Как снимали «Вий» — первый и последний советский фильм ужасов

И как в 60-х начинающим режиссёрам удалось создать хоррор, который пугает до сих пор.
С чего всё началось
Советское кино должно пробуждать в зрителях высокие чувства — любовь к родине, родителям, детям, а не играть на низших инстинктах, как кино из капиталистического мира. Хоррор же эксплуатирует низменное чувство страха, поэтому жанр был чужд советскому кинематографу.
Киноведы рассказывали, что в буржуазном мире было полно жизненных трудностей — расовых проблем, преступности, маньяков-убийц, — поэтому публику целенаправленно отвлекали от реальности выдуманными ужастиками. После них насущные проблемы уже не казались зрителям такими уж страшными.
В СССР же, как тогда считалось, трудностей не было — бесплатная медицина и образование, низкий уровень преступности, отсутствие безработицы. Зачем людям, которые строят светлое будущее, смотреть на экраны и бояться?
«Вий» 1967 года стал первым и, по сути, последним советским фильмом ужасов. Лента была одной из самых кассовых в год премьеры и собрала перед экранами почти 33 миллиона зрителей, но, несмотря на интерес публики, больше никто из советских режиссёров браться за жанр не захотел.
Официальная версия гласит, что и сами создатели «Вия» не планировали снимать фильм ужасов: они просто хотели экранизировать повесть Николая Гоголя, но внезапно получили классический хоррор. Есть две версии того, кто же подал идею съёмок.
Согласно первой, это была инициатива режиссёра Ивана Пырьева, который хотел снять фильм по Гоголю. Но у Пырьева из-за занятости на съёмках «Братьев Карамазовых» не нашлось времени, поэтому он обратился во ВГИК с просьбой прислать двух талантливых молодых режиссёров. Так на площадке появились Константин Ершов и Георгий Кропачёв.
По другой версии, студенты-дипломники Высших режиссерских курсов Ершов и Кропачёв захотели попробовать новый для советского кино жанр — ужасы. Но чтобы им сразу не отказали, они сделали вид, что просто хотят экранизировать Гоголя. Молодые кинематографисты сами обратились к руководству студии «Мосфильм» с просьбой разрешить съёмки:
Советский кинематограф просто не вправе отдавать на откуп зарубежным ремесленникам право пользования, к тому же хищнического, сокровищницей русских классических литературных сюжетов, и в частности таких, в которых развиваются народно-сказочные мотивы: так, в недавнее время итальянский режиссер Марио Бава осуществил постановку фильма по повести «Вий» как сугубо коммерческий «фильм ужасов», получивший название «Маска смерти», говорящее само за себя.
Наш фильм задуман в прямой полемике с поделками подобного рода: будучи произведением фантастико-феерическим по своей образной сути (в соответствии с первоисточником), по жанру своему он должен быть народной комедией, полной земного здорового юмора, прежде всего реальной картиной народной жизни, в которую так органично входит сказочность и буйство фантазии…
В 1960 году действительно вышел итальянский фильм ужасов «Маска Сатаны» («Маска смерти»). Частично он был основан на повести «Вий», а частично — на истории Дракулы. Картина не стала особо успешной и, возможно, прошла бы мимо советских кинематографистов, если бы в титрах не было имени Николая Гоголя.
Так или иначе, советскую экранизацию «Вия» одобрили, и началась подготовка к съёмкам. Иван Пырьев на правах директора киностудии «Мосфильм» оставил за собой возможность контролировать весь процесс на каждом его этапе.
Как подбирали актёров
На главную роль молодые режиссёры предлагали взять Вячеслава Невинного, но Пырьев настоял на кандидатуре Леонида Куравлева, и его быстро утвердили.
Актёр очень любил Гоголя и не был подвержен суевериям, поэтому он очень обрадовался, когда ему досталась роль Хомы Брута.
Я получил большое наслаждение. Это счастье — сняться в фильме по Гоголю. Я авторский текст много раз перечитывал и перечитываю. Аура мистики существует там. Она мне очень помогала как актёру.
