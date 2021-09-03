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Страх и трэш: 16 смешных фотографий людей, сделанных во время поездки на американских горках

Страх и трэш: 16 смешных фотографий людей, сделанных во время поездки на американских горках (17 фото)

Автор:
03 сентября 2021 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   аттракцион   забавно   люди   подборка   фото   
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Некоторые люди жить не могут без адреналина в своей жизни и постоянно находятся в его поисках. В этом им помогают парки развлечений, где всегда найдутся горки для тех, кто любит всё опасное, быстрое и головокружительное.

И если храбрецов эти места наполняют энергией, то трусишки наоборот клянутся больше никогда туда не возвращаться. В общем, в местах скопления аттракционов можно встретить как очень радостных, так и до жути напуганных товарищей.


1. Кажется, девушка явно жалеет о своём решении покататься

×


2. Туда больше ни ногой



3. Лицо парня идеально описывает его эмоции



4. Когда не с кем обниматься, приходиться обнимать себя



5. Весь спектр эмоций



6. Отец просто взял детей за компанию




7. На горке кто-то уронил ключи, а парень их поймал


8. Там детская горка, говорили они


Я боюсь высоты. Боюсь американских горок. А эти сволочи мало того, что затащили меня на горки, так ещё они эту фотку купили! Как на фото видно — мне понравилось.


9. Мальчик в обычной жизни и на американских горках


10. Не впечатлило


11. Надо было выбирать колесо обозрения




12. 74-летний дедушка на американских горках


13. Сразу видно, кому нравится кататься на горках, а кому нет



14. Потеря




Несколько лет назад мой брат потерял телефон на американских горках. Мы думали, что так и не узнаем, когда именно он его потерял. А потом увидели фотографии.


15. Не поездка, а страшилка для детей



16. Дорогая, улыбнись!

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Метки: Реакция   Юмор   аттракцион   забавно   люди   подборка   фото   
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