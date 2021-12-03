Извинения не помогли: мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызком яблока, выслали из России

Прибывший из ближнего зарубежья торговец по традиции извинился, но это ему не помогло - суд Самары признал приезжего виновным в мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства и приговорил его к штрафу с последующим выдворением из страны.

Сегодня появилось сообщение о том, что хулигана выдворили из РФ. Поскольку мужчина превысил "лимит" пребывания в России в 90 дней и находился в стране без разрешения на работу и проживание, вернуться назад на рынок Самары мигрант сможет не раньше чем через 5 лет.

В СМИ не сообщается о национальности мигранта. Если он таджик, то в Россию сможет попасть не через пять лет, а гораздо раньше. Ушлые жители Таджикистана научились обходить этот запрет простой сменой имени. Эта практика в стране поставлена на поток. С 2014 года по настоящее время так поступило свыше 200 тысяч хитромудрых граждан, которые, вернувшись на родину, написали заявление об утере паспорта и оформили документы на новое имя.