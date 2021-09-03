Страх и трэш: 16 смешных фотографий людей, сделанных во время поездки на американских горках

Некоторые люди жить не могут без адреналина в своей жизни и постоянно находятся в его поисках. В этом им помогают парки развлечений, где всегда найдутся горки для тех, кто любит всё опасное, быстрое и головокружительное.
И если храбрецов эти места наполняют энергией, то трусишки наоборот клянутся больше никогда туда не возвращаться. В общем, в местах скопления аттракционов можно встретить как очень радостных, так и до жути напуганных товарищей.
1. Кажется, девушка явно жалеет о своём решении покататься
2. Туда больше ни ногой
3. Лицо парня идеально описывает его эмоции
4. Когда не с кем обниматься, приходиться обнимать себя
5. Весь спектр эмоций
6. Отец просто взял детей за компанию
7. На горке кто-то уронил ключи, а парень их поймал
8. Там детская горка, говорили они
Я боюсь высоты. Боюсь американских горок. А эти сволочи мало того, что затащили меня на горки, так ещё они эту фотку купили! Как на фото видно — мне понравилось.
9. Мальчик в обычной жизни и на американских горках
10. Не впечатлило
11. Надо было выбирать колесо обозрения
12. 74-летний дедушка на американских горках
13. Сразу видно, кому нравится кататься на горках, а кому нет
14. Потеря
Несколько лет назад мой брат потерял телефон на американских горках. Мы думали, что так и не узнаем, когда именно он его потерял. А потом увидели фотографии.
15. Не поездка, а страшилка для детей
16. Дорогая, улыбнись!
Источник:
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