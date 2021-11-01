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10 самых масштабных исторических эпиков всех времен

10 самых масштабных исторических эпиков всех времен (11 фото)

Автор:
01 ноября 2021 08:56
Сообщество : Кино
Метки: актеры   исторический фильм   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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В эпоху расцвета Голливуда, в «золотой век» пеплумов – в годы, ещё не омраченные приходом компьютерного моделирования визуальных эффектов, творцы нередко снимали умопомрачительные по масштабу и размаху ленты.

Эти картины впечатляют по полной программе и сегодня, являясь отличным примером ультимативного подхода к творчеству. В нашем новом обзоре – десять самых впечатляющих в точки зрения «качества и количества» примеров жанра.



10. Камо грядеши? / Quo Vadis (1951)

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Один из главных эпиков пятидесятых годов ХХ века – «Камо грядеши?» Мервина ЛеРоя и Энтони Манна с Робертом Тэйлором и Деборой Керр в главных ролях. Несколько массовок из ленты вызывают «шок и трепет» – а к финальному эпизоду с цирком Нейрона накал еще подняли, задействовав пару десятков тысяч статистов и полтысячи лошадей (а также – прочей живности, включая львов). Немудрено, что лента до сих пор входит во все учебники по кино – сейчас о таком размахе уже никто и не мыслит.




9. Спартак / Spartacus (1960)

Стэнли Кубрик подошел к съемкам «Спартака» со свойственным ему перфекционизмом – так что, проект с Кирком Дугласом и Лоуренсом Оливье (несмотря на творческие разногласия в команде) получился «ударным». Во многом этому поспособствовали десять тысяч участников съемочной группы и ещё сорок тысяч, привлеченных к съемкам боевых эпизодов. Браво.




8. Клеопатра / Cleopatra (1963)

Картину Джозефа Лео Манкевича с Элизабет Тейлор и Ричардом Бёртоном ждала непростая прокатная судьба – но даже с позиции 2021 года фильм поражает своим масштабом и основательностью подхода к постановке. Плановые $2 млн. бюджета превратились в $44 млн. расходов (равные почти $400 млн. по нынешним временам), что делает картину самой дорогой из когда-либо снятых. Увы повесть о царице Египта создавалась без готового сценария (да и, по факту, была сокращена на два часа), так что, немудрено, что лента более похожа на лоскутное одеяло – при этом, на множестве сцен по коже буквально идут мурашки.




7. Кабирия / Cabiria (1914)

Родоначальник жанра «пеплум» от Джованни Пастроне с Каролиной Катеной и Лидией Кварантой в главных ролях – «Кабирия» заложила фундамент для современного кинематографа, сформировала основные приёмы и подходы, которыми творцы пользуются до сих пор. Эпоха Второй Пунической войны, описанная в произведении, ошеломляет как своими массовыми сценами, так и монументальными декорациями, подобных которым мир не видел (и, судя по всему, уже не увидит).




6. Десять заповедей / The Ten Commandments (1956)

Самая громкая экранизация Ветхого Завета – от Сесиля Б. ДеМилля с Чарлтоном Хестоном и Юлом Бриннером до сих пор является безукоризненным примером по организации натурных съемок с гигантским числом участников. Так, в сцене Исхода было задействовано четырнадцать тысяч человек и пятнадцать тысяч животных!




5. Война и мир (1965)

Шедевр Сергея Бондарчука с целой плеядой известных актеров (Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, Олег Ефремов, Василий Лановой, Анастасия Вертинская), экранизация классики Льва Толстого стала самой дорогой картиной для советского кино – немудрено, так как для постановки Бородинской битвы привлекли несколько десятков тысяч человек, включая полторы тысячи всадников!




4. Ватерлоо / Waterloo (1970)

Логическое продолжение описанной выше саги – теперь снятое под патронажем Дино Де Лаурентиса. Одна из самых крупномасштабных баталий в истории войн в режиссуре Сергея Бондарчука и обрамлении таких звезд, как Род Стайгер, Кристофер Пламмер и Орсон Уэллс получилась исключительно удачной. Ну а пятнадцать тысяч солдат Советской армии, прошедших до съемок детальный курс по правилам и канонам ведения боевых действий в 1815 году, позволили выплеснуть на экран настоящую ярость.




3. Бен-Гур / Ben-Hur (1959)

Одна из лучших постановок Уильямя Уайлера с Чарлтоном Хестоном на первом плане щеголяет рядом поразительных по своей монументальности сцен, но наиболее яркой сценой картины, конечно же, является гонка на колесницах. На трибунах присутствует восемь тысяч статистов, а на арене соревнуются восемьдесят две лошади! Чистый оголенный нерв и чудеса, сотворенные каскадерами.




2. Нетерпимость / Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages (1916)

Ещё один краеугольный камень исторического жанра и пример не стесненного никаким рамками подхода к съемкам, принятого в «золотой век» кинематографа. Дэвид Уорк Гриффит изящно играет со сценарной конструкцией из четырех новелл, описывающих различные эпохи, а две с половиной тысячи статистов и феерические декорации позволяют испытать ощущения «путешествия на машине времени».




1. Ганди / Gandhi (1982)

Самая глобальная постановка в истории мирового кино – «Гади» Ричарда Аттенборо с Беном Кингсли в главной роли. История духовного лидера индийской нации похвастается не только объемными образами героев и густой атмосферой, но и покажет вам массовку, в которой поучаствовали триста тысяч человек. Да-да, это не опечатка. Как говорится, комментарии излишни.


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Метки: актеры   исторический фильм   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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Alexander Gorn 58 секунд назад
"к финальному эпизоду с цирком Нейрона". Нейрона, Карл! Император Нерон за то, что его перепутали с нервной клеткой, мог бы с автором сделать много разного занимательного.
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