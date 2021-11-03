Как снимали «Вий» — первый и последний советский фильм ужасов

С чего всё началось

Советское кино должно пробуждать в зрителях высокие чувства — любовь к родине, родителям, детям, а не играть на низших инстинктах, как кино из капиталистического мира. Хоррор же эксплуатирует низменное чувство страха, поэтому жанр был чужд советскому кинематографу.

Киноведы рассказывали, что в буржуазном мире было полно жизненных трудностей — расовых проблем, преступности, маньяков-убийц, — поэтому публику целенаправленно отвлекали от реальности выдуманными ужастиками. После них насущные проблемы уже не казались зрителям такими уж страшными.

В СССР же, как тогда считалось, трудностей не было — бесплатная медицина и образование, низкий уровень преступности, отсутствие безработицы. Зачем людям, которые строят светлое будущее, смотреть на экраны и бояться?

«Вий» 1967 года стал первым и, по сути, последним советским фильмом ужасов. Лента была одной из самых кассовых в год премьеры и собрала перед экранами почти 33 миллиона зрителей, но, несмотря на интерес публики, больше никто из советских режиссёров браться за жанр не захотел.