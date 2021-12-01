Иркутянин взорвал соседа в лифте, отомстив ему за шумный ремонт

50-летний соседушка подложил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением в лифт, а затем нажал кнопку.
30 ноября в лифте многоквартирного дома по улице Маршала Конева в Иркутске прогремел взрыв. Его причиной стало самодельное устройство, изготовленное кустарным способом. При взрыве получил травмы 30-летний молодой мужчина.
Оказалось, что у пострадавшего был давний конфликт с другим жителем этого дома - 50-летним мужчиной, который сначала просто ругался, а потом решил действовать. Он самостоятельно изготовил дистанционное пиротехническое устройство, поместил его в пакет, который поставил в лифт и взорвал, когда ненавистный сосед вошел в кабину.
Источник:
Пострадавший отметил, что увидел какой-то белый пакет, но не придал этому значения. С травмами обеих ног он был госпитализирован в клинику города.
Злопамятного и мстительного мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ему придется отвечать не только за покушение на убийство, но и за изготовление СВУ.
Правоохранители провели обыски в гараже и квартире задержанного. Следователями изъяты предметы, которые могут быть связаны с изготовлением СВУ.
Источник:
Источник:
- За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в наручники
- У станции метро "Царицино" подвыпившая дама расправилась с двумя кавалерами, убив их ножом
- Уже девятый: в Воронежской области под тяжестью двух грузовиков обрушился мост
- "В Байкал не ссы - носи усы": бывший мэр Иркутска ответил солисту Little Big видеопародией
- В Иркутске мужчина вылез на парапет многоэтажки и угрожал выбросить ребенка с 13-го этажа
Понравилось42
Статья 167 Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, -
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 223.1 Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.
+ ущерб здоровью пострадавшего в зависимости от её степени.
Hо увидел по новостям запуск Циркона и решил сделать бомбу..
105 - будет часть 2 , т.к. преступление совершено общеопасным способом.
Сосед получит максимум 15 лет. Это ¾ от максимальных 20 лет.
дополнительно
УК РФ Статья 223.1.
Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.
Думаю, что сядет лет на 10
а сейчас, человек живет от зарплаты до кредита, таблетки купить - ну вот я достойно зарабатываю, но как блин зуб заболит - два года назад, имплант со всеми делами, в 140тр вышел мне... или скажем простыл, в аптеку зашел, то-сё - уже пара тысяч... а если серьезно болен? а тут квартплата растет, бенз растет.
понятно, что в целом ВСЕ люди, очень сильно больше напрягаются. лично была ситуация - на работе чел, оказывается набрал кредитов еще на предыдущей работе. там у него был небольшой бизнес, плюс зарплата очень высокая, плюс он что-то мутил. и выплата в две штуки баксов процентов - его не напрягало. уволился он сам. не уважали или хз. работал таксистом. пытался отыграться в игровых автоматах. в результате уже пошел в микрозаймы, чтобы перезанять, чтобы переотдать и тд. коллекторы звонили непрерывно. был бы чел в адеквате - ну в суд. проценты в 500% годовы бы отменили. ну расчитался бы года за два... а так - слетел с кукушек. украл там, украл здесь, занимал уже точно зная что не отдаст... пропал мужик.
поэтому, психов сейчас стало больше раз в десять. в СССР их было меньше, потому что напрягов было меньше. люди книжки читали. газеты. про посевную. про то как в США плохо. сейчас - все в ютубах, соцсетях. а там как у всех все шикардос. жены пилят мужей что они неудачники. девчонки готовы сосать за телефончик просто почти все...
а психушек в СССР было не много. и сажали уже совсем по медицинским показателям туда. лечили. потом выпускали...