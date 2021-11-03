Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения

Все мы прекрасно понимаем, что индустрия развлечений, в частности кино и телевидение, построена на специальных трюках, чью изнанку лучше не видеть — чтобы не сломать себе ощущение магии. Ровно так же как в случае с фокусником и его секретами, которые публике лучше не знать, ведь иначе не интересно.

Вы точно знаете, как выглядит съёмка большинства развлекательных проектов в 2021 году — почти всё происходит на зелёном фоне. Поэтому мы решили обратить свой взор на телешоу и фильмы 20 века, где было много кукол, миниатюр и декораций, которые с помощью хитрых техник превращали в нечто внушительное и впечатляющее.

Изнанку именно этих проектов мы и хотим вам показать.

1. Закадровое фото со съёмок «Улицы Сезам» в 1970-х