"Я умная женщина": Анастасия Волочкова выпила шампанского и не смогла ответить на вопросы школьной программы

Некоторые из комментаторов, посмотревшие видео, считают, что во всём виновато шампанское. Дескать, если бы телеведущая не подливала Волочковой спиртное, та бы не сплоховала. Но, во-первых, кто может заставить пить человека, если тот того не желает? А во-вторых, назвать пять произведений Пушкина нормально образованный россиянин может и во сне. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?