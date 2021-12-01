"Электронный лагерь сатаны": духовника Натальи Поклонской приговорили к 3,5 годам колонии

В то время монастыре постоянно жили около тысячи его последователей. Гонения на схиигумена начались чуть позже, когда в Сеть просочились видео с проповедями духовного лица. На одном из них Романов спрашивает у монахинь, готовы ли те за него умереть. При этом рядом присутствовали десятки детей. После разбирательств в конце декабря 2020-го монастырь взяли штурмом, т.к. защитники схиигумена до последнего не хотели отдавать своего духовного лидера росгвардейцам.

В середине апреля 2020 года суд передал Среднеуральский монастырь в пользу епархии, и оттуда вывели всех насельников. Освободить Романова призывали многие известные персоны: актриса Мария Шукшина, кавээнщик Дмитрий Смирнов, хоккеист Павел Дацюк, который даже выступал в суде как свидетель.

В епархии защитников и слушать не хотели. По мнению многих духовных лиц, Романов - кстати, довольно популярный у верующих - возомнил себя старцем и тем самым "впал в заблуждение". А религиовед Роман Силантьев и вовсе считает, что экс-схиигумена "нужно вернуть в естественную среду его обитания, из которой его в свое время изъяли, — на зону. Таких лучше держать подальше от людей. Чем дольше он там просидит, тем безопаснее для нас". Говоря о "зоне", Силантьев намекает о прошлом экс-духовника, который в 1986-м получил 13 лет тюрьмы за убийство и разбойное нападение, а после выхода на свободу в конце 1990-х приобщился к вере. После, будучи монахом, он принял сан священника.