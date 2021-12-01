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Иркутянин взорвал соседа в лифте, отомстив ему за шумный ремонт

Иркутянин взорвал соседа в лифте, отомстив ему за шумный ремонт (3 фото + 2 видео)

Автор:
01 декабря 2021 12:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Иркутск   видео   лифт   месть   расправа   ремонт   
2855
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50-летний соседушка подложил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением в лифт, а затем нажал кнопку.

30 ноября в лифте многоквартирного дома по улице Маршала Конева в Иркутске прогремел взрыв. Его причиной стало самодельное устройство, изготовленное кустарным способом. При взрыве получил травмы 30-летний молодой мужчина.


Оказалось, что у пострадавшего был давний конфликт с другим жителем этого дома - 50-летним мужчиной, который сначала просто ругался, а потом решил действовать. Он самостоятельно изготовил дистанционное пиротехническое устройство, поместил его в пакет, который поставил в лифт и взорвал, когда ненавистный сосед вошел в кабину.


Пострадавший отметил, что увидел какой-то белый пакет, но не придал этому значения. С травмами обеих ног он был госпитализирован в клинику города.

Злопамятного и мстительного мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ему придется отвечать не только за покушение на убийство, но и за изготовление СВУ.

Правоохранители провели обыски в гараже и  квартире задержанного. Следователями изъяты предметы, которые могут быть связаны с изготовлением СВУ.

Источник:

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Метки: Ynews   Иркутск   видео   лифт   месть   расправа   ремонт   
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28  комментариев
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3k
Евгений 46 минут назад
Мутный сосед!
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3k
Дарвин и аморальная премия 10 минут назад
Хорошо когда живешь в окружении "дружных" соседей
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7k
Wollas 17 минут назад
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7k
Позитив 21 минуту назад
Старый уепан, надеюсь лет на 10 уедет...
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135
Nаnе First NameLаst 23 минуты назад
Нужно было не в лифте, а где-то подальше. В посадке.Теперь лифт за деньги ремонтить нужно.
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10k
☾ Атеист ☽ 24 минуты назад
Тишины в камере он вряд ли добьется))
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1k
Александр Полчаса назад
На три статьи начудил:
Статья 167 Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, -
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 223.1 Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

+ ущерб здоровью пострадавшего в зависимости от её степени.
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1.8M
Иван Кемеров 38 минут назад
Красава, чё.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−8
7k
Влад 41 минуту назад
в полтос-это вышка...
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64k
Серпом по молоту. 43 минуты назад
Сначало он хотел девушке цветы купить.
Hо увидел по новостям запуск Циркона и решил сделать бомбу..
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422
SHAGREEN 48 минут назад
Решил собрать статей побольше. Пусть теперь себе очко заминирует перед заходом на зону.
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2k
11945 55 минут назад
ст. 105 УК РФ “Убийство” плюс ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Ввиду того, что гибель человека не наступила, санкции будут мягче.
105 - будет часть 2 , т.к. преступление совершено общеопасным способом.
Сосед получит максимум 15 лет. Это ¾ от максимальных 20 лет.
дополнительно
УК РФ Статья 223.1.
Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.
Думаю, что сядет лет на 10
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−2
Евгений Час назад
даже не знаю кто тупее: итальянский волейболист или этот упырь.
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20k
Юрий Час назад
Наверное аккуратно посещал уроки труда в школе.

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26k
winergy2012 Час назад
При союзе,большая часть дебилов находилась в психушке.Либо под контролем каких нибудь органов.А сейчас они преспокойно живут среди нас.
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1k
manul74 Час назад
это не он Моторолу в лифте кончил? почерк похожий
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4k
RRK Час назад
Вот дурень в полтинник на зону уехать. Короче не жилец...))
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