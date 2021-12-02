"Я не нажимал на курок": Алек Болдуин дал первое официальное интервью после убийства оператора

«Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы спусковой крючок. Никогда»,— утверждает Болдуин. Актер добавляет, что не знает, кто зарядил пистолет боевыми патронами.

«Понятия не имею (как патрон там оказался). Кто-то зарядил оружие боевым патроном. Патроном, которого вообще не должно было быть на съемочной площадке», — поясняет Болдуин.





Актер, который выглядит глубоко подавленным, говорит, что ему до сих пор сложно поверить в случившееся и что это худшее из происходившего с ним в жизни.



