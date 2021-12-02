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"Я не нажимал на курок": Алек Болдуин дал первое официальное интервью после убийства оператора

"Я не нажимал на курок": Алек Болдуин дал первое официальное интервью после убийства оператора (6 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 07:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Болдуин   Хатчинс   видео   интервью   кино   трагедия   убийство   шоу бизнес   
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Телеканал ABC опубликовал превью интервью с актером, который заявил, что не стрелял в Галину Хатчинс.

21 октября на съемочной площадке фильма «Rust» («Ржавчина») в штате Нью-Мексико произошла трагедия: погибла оператор Галина Хатчинс и был тяжело ранен режиссер Джоэл Соуза. Инцидент произошел, когда Алек Болдуин, игравший главного героя, репетировал сцену с реквизитным пистолетом.


Актер был глубоко потрясен трагедией, однако общаться с журналистами не стал. Лишь однажды, устав от преследований папарацци, он остановил авто и дал спонтанное интервью, в котором эмоционально рассказал о случившемся и попросил оставить его в покое.


Вчера, 1 декабря, телеканал ABC опубликовал небольшое видео с интервью Болдуина, который впервые подробно рассказывает о трагедии.


«Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы спусковой крючок. Никогда»,— утверждает Болдуин. Актер добавляет, что не знает, кто зарядил пистолет боевыми патронами.

«Понятия не имею (как патрон там оказался). Кто-то зарядил оружие боевым патроном. Патроном, которого вообще не должно было быть на съемочной площадке», — поясняет Болдуин.


Актер, который выглядит глубоко подавленным, говорит, что ему до сих пор сложно поверить в случившееся и что это худшее из происходившего с ним в жизни.


По предварительным данным следствия, заряжала пистолет для вестерна 24-летняя специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид , принес оружие на площадку помощник режиссера Дэйв Холлс. Револьвер передали Болдуину, который репетировал сцену и не подозревавал, что внутри находится боевой патрон.


Многие зрители, узнавшие о трагедии на съемочной площадке, обвиняют во всем именно актера. По их мнению, раз уж Болдуин оказался продюсером фильма, он должен быть в курсе всех мелочей. Также в Сеть просочились сведения о том, что на площадке были задействованы случайные люди, которых наняли в спешке, когда прежние специалисты уволились из-за невыплаты гонораров. В такой ситуации случившееся кажется закономерностью, но не случайностью. Однако каким образом боевой патрон мог попасть в пистолет для реквизита, было ли это оплошностью или специально спланированной акцией - на эти вопросы пока нет ответа.


Полная версия интервью появится на канале ABC чуть позже, но уже по опубликованому отрывку видно, насколько трагедия изменила жизнь Болдуина.

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Метки: Болдуин   Хатчинс   видео   интервью   кино   трагедия   убийство   шоу бизнес   
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5  комментариев
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914
Ksenia2 Час назад
Как бы там дело не обернулось, а Болдуину не позавидуешь. Ему с этим жить остаток своих дней. Кто там заряжал пистолет и не вспомнят, а вот, что он оказался в его руках, знают все. И помнить будут все.
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969
Roman 11 минут назад
случайно, одним патроном, двух человек )))
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8k
djinn Полчаса назад
я не нажимал на курок!!!
Я нажал на спусковой крючок
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125k
Аааа Полчаса назад
Опять малограмотные любители громких заголовков порят чушь! Обнажимайтесь свой курок!!
Причем в тексте то правильно написано..

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212
Tabas_co 53 минуты назад
Интересно, что будет с фильмом. Закончат ли картину. Хотя с другой стороны Болдуин там уже вряд ли станет сниматься?
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