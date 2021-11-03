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Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения

Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения (16 фото)

Автор:
03 ноября 2021 09:28
Сообщество : Кино
Метки: актеры   за кадром   кино   подборка   роль   съемка   фильм   фото   
1816
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Будьте осторожны, эти закадровые фото могут уничтожить атмосферу волшебства любимого развлекательного контента, которым мы когда-то наслаждались, смотря телевизор.

Все мы прекрасно понимаем, что индустрия развлечений, в частности кино и телевидение, построена на специальных трюках, чью изнанку лучше не видеть — чтобы не сломать себе ощущение магии. Ровно так же как в случае с фокусником и его секретами, которые публике лучше не знать, ведь иначе не интересно.


Вы точно знаете, как выглядит съёмка большинства развлекательных проектов в 2021 году — почти всё происходит на зелёном фоне. Поэтому мы решили обратить свой взор на телешоу и фильмы 20 века, где было много кукол, миниатюр и декораций, которые с помощью хитрых техник превращали в нечто внушительное и впечатляющее.


Изнанку именно этих проектов мы и хотим вам показать.


1. Закадровое фото со съёмок «Улицы Сезам» в 1970-х

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2. Каскадёр Эдди Пауэлл отчаянно веселится на съёмках фильма «Чужой» (1979)

3. В 1950-х годах Годзилла была не такой уж и огромной

4. Ага, вот ты какой, Чубакка!

5. Хищник улыбается и раздаёт людям автографы

6. «Спокойной ночи, малыши!» всегда была неловкой передачей

7. Акула из фильма «Челюсти» действительно была кошмаром. Но в первую очередь для съёмочной команды

Стивен Спилберг и его коллеги возненавидели механическую акулу, так как ей было очень уж сложно управлять. Именно поэтому в фильме её настолько мало.


8. Оригинальные «Телепузики» 1997 года

9. Эвоки из «Звёздных войн» на самом деле не милые мишутки, а люди!

Фото со съёмок фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983).


10. Фрэнк Оз манипулирует величайшим джедай-мастером на съёмках «Звёздных войн»

Джордж Лукас был настолько впечатлен игрой Фрэнка Оза в роли Йоды, что потратил тысячи долларов на рекламную кампанию, чтобы попытаться выбить ему номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Но ничего не вышло, так как должность Оза не зачли за актёрскую игру.


11. Продолжаем разносить внушительность японской Годзиллы 50-х

12. Зефирный великан из «Охотников за привидениями» не такой уж и великан

И костюм этот, скорее всего, не из зефира. Ну как же так!


13. Тоже своего рода кентавр на съёмках фильма «Парк Юрского периода 3» (2001)

14. А в описании говорилось, что куклой Чаки управляет вселившаяся в неё душа убийцы, а не пара усатых мужчин

Съёмки фильма «Детские игры» (1988).


15. За каждым восстанием машин всё равно стоит человек — факт!

Съёмки фильма «Терминатор» (1984).

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Метки: актеры   за кадром   кино   подборка   роль   съемка   фильм   фото   
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homerchik 2 часа назад
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Рекламщик 23 минуты назад
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Сергей 41 минуту назад
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Правдоруб 53 минуты назад
Фильмы с использованием чучел, кукол и грима хоть и выглядели не всегда натурально, но зато там была видна душа авторов и работа команды. А сейчас, на мой взгляд, компьютерные спецэффекты фильмы делают какими то чрезмерно холодными. Реализм спецэффектов высокий, но естественности мало.
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