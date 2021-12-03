Извинения не помогли: мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызком яблока, выслали из России

Ближайшие пять лет уроженец одной из союзных республик проведет у себя на родине.
14 октября торговец швырнул огрызок яблока в сторону пенсионера и попал ему в глаз. Это происшествие вызвало закономерное недовольство жителей города, которое переросло в конфликт, закончившийся разбирательствами полиции.
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Через три дня после случившегося правоохранители зачистили местный рынок, нашли массу нарушений, а через время и самого "виновника торжества".
Прибывший из ближнего зарубежья торговец по традиции извинился, но это ему не помогло - суд Самары признал приезжего виновным в мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства и приговорил его к штрафу с последующим выдворением из страны.
Сегодня появилось сообщение о том, что хулигана выдворили из РФ. Поскольку мужчина превысил "лимит" пребывания в России в 90 дней и находился в стране без разрешения на работу и проживание, вернуться назад на рынок Самары мигрант сможет не раньше чем через 5 лет.
В СМИ не сообщается о национальности мигранта. Если он таджик, то в Россию сможет попасть не через пять лет, а гораздо раньше. Ушлые жители Таджикистана научились обходить этот запрет простой сменой имени. Эта практика в стране поставлена на поток. С 2014 года по настоящее время так поступило свыше 200 тысяч хитромудрых граждан, которые, вернувшись на родину, написали заявление об утере паспорта и оформили документы на новое имя.
Если следовать букве закона, эта процедура займет около 3 месяцев, однако за мзду возможен ускоренный вариант получения паспорта - в этом случае таджик обзаведется новым именем уже через 10 дней. В стране немало тех, кто пользовался этой лазейкой неоднократно, меняя паспортные данные по 2-5 раз. И все ради въезда в Россию.
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А с некоторых соседей, надо не только отпечатки брать, но и ДНК.
тогда ему менять паспорт надо не только на новое имя а на рынокснома или водительснома.
А для хитрозадых таджиков (да и для остальных тоже) биометрические данные при въезде надо вводить.
Пусть хоть имя, хоть фамилию, хоть пол меняют... биометрию не обманешь.
Ах да, это в Европе логично и свободно, а в Рашке сразу гулаг и терпильство.
У этой чурчхелы на роже написано что она :"чурчхела" , а такое не лечиться.