Леонид Куравлёв
исполнитель роли Хомы Брута в фильме «Вий»
А вот с исполнительницей роли Панночки сразу не заладилось. Многие отказывались от съёмок, когда узнавали, что им придётся ложиться в гроб. Но молодая актриса Александра Завьялова оказалась не из трусливых и с успехом прошла пробы на главную роль.
Начались съёмки её сцен, но через некоторое время актрису приказали поменять. Причины называют разные.
Поклонники мистики говорят, что Завьялова после начала съёмок тяжело заболела и даже попала в больницу. После выписки, вернувшись на площадку, девушка опять занемогла, после чего окончательно отказалась от роли.
Последователи романтической версии уверены, что сниматься Завьяловой запретил её возлюбленный — режиссёр Резо Эсадзе, у которого актриса тогда играла в фильме «Четыре страницы одной молодой жизни» на «Ленфильме». Эсадзе не захотел «делить» Завьялову и воспротивился тому, чтобы она разрывалась между Москвой и Ленинградом.
Но существует и заговорщическая версия, согласно которой актрису с главной роли снял сам Пырьев. На одном из посольских приёмов Завьялова якобы познакомилась с американским бизнесменом, и у них начался роман. Вскоре советское правительство обвинило его в шпионаже и в 24 часа выслало из страны. Пырьев не хотел иметь отношения к скандалу и попросил заменить актрису.
Все плёнки с отснятым материалом уничтожили, но в этом как раз никакой загадки нет: в то время плёнка была дефицитом, поэтому всё ненужное моментально стирали, чтобы записать новое. Однако один недолгий кадр с Завьяловой по недосмотру (или специально) всё же вставили в окончательный вариант картины. Если приглядеться, то в эпизоде с Панночкой в гробу можно заметить Завьялову.
Очередной кастинг на роль Панночки проходил ещё сложнее, чем первый. В столице уже вовсю ходили слухи о «проклятой» роли, поэтому актрисы вообще отказывались от прослушивания. Тогда Пырьев обратился к студентке Щукинского училища Наталье Варлей.
На экранах только что отгремела «Кавказская пленница», которая позволила режиссёру оценить спортивную подготовку актрисы. Именно такую исполнительницу он и искал, тем более у Натальи за плечами был цирковой гимнастический опыт.
Варлей, как и Куравлёв, не верила в приметы и согласилась сниматься скорее из любопытства, попросив создателей об одолжении — установить в гробу, в котором ей предстояло лежать, свет. В перерывах между дублями она в гриме и костюме читала в нём конспекты, готовясь к экзаменам.
Но если на роль Панночки актрису нашли, то играть старую ведьму желающих почти не было. А те, кто пробовался, вообще не подходил. Тогда постановщики вспомнили, что старух или ведьм раньше иногда играл Георгий Милляр, и пригласили на кастинг мужчину — Николая Кутузова.
Актёр, более известный по театральным ролям, согласился на интересный эксперимент, и его утвердили. Без странностей в его случае тоже не обошлось: на съёмках «Вия» непьющий Кутузов неожиданно для всех стал злоупотреблять алкоголем.
Сам актёр признавался, что таким образом снимал стресс на площадке, прежде чем войти в ведьминскую роль. Из-за пагубной привычки он однажды сорвал съёмочный процесс. Тем не менее роль ведьмы стала самой успешной в кинокарьере Кутузова.
Как фильм снимали
Несмотря на старания молодых постановщиков, Пырьев забраковал весь отснятый ими материал. На подмогу студентам он отправил режиссёра-сказочника Александра Птушко — мастера комбинированных съёмок, который к тому времени снял «Садко» и «Сказку о царе Салтане».
Новый постановщик всё решил делать по-своему. В поисках натуры пришлось объездить всю Украину: к тому времени многие церкви в СССР уже снесли, и найти старое сооружение гоголевского времени было весьма проблематично. Отыскали нужное строение в селе Горохолин Лес Богородчанского района Ивано-Франковской области. Именно там стояла чудом сохранившаяся как музей религии деревянная церковь Пресвятой Богородицы.
