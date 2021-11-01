10 самых масштабных исторических эпиков всех времен

Картину Джозефа Лео Манкевича с Элизабет Тейлор и Ричардом Бёртоном ждала непростая прокатная судьба – но даже с позиции 2021 года фильм поражает своим масштабом и основательностью подхода к постановке. Плановые $2 млн. бюджета превратились в $44 млн. расходов (равные почти $400 млн. по нынешним временам), что делает картину самой дорогой из когда-либо снятых. Увы повесть о царице Египта создавалась без готового сценария (да и, по факту, была сокращена на два часа), так что, немудрено, что лента более похожа на лоскутное одеяло – при этом, на множестве сцен по коже буквально идут мурашки.







7. Кабирия / Cabiria (1914)