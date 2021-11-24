"Золотое путешествие Синдбада": невероятные спецэффекты и красивые девушки в откровенных нарядах

В 1973 году состоялась премьера приключенческого фильма, во многом опередившего свое время. Картина изобиловала визуальными эффектами и зрелищными сценами, поражавшими воображение. Через четыре года она попала в СССР и собрала у экранов более 37 миллионов зрителей.
К началу 1970-х голливудский продюсер Рэй Харрихаузен подошел с объемным багажом. В его послужном списке значились ленты "Ясон и аргонавты", "Первые люди на Луне" и "Долина Гванги", для каждой из которых Рэй мастерил мощнейшие спецэффекты.
Но главным успехом Харрихаузена была картина "Седьмое путешествие Синдбада", ставшая его полнометражным дебютом в 1958 году. Над ней Рэй трудился вместе с другим продюсером, Чарльзом Х. Шнеером, и несколько лет спустя коллеги решили, что пора бы снова что-то сообразить "на двоих".
Харрихаузену удалось договориться о съемках продолжения истории про Синдбада со студией Columbia Pictures, и производство стартовало в 1970 году. В тот момент Columbia переживала не лучшие времена, поэтому к работе подключили и британскую студию Morningside Productions. Рэй отвечал за творческий процесс, а Шнеер занимался организацией.
Бюджет картины был не велик, и экономить приходилось на всем. В режиссерское кресло посадили малоизвестного постановщика фильмов ужасов Гордона Хесслера, а написание сценария доверили Брайану Клеменсу. Зато на место композитора заполучили настоящую голливудскую звезду - Миклоша Рожу, чья музыка звучала еще в легендарном "Багдадском воре". С актерами тоже все было не просто, и пришлось довольствоваться малым. Вместо первоначальных Роберта Шоу, Кристофера Ли и Ракель Уэлч главные роли исполнили Джон Филипп Ло, Том Бэйкер и Кэролайн Манро соотвественно.
— На Аллаха надейся, но верблюда привязывай!
Бравый капитан Синдбад бороздит море на своем корабле. Внезапно матросы замечают загадочное существо, кружащееся над судном, и сбивают его стрелой. Вместе с тварью на палубу падает роскошная золотая пластина, и Синдбад решает оставить ее себе.
Ночью корабль попадает в шторм, и волны прибивают его к берегам государства Маравия. Синдбад высаживается на берег, где сталкивается с незнакомцем в черной одежде, пытающимся отобрать у капитана золотую пластину. Синдбад выходит победителем из поединка, но злодею удается скрыться. Позже капитан попадает в столицу Маравии и знакомится с Великим Визирем, который рассказывает Синдбаду, что таинственный незнакомец - это страшный колдун Коура.
Также Визирь показывает капитану свою золотую пластину, и вместе они обнаруживают, что у них в руках оказалась карта сокровищ, находящихся в затерянной стране Лемурии. Визирь нанимает корабль Синдбада, чтобы отправиться на поиски клада, но Коура тоже не дремлет! Он преследует судно в надежде первым добраться до сокровищ...
— Даю две сотни золотых монет, только возьми его в плавание.
— Взять с собой? Да он не сгодится и для балласта!
— Три сотни монет.
— Друг мой, тебе не дано взять две дыни одною рукой.
Скромная, даже по меркам 1973 года, картина "Золотое путешествие Синдбада" ("The Golden Voyage of Sinbad") наделала шума в мировом прокате. Да, сценарий фильма нельзя было назвать изобретательным, и актерская игра не отличалась выразительностью, но все это компенсировалось невероятными спецэффектами. Рэй Харрихаузен не жалел сил и развернулся на полную, использовав во время съемок идеи, не реализованные в других проектах. Его авторская технология совмещения кукол с живыми актерами и декорациями Dynamation превратилась в Dynarama и стала еще более передовой. Кроме того, на площадке использовались ускоренная съемка и хромакей.
Летающий гомункулус, ожившая деревянная фигура на корабле, грифон и кентавр-циклоп выглядели просто великолепно. Но больше всего публику поразил поединок на мечах с шестирукой богиней Кали. Даже те критики, которые громили фильм в своих рецензиях, признавали, что в этой сцене Харрихаузен превзошел самого себя. С талантом не поспоришь! Все это помогло "Золотому путешествию Синдбада" заработать в кинотеатрах в несколько раз больше производственного бюджета в 1 миллион долларов. А в 1977 году картина попала в СССР.
— Слоняешься по палубе, будто зверь в клетке. Для любителя покурить, уж больно ты беспокойный!
Советская публика пребывала в шоке от увиденного. В отечественном кинематографе не было ничего подобного, и зрители ломились на сеансы по несколько раз, чтобы снова и снова увидеть на экране страшных чудовищ и молодых девушек в откровенных нарядах.
Красотка Кэролайн Манро, сыгравшая здесь возлюбленную Синдбада, впечатляла особенно сильно. Она бегала по округе в платьях со смелыми декольте, кричала, целовалась... В общем, делала все, чтобы запомниться аудитории. Неудивительно, что в том же 1977-м Манро оказалась в фильме о Джеймсе Бонде, но такое кино в СССР уже не показывали.
Успех "Золотого путешествия Синдбада" в очередной раз подтвердил гениальность Рэя Харрихаузена и вдохновил многих режиссеров на создание фантастических миров на экране. Джордж Лукас неоднократно говорил, что без Харрихаузена не было бы никаких "Звездных войн", а такое признание стоит гораздо больше, чем все сокровища Лемурии.
Источник:
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