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Извинения не помогли: мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызком яблока, выслали из России

Извинения не помогли: мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызком яблока, выслали из России (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 11:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   видео   депортация   конфликт   мигрант   самара   суд   
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Ближайшие пять лет уроженец одной из союзных республик проведет у себя на родине.

14 октября торговец швырнул огрызок яблока в сторону пенсионера и попал ему в глаз. Это происшествие вызвало закономерное недовольство жителей города, которое переросло в конфликт, закончившийся разбирательствами полиции.


Через три дня после случившегося правоохранители зачистили местный рынок, нашли массу нарушений, а через время и самого "виновника торжества".


Прибывший из ближнего зарубежья торговец по традиции извинился, но это ему не помогло - суд Самары признал приезжего виновным в мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства и приговорил его к штрафу с последующим выдворением из страны.

Сегодня появилось сообщение о том, что хулигана выдворили из РФ. Поскольку мужчина превысил "лимит" пребывания в России в 90 дней и находился в стране без разрешения на работу и проживание, вернуться назад на рынок Самары мигрант сможет не раньше чем через 5 лет.


В СМИ не сообщается о национальности мигранта. Если он таджик, то в Россию сможет попасть не через пять лет, а гораздо раньше. Ушлые жители Таджикистана научились обходить этот запрет простой сменой имени. Эта практика в стране поставлена на поток. С 2014 года по настоящее время так поступило свыше 200 тысяч хитромудрых граждан, которые, вернувшись на родину, написали заявление об утере паспорта и оформили документы на новое имя.


Если следовать букве закона, эта процедура займет около 3 месяцев, однако за мзду возможен ускоренный вариант получения паспорта - в этом случае таджик обзаведется новым именем уже через 10 дней. В стране немало тех, кто пользовался этой лазейкой неоднократно, меняя паспортные данные по 2-5 раз. И все ради въезда в Россию.



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Метки: Ynews   видео   депортация   конфликт   мигрант   самара   суд   
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Фрэнд 2 часа назад
Нужно пальчики откатывать этим обезьянам и тогда пусть хоть заменяются своими именами. Более чем уверен, что подушки на пальцах они резать себе не будут.
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8k
Ntvl 2 минуты назад
странно, обычно на камеру попросил прощение и всё. А тут чё то не подфортило о.с.л.о.ё.б.у. Одним говном меньше в стране.
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111
Оникс 15 минут назад
Делать каждому мигранту дактилоскопический паспорт.
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8k
Juli 43 минуты назад
Ну то есть система распознавания лиц работает только против собственных граждан?
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111
Оникс Juli 11 минут назад
Это другое
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1k
Алексей 50 минут назад
Вот для всех прибывающих делать биометрию в обязательном порядке, и отпечатки. Уже не прокатит смена имени .
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111
Оникс Алексей 10 минут назад
Прокатит... при ампутации пальцев
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1k
Bar 57 минут назад
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1k
Р Х Час назад
А нахрена он тут нужен через 5 лет? Выдворять пожизненно вместе с родственниками.
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53
gaz10 Час назад
А нахрена тогда берут отпечатки пальцев ?
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98
Владимир Час назад
В Китае нейросети определяют человека мгновенно и безошибочно по фотографии. И это при населении в 1,5 млрд. человек!!! На компе "Picasa" даже мои детские снимки определяет точно и объединяет со сделанными в возрасте 70 лет. Что нам мешает делать фото нарушителя при высылке и помещать его в базу невъездных?
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148
Javier Владимир Час назад
Классная тема кстати. Как запустили нейросеть в поднебесной, так уровень преступности очень сильно упал+ появились случаи, когда находили похищенных много лет назад детей, уже во взрослом возрасте и беглых преступников. А противникам слежки можно сказать только одно: раз боитесь, значит делаете что-то противозаконное!
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8k
Rus77 Час назад
Так должно быть с каждым ослоё6ом, который нарушает законы РФ!
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111
Оникс Rus77 9 минут назад
Да и которые не нарушают тоже.
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357
Максим Максимов 2 часа назад
у всепх приезжих обезьян надо проверять не только паспорта, которые они могут сменить у себя, но, также, и генетические данные: их сменить не получится. И почему только на пять лет?
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4k
Skon 2 часа назад
Я хренею. Нам куда либо поехать, надо уже много лет, как "откатывать" пальчики. Везде отпечатки. Зато к себе принимаем не глядя.
А с некоторых соседей, надо не только отпечатки брать, но и ДНК.
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43k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Европа дактилоскопирует для получения визы и нам пора.
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3
Вкусный 2 часа назад
Интересно что будет если я приеду в какой-нибудь аул и кину огрызок в чуркабесовского старика. Сомневаюсь что меня просто депортируют. В лучшем случае на родину поедет отрезанная голова
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6k
Bartello 2 часа назад
Шиноснома - это паспорт для работы на шиномонтаже?
тогда ему менять паспорт надо не только на новое имя а на рынокснома или водительснома.
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46k
zloykoyot 2 часа назад
Почему плять пять-то, а не 50? Пусть в своих дедов огрызками швыряет. Только, думаю, на родине у него подобное получится только один раз.
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1k
Фрэнд 2 часа назад
Оставшиеся обезьяны лихорадочно минусят все коменты
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1k
CKO 2 часа назад
Правильно все.
А для хитрозадых таджиков (да и для остальных тоже) биометрические данные при въезде надо вводить.
Пусть хоть имя, хоть фамилию, хоть пол меняют... биометрию не обманешь.
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8k
Maddy8 2 часа назад
Делайте как в Европе, при въезде отпечаток пальца и всё. Профит?
Ах да, это в Европе логично и свободно, а в Рашке сразу гулаг и терпильство.
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Надо его забить камнями по законам мирной религии. Он оскорбил пожилого человека.
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Может на родине его научат старших уважать!
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