"Электронный лагерь сатаны": духовника Натальи Поклонской приговорили к 3,5 годам колонии

Отлученный от церкви схиигумен Сергий Романов признан виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к совершению самоубийства.
Вчера, 30 ноября, Измайловский суд г. Москвы поставил жирную точку в деле опального схиигумена Сергия Романова. Мятежник был осужден по трем статьям (ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 148, ч. 3 ст. 110.1) УК России и приговорен к отбыванию наказания в колонии.
Сам Романов свою вину не признал и, обратившись к следствию, заметил: "Потому что вы дети — и как дети можете ошибаться. Поэтому мне жалко священноначалие, мне жалко священников, которые ввели вас в заблуждение. Я говорю: живите с Богом, будьте счастливы. Благоденствия вам желаю". Эту речь экс-схиигумен произнес в зале без журналистов - заседание было закрытым из-за пандемии.
Романов некогда отличился своими революционными речами, в которых проклинал всех, кто собирался закрывать храмы на период пандемии, призывал к свержению правительства, предлагал отдать ему бразды президентства и критиковал создание "электронного лагеря Сатаны". После он заявился в Среднеуральский монастырь. выгнал его настоятельницу и обосновался там вместе со своими последователями. РПЦ от греха подальше заявила об отлучении схиигумена от Церкви, но это его не остановило. Мятежный духовник выставил вокруг монастыря охрану из казаков и продолжал служить Богу. Как умел.
В то время монастыре постоянно жили около тысячи его последователей. Гонения на схиигумена начались чуть позже, когда в Сеть просочились видео с проповедями духовного лица. На одном из них Романов спрашивает у монахинь, готовы ли те за него умереть. При этом рядом присутствовали десятки детей. После разбирательств в конце декабря 2020-го монастырь взяли штурмом, т.к. защитники схиигумена до последнего не хотели отдавать своего духовного лидера росгвардейцам.
В середине апреля 2020 года суд передал Среднеуральский монастырь в пользу епархии, и оттуда вывели всех насельников. Освободить Романова призывали многие известные персоны: актриса Мария Шукшина, кавээнщик Дмитрий Смирнов, хоккеист Павел Дацюк, который даже выступал в суде как свидетель.
В епархии защитников и слушать не хотели. По мнению многих духовных лиц, Романов - кстати, довольно популярный у верующих - возомнил себя старцем и тем самым "впал в заблуждение". А религиовед Роман Силантьев и вовсе считает, что экс-схиигумена "нужно вернуть в естественную среду его обитания, из которой его в свое время изъяли, — на зону. Таких лучше держать подальше от людей. Чем дольше он там просидит, тем безопаснее для нас". Говоря о "зоне", Силантьев намекает о прошлом экс-духовника, который в 1986-м получил 13 лет тюрьмы за убийство и разбойное нападение, а после выхода на свободу в конце 1990-х приобщился к вере. После, будучи монахом, он принял сан священника.
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И всем, кто ниже и выше тут про религию пишет - религия не имеет отношение к этому человеку.
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ну он по православной традиции, как Кудеяр и прочие некоторые монахи да священники)
На лагере в авторитете будет, чё
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schreibikus, откровенную ложь зачем писать?
Отец Сергий спрашивал у монахинь, готовы ли те умереть за РОССИЮ.
это ролик РБК, если что. такие же журнашлюшки, как и ты, извратили смысл этих слов ещё круче, назвав происходящее призывом к самоубийству...
Но, на ее место пришла Шукшина.