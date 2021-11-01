10 самых масштабных исторических эпиков всех времен

В эпоху расцвета Голливуда, в «золотой век» пеплумов – в годы, ещё не омраченные приходом компьютерного моделирования визуальных эффектов, творцы нередко снимали умопомрачительные по масштабу и размаху ленты.
Эти картины впечатляют по полной программе и сегодня, являясь отличным примером ультимативного подхода к творчеству. В нашем новом обзоре – десять самых впечатляющих в точки зрения «качества и количества» примеров жанра.
10. Камо грядеши? / Quo Vadis (1951)
Один из главных эпиков пятидесятых годов ХХ века – «Камо грядеши?» Мервина ЛеРоя и Энтони Манна с Робертом Тэйлором и Деборой Керр в главных ролях. Несколько массовок из ленты вызывают «шок и трепет» – а к финальному эпизоду с цирком Нейрона накал еще подняли, задействовав пару десятков тысяч статистов и полтысячи лошадей (а также – прочей живности, включая львов). Немудрено, что лента до сих пор входит во все учебники по кино – сейчас о таком размахе уже никто и не мыслит.
9. Спартак / Spartacus (1960)
Стэнли Кубрик подошел к съемкам «Спартака» со свойственным ему перфекционизмом – так что, проект с Кирком Дугласом и Лоуренсом Оливье (несмотря на творческие разногласия в команде) получился «ударным». Во многом этому поспособствовали десять тысяч участников съемочной группы и ещё сорок тысяч, привлеченных к съемкам боевых эпизодов. Браво.
8. Клеопатра / Cleopatra (1963)
Картину Джозефа Лео Манкевича с Элизабет Тейлор и Ричардом Бёртоном ждала непростая прокатная судьба – но даже с позиции 2021 года фильм поражает своим масштабом и основательностью подхода к постановке. Плановые $2 млн. бюджета превратились в $44 млн. расходов (равные почти $400 млн. по нынешним временам), что делает картину самой дорогой из когда-либо снятых. Увы повесть о царице Египта создавалась без готового сценария (да и, по факту, была сокращена на два часа), так что, немудрено, что лента более похожа на лоскутное одеяло – при этом, на множестве сцен по коже буквально идут мурашки.
7. Кабирия / Cabiria (1914)
Родоначальник жанра «пеплум» от Джованни Пастроне с Каролиной Катеной и Лидией Кварантой в главных ролях – «Кабирия» заложила фундамент для современного кинематографа, сформировала основные приёмы и подходы, которыми творцы пользуются до сих пор. Эпоха Второй Пунической войны, описанная в произведении, ошеломляет как своими массовыми сценами, так и монументальными декорациями, подобных которым мир не видел (и, судя по всему, уже не увидит).
6. Десять заповедей / The Ten Commandments (1956)
Самая громкая экранизация Ветхого Завета – от Сесиля Б. ДеМилля с Чарлтоном Хестоном и Юлом Бриннером до сих пор является безукоризненным примером по организации натурных съемок с гигантским числом участников. Так, в сцене Исхода было задействовано четырнадцать тысяч человек и пятнадцать тысяч животных!
5. Война и мир (1965)
Шедевр Сергея Бондарчука с целой плеядой известных актеров (Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, Олег Ефремов, Василий Лановой, Анастасия Вертинская), экранизация классики Льва Толстого стала самой дорогой картиной для советского кино – немудрено, так как для постановки Бородинской битвы привлекли несколько десятков тысяч человек, включая полторы тысячи всадников!
4. Ватерлоо / Waterloo (1970)
Логическое продолжение описанной выше саги – теперь снятое под патронажем Дино Де Лаурентиса. Одна из самых крупномасштабных баталий в истории войн в режиссуре Сергея Бондарчука и обрамлении таких звезд, как Род Стайгер, Кристофер Пламмер и Орсон Уэллс получилась исключительно удачной. Ну а пятнадцать тысяч солдат Советской армии, прошедших до съемок детальный курс по правилам и канонам ведения боевых действий в 1815 году, позволили выплеснуть на экран настоящую ярость.
3. Бен-Гур / Ben-Hur (1959)
Одна из лучших постановок Уильямя Уайлера с Чарлтоном Хестоном на первом плане щеголяет рядом поразительных по своей монументальности сцен, но наиболее яркой сценой картины, конечно же, является гонка на колесницах. На трибунах присутствует восемь тысяч статистов, а на арене соревнуются восемьдесят две лошади! Чистый оголенный нерв и чудеса, сотворенные каскадерами.
2. Нетерпимость / Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages (1916)
Ещё один краеугольный камень исторического жанра и пример не стесненного никаким рамками подхода к съемкам, принятого в «золотой век» кинематографа. Дэвид Уорк Гриффит изящно играет со сценарной конструкцией из четырех новелл, описывающих различные эпохи, а две с половиной тысячи статистов и феерические декорации позволяют испытать ощущения «путешествия на машине времени».
1. Ганди / Gandhi (1982)
Самая глобальная постановка в истории мирового кино – «Гади» Ричарда Аттенборо с Беном Кингсли в главной роли. История духовного лидера индийской нации похвастается не только объемными образами героев и густой атмосферой, но и покажет вам массовку, в которой поучаствовали триста тысяч человек. Да-да, это не опечатка. Как говорится, комментарии излишни.
Источник:
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