Иркутянин взорвал соседа в лифте, отомстив ему за шумный ремонт

Пострадавший отметил, что увидел какой-то белый пакет, но не придал этому значения. С травмами обеих ног он был госпитализирован в клинику города.

Злопамятного и мстительного мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ему придется отвечать не только за покушение на убийство, но и за изготовление СВУ.