впал в заблуждение". А религиовед Роман Силантьев и вовсе считает, что экс-схиигумена "нужно вернуть в естественную среду его обитания, из которой его в свое время изъяли, — на зону. Таких лучше держать подальше от людей. Чем дольше он там просидит, тем безопаснее для нас". Говоря о "зоне", Силантьев намекает о прошлом экс-духовника, который в 1986-м получил 13 лет тюрьмы за убийство и разбойное нападение, а после выхода на свободу в конце 1990-х приобщился к вере. После, будучи монахом, он принял сан священника.

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Метки: Ynews   Поклонская   Среднеуральский монастырь   видео   рпц   суд   схиигумен   
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печенег 2 часа назад
весь рпц надо на зону
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484
nickolaus 9 минут назад
Как всегда убийцы становяться священниками ...
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635
Vad 16 минут назад
Просто дед ипанулся в какой-то момент времени умом...а у нас в стране ипанутых хватает, чтобы они последовали за таким же вот и все.
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14k
Объект реальности 17 минут назад
Надеюсь енто первая ласточка.
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14k
sssss3 Полчаса назад
Хотите ВЕРИТЬ - верьте, хотите творить ДОБРЫЕ дела - творите, а вот за плохие дела нужно ответ держать....
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818
Hallo FreeSpace 38 минут назад
И кстати , как человек после таких тяжких преступлений может стать священником ? Чему он может научить и как вдохновить ?
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818
Hallo FreeSpace 40 минут назад
Одним сумасбродом меньше ...
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5k
молотый Либентроп 43 минуты назад
Если человек ипаннутый, то это его беда. Но если он призывает к непотребствам - это его вина.
И всем, кто ниже и выше тут про религию пишет - религия не имеет отношение к этому человеку.
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6k
Александр Зотов 44 минуты назад
который в 1986-м получил 13 лет тюрьмы за убийство и разбойное нападение, а после выхода на свободу в конце 1990-х приобщился к вере
--------
ну он по православной традиции, как Кудеяр и прочие некоторые монахи да священники)
На лагере в авторитете будет, чё
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451
Pterocactus вася васильев Минуту назад
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−45
*: 47 минут назад
а надо было уголовничка колесовать потрошить четвертовать и разослать в разные концы страны ...
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621
SilentBob 49 минут назад
На одном из них Романов спрашивает у монахинь, готовы ли те за него умереть.
====
schreibikus, откровенную ложь зачем писать?
Отец Сергий спрашивал у монахинь, готовы ли те умереть за РОССИЮ.

это ролик РБК, если что. такие же журнашлюшки, как и ты, извратили смысл этих слов ещё круче, назвав происходящее призывом к самоубийству...
Ссылка youtu.be
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2k
Sergius SPb 49 минут назад
Поклонскую от попа подальше отправили...
Но, на ее место пришла Шукшина.
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2k
Frank Borman Час назад
Так вот почему у Наташки кукушка вылетела их чердака. Духовник то ее - лютый попец-самозванец и уголовник. Как говорится, с кем поведешся, от того разума и наберешься.
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8k
Mauritanien Час назад
Всех [мат] священников сжечь, начиная с Кирилла. Вера в бога и ЛЮБАЯ церковь не совместимы.
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139
apqurhf Час назад
битва слабоумных
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1k
manul74 Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
Serg Час назад
Ну куда уж без Шукшиной то. А этот схиигумен тот еще персонаж.
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Религия - опиум для народа. Как давно сказано, и как точно.
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Schreibikus

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