А вот съёмки самых страшных эпизодов, когда Хома отпевает Панночку, решили проводить в павильонах. Церковь возвели на «Мосфильме». По задумке режиссёра, выглядеть она должна была жутковато.
Мы постоянно с Птушко спорили. Он хотел, чтобы церковь была кривая. Но где вы видели покосившуюся церковь? Их всегда строили очень добротно, на века. Он топал ногами, требовал, чтобы нашли гнилые брёвна, трухлявые доски. Мы без конца рубили, резали, подкрашивали… Бывало, что Александр Лукич, которому тогда было уже под 70, сам брал в руки топор. Он любил все делать своими руками. Строгал, лепил, делал седла в шорной мастерской. Ему, единственному из режиссёров, присвоили звание «Мастер — золотые руки»…
Николай Маркин
художник-постановщик «Вия»
Все старались помогать съёмочному процессу. Для картины требовалось несколько сотен килограммов свечей, с которыми в стране тогда была напряжёнка. Поэтому свечи специально для фильма изготовили церковные мастерские Загорска.
Для фильма Птушко запросил смастерить три гроба. Первый, маленький и закрытый, кружился в воздухе пустым и пытаться пробить круг, нарисованный Хомой. Ещё в одном Панночка лежала, а в другом — летала. Если с первыми двумя никаких проблем не было, то третий, в котором должна была в полный рост парить Варлей, чуть не стал причиной трагедии.
Актриса закончила цирковое училище, и проблем с высотой у неё, по мнению постановщиков, не должно было быть. Но Варлей, даже будучи воздушной гимнасткой, высоты всё равно побаивалась.
Гроб для полёта крепился тросами к потолку павильона, и его тщательно проверили, прежде чем поставить туда актрису. Режиссёр лично попросил нескольких членов съёмочной группы постоять в нём, попрыгать и полетать, и только после этого в него пустили Варлей. Под белое платье актрисы надели страховочный пояс, который прикрепили к специальному штырю в гробу.
Однако что-то пошло не так: полёт проходил на большой скорости, и в момент съёмок пояс неожиданно ослаб, а актриса кубарем полетела вниз.
Однажды закрутился гроб с Наташей, и вдруг она стала падать. С высоты метра 2,5–3. Но я находился в той точке, где мне пришлось всего лишь, не отступая ни на шаг, подставить руки — и она в них упала. Чудо. Это тоже Гоголь!
Леонид Куравлёв
исполнитель роли Хомы Брута в фильме «Вий»
Варлей повезло: она отделалась небольшим ушибом. Потом писали, что именно он годами позже стал причиной сильнейших болей в спине актрисы, но сама Варлей фильм никогда в этом не винила.
А вот эпизод, в котором Панночка трясётся, сняли без происшествий. Актрису поставили на специальную вибрирующую платформу, бледно загримировали и подсветили глаза, чтобы казалось, что они горят. Сцена до сих пор выглядит устрашающе.
Спецэффекты
О продвинутых спецэффектах в середине 1960-х в СССР говорить не приходится, поэтому съёмочная группа как могла придумывала всё сама. Например, на огромную люстру, которая по сюжету должна была падать, декораторы навесили мешочки с пылью. В эпизоде, где нечисть врывается в церковь, и в помещении всё начинает рушиться, люстра очень эффектно упала. Она так зрелищно ударилась об пол, что даже члены съёмочной группы удивились масштабу взрыва.
Первоначально режиссёр хотел вставить в фильм кадры с жуками, пауками и прочими насекомыми. Но он быстро убедился, что снять их очень тяжело, а на экране они выглядят не так уж и зловеще. Поэтому авторы остановились на кошках и воронах. За актёрами-животными Птушко обратился к знаменитому дрессировщику Тариэлу Габидзашвили. Его чёрные кошки позже сделали неплохую кинокарьеру — они снимались в фильмах «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию».
Режиссёр доработал их образ, надев им на голову маленькие рожки. Оператор же снимал не самих кошек, а отбрасываемые ими тени — так казалось, что по церкви бегают маленькие чёртики.
