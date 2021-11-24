"Золотое путешествие Синдбада": невероятные спецэффекты и красивые девушки в откровенных нарядах

Бравый капитан Синдбад бороздит море на своем корабле. Внезапно матросы замечают загадочное существо, кружащееся над судном, и сбивают его стрелой. Вместе с тварью на палубу падает роскошная золотая пластина, и Синдбад решает оставить ее себе.

Ночью корабль попадает в шторм, и волны прибивают его к берегам государства Маравия. Синдбад высаживается на берег, где сталкивается с незнакомцем в черной одежде, пытающимся отобрать у капитана золотую пластину. Синдбад выходит победителем из поединка, но злодею удается скрыться. Позже капитан попадает в столицу Маравии и знакомится с Великим Визирем, который рассказывает Синдбаду, что таинственный незнакомец - это страшный колдун Коура.

Также Визирь показывает капитану свою золотую пластину, и вместе они обнаруживают, что у них в руках оказалась карта сокровищ, находящихся в затерянной стране Лемурии. Визирь нанимает корабль Синдбада, чтобы отправиться на поиски клада, но Коура тоже не дремлет! Он преследует судно в надежде первым добраться до сокровищ...