Чтобы четвероногие актёры действительно быстро бегали, а не вальяжно передвигались, дрессировщик на другом конце комнаты подманивал их миской с едой. К нему кошки и кидались, когда их отпускали помощники режиссёра.
А вот прирученных ворон у дрессировщика не оказалось — пришлось ловить вольных. В соседнем сарае на ночь оставляли еду и ждали, пока птицы попадутся в сети. Позже их приносили в павильон.
На съёмочной площадке давали команду, и чёрные птицы с шумом выпархивали из раскрывающихся с треском окон церкви. Бывало, кричу: «Лукич, вороны кончились». Он объявлял перерыв, мы тушили свет и лезли с фонариками на колосники снимать птиц, а павильоны-то огромные — до 16 метров в высоту…
Тариэл Габидзшвили
дрессировщик
На роли вурдалаков, упырей, вампиров и прочей нечисти Птушко пригласил артистов цирка. Позже режиссёр отмечал, что обычным актёрам не удалось бы выполнить трюки так, как приглашённым акробатам, гимнастам и силачам. Чтобы сделать толпу нечисти более жуткой, режиссёр позвал лилипутов, на фоне которых Вий выглядел ещё более зловещим.
Актёров гримировали синей и серой краской, раздевали их и подчёркивали гримом худобу, приклеивали уши и носы, а для некоторых изготавливали пластиковые маски.
В одном из эпизодов нечисть ползёт по вертикальной стене. Для трюка сделали специальный макет из досок и поставили его под определённым углом, чтобы по нему могли карабкаться циркачи. Для съёмок сцены пригласили двенадцать гимнастов и четырёх батутчиков. Сверху на кране сидели режиссёр и оператор, который и снимал происходящее.
Помимо живых актёров Птушко задействовал и манекены, которыми управляли с помощью пультов. Но самая ответственная задача была у спортсмена-тяжелоатлета Николая Степанова, которому досталась роль Вия. Главное чудовище неспроста играл именно штангист: ни один актёр не смог бы надеть костюм Вия, а потом ещё и двигаться в нём.
Костюм изготавливали из пропитанной смолой мешковины, а это уже делало его невероятно тяжёлым и создавало внутри духоту. Вместо рук у Вия гипсовые ветки деревьев — может, благодаря дополнительной тяжести у Степанова получилась такая странная и медленная походка, прекрасно дополнившая образ чудища. После съёмок опытный спортсмен чувствовал себя обессиленным.
Над эскизами, гримом и прочей атрибутикой режиссёр работал особенно тщательно: почти половину фильма в кадре находится нечисть, внешний вид которой должен был пугать. Даже сейчас, в век компьютерных технологий, «Вий» считается одним из самых страшных фильмов ужасов.
Мистические совпадения или обычные случайности
Николай Гоголь написал повесть сразу по нескольким украинским сказкам. Центральный персонаж, Вий, — чудище с огромными веками и ресницами, которое не может открыть глаза без посторонней помощи. Согласно мифу, каждого, кто встретится с ним взглядом, ждёт смерть.
Слухи о проклятии на съёмочной площадке «Вия» поползли сразу. Даже самое обычное событие (например, замена актрисы) приводилось в качестве аргумента того, что такое кино снимать нельзя.
Одной из первых под «проклятье» попала Наталья Варлей. Когда стало известно, что актриса во время съёмок выпала из гроба, разнеслись слухи о её смерти. К счастью, это оказалось неправдой, но позже многие события в жизни артистки публика связывала именно с ролью Панночки.
Пресса писала, что после «Вия» актриса не получала главных ролей, однако фильмография Варлей говорит об обратном. Повторить успех «Кавказской пленницы» или «Вия» ей и правда не удалось, но мало каким актёрам достаётся много звёздных ролей.
Личная жизнь актрисы тоже якобы не задалась, но развод и рождение недоношенного ребёнка трудно назвать чем-то сверхъестественным. Добавила разговоров про мистику и сама Варлей: она рассказала историю о том, как «Вий» однажды пытались показать отдыхающим на теплоходе. Каждый раз, когда фильм пытались запустить на экране, в море начинался шторм. Тогда Варлей попросила прекратить показ «Вия».
Тем не менее сама актриса никогда не преувеличивала значение фильма в своей жизни.
Я потом много раз читала и слышала, что Панночка сыграла роковую роль в моей жизни. На самом деле это всё вымыслы журналистов и зрителей! Конечно, изображать нечистую силу, тем более в храме, грех. Но, во-первых, храмом был павильон «Мосфильма», во-вторых, грех случился по неведению, я в нем исповедовалась и, надеюсь, Бог мне его простил. Вскоре после «Вия» я окрестилась. С тех пор стараюсь жить по заповедям. Конечно, в моей судьбе было много светлого и хорошего и не менее болезненного и печального. Но я не думаю, что фильм может разрушить жизнь.
Наталья Варлей
исполнительница роли Панночки в фильме «Вий»
Писали, что после премьеры фильма тяжело заболел и вскоре умер режиссёр Александр Птушко. В реальности режиссёр скончался через шесть лет после выхода «Вия» на экраны, частично — по причине неправильного диагноза. Как говорила в интервью его дочь, врачи думали, что у него проблемы с сердцем, а оказалось — с почками, но время было упущено, и операцию сделать просто не успели. Режиссёру было 72 года.
Многие писали, что «проклятье» настигло одного из начинающих режиссёров — Константина Ершова, который скончался в 49 лет. Только вот умер он через 17 лет после премьеры фильма. А его партнёр по съёмкам Георгий Кропачёв, напротив, прожил долгую жизнь и умер в возрасте 85 лет.
Последователи теории о проклятии говорят, что церковь Пресвятой Богородицы, которая появилась в «Вие», сгорела до тла. Так и есть, но случилось это в 2006-м, аж через 39 лет после премьеры.
Местные жители любят рассказывать пугающую легенду. Когда к ним приехала съёмочная группа «Вия», из ниоткуда появилась женщина, которая вызвалась консультировать киношников. Сразу после окончания съёмок женщина тяжело заболела, и её увезли в неизвестном направлении. Больше о ней никто никогда не слышал. Правда, никаких подтверждений этой истории журналистам найти не удалось.
В качестве доказательства смертельного возмездия Вия приводят в пример судьбу актёров массовки, многие из которых скончались после премьеры. Вот только многие были в преклонном возрасте и умерли через годы после съёмок.
А вот на Леониде Куравлёве, судя по его насыщенной карьере и крепкой семье, «Вий» отразился только в лучшую сторону. Он играл главного героя Хому Брута и параллельно снимался в «Золотом телёнке», где у него тоже была центральная роль — Шуры Балаганова.
После «Вия» он сыграл ещё множество знаковых ролей — в лентах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Место встречи изменить нельзя» и многих других. В личной жизни Куравлёва всё тоже сложилось удачно: он женился лишь однажды на своей первой любви, с которой прожил 52 года вплоть до её смерти. В последние годы актёр по собственной инициативе мало снимается и много общается с детьми и внуками. В октябре 2021 года Куравлёв отпраздновал 85-летие.
Международное признание
Ещё во время съёмок фильмом заинтересовались несколько несуеверных стран — США, Франция, Аргентина и Финляндия. Американская пресса опубликовала сенсационную статью о том, что в Советском Союзе наконец-то сняли ужастик. «Вий» ждал международный успех: после премьеры права на показ приобрели 15 стран мира.
«Вий» до сих пор входит в топы лучших хорроров. Например, журнал IndieWire поставил его на 89-е место в списке 135 лучших фильмов ужасов со всего мира.
Но, несмотря на очевидный успех ленты, советские киночиновники и кинематографисты предпочли к страшному жанру не возвращаться. Интересно, что и сами авторы «Вия» до последнего не считали, что сняли ужастик. В своей пояснительной записке к фильму они указывали:
Попытка решить картину в традициях озорного народного искусства во многом способствовала тому, что самые страшные сцены построены на основе образов украинского фольклора, лишенного какой-либо мистики, и пронизаны здоровым народным юмором…
Источник:
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Вроде все логично, но тогда снимали на кинопленку, поэтому подскажите, как реально сделать перезапись на кинопленку?