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"Я умная женщина": Анастасия Волочкова выпила шампанского и не смогла ответить на вопросы школьной программы

"Я умная женщина": Анастасия Волочкова выпила шампанского и не смогла ответить на вопросы школьной программы

Автор:
30 января 2023 10:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алена блин   видео   волочкова   вопросы   интеллект   интервью   школьная программа   шоу бизнес   
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Балерина плохо помнит теорему Пифагора, не знает, в каком веке жил Иван Грозный, да и вопрос о Солнечной системе поставил её в тупик.

Анастасия Волочкова любит повышенное внимание. Вот и на интервью Алёны Жигаловой согласилась, хотя всем известно, что ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» известна своими каверзными вопросами. Впрочем, для балерины, которая заявила, что она умная женщина, сложными, как выяснилось, оказались даже темы школьной программы. Ни на один вопрос телеведущей Волочкова, увы, так и не сумела ответить. Для неё оказалось непосильной задачей вспомнить теорему Пифагора и пять произведений А.С. Пушкина.




К середине программы зрители заподозрили, что балерина хорошо "приняла на грудь". И явно не только шампанского.


Некоторые из комментаторов, посмотревшие видео, считают, что во всём виновато шампанское. Дескать, если бы телеведущая не подливала Волочковой спиртное, та бы не сплоховала. Но, во-первых, кто может заставить пить человека, если тот того не желает? А во-вторых, назвать пять произведений Пушкина нормально образованный россиянин может и во сне. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?






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Метки: Алена блин   видео   волочкова   вопросы   интеллект   интервью   школьная программа   шоу бизнес   
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41  комментарий
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53
Boka 2 часа назад
Если оставить в стороне персону Волочковой, вы сами то помните теорему Пифагора? Я - смутно)))
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7
ARV.RU 57 секунд назад
И так умом не блистала, а здесь на лицо разжижение мозгов от длительного приема алкоголя.
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2k
MPEG-8 3 минуты назад
Она шпагатом зарабатывает, а как устроен мир в её профессии не важно.
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2k
Старожил 4 минуты назад
Что то с памятью моей стало...

Дубровский, Сказка о золотой рыбке, Евгений Онегин... всё...
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237
Хухрмухр 9 минут назад
Если б мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое...
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1k
Вир Норин 17 минут назад
Как же она в шпагат садится без теоремы Пифагора, на глазок? :)
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17k
Топпер Харли 19 минут назад
"Эффект Даннинга-Крюгера" на лицо! "Дол...бы не могут понять, что они дол...бы. Потому что они дол...бы.

P.S. Эффект Да ннинга Крю гера метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях.
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1k
Юлия Фоксина 23 минуты назад
Любое движение относительно, с точки зрения солнца: земля вращается вокруг него, а вот с точки зрения земли и Волочковой солнце вращается вокруг земли :) Коперника на нее не хватает....
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Да ну пьяная старушка. Какие вопросы вы вообще о чём.
Кто вообще этот Пушкин и Пифагор.
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3k
Дюндя 38 минут назад
Да она пьяная, блин!
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10k
DumDum 42 минуты назад
Ну, про Солнце вокруг Земли - это она зря.
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1k
Lenusya 42 минуты назад
Волочкова танцовщица, ей эти знания в жизни не пригодились поэтому и не отложились в голове, зато она знает названия и как выполнять различные балетные па, про которые "журналистка" даже не слышала
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33k
Korolev 43 минуты назад
Если человек много всего помнит, это значит только, что у него хорошая память. Ум про другое...
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1k
Aleks 46 минут назад
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, со школы помню. Но есть одно но, человек закрепляет только то, чем занимается в жизни. Она балерина, хорошая балерина, это главное для нее, умная, как женщина умная, знает свое в жизни.
Все знания без постоянного применения они забываются. Скажем к примеру знал назубок все законы ома, для разных цепей, формулы для замкнутой цепи, для разомкнутой, для цепи с индуктивной катушкой, с конденсатором, а сейчас все забыл.
И в основном человеку нужны знания в той области, с которой он сталкивается. Если мерять знания пятью вопросами, то это бред.
Можно попросить математика станцевать в балете, выходит если не справился значит лох?
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2k
Дмитрий 52 минуты назад
Автор дебил. В каком веке жил Иван Грозный, не помнит, думаю, большинство населения - подобное быстро забывается, как и другая бесполезная информация.
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333
Андрей Елизаров 53 минуты назад
Боже! Какая она убогая!
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4k
brotherirk 55 минут назад
какая мерзость, тьфу!
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52k
smakido 56 минут назад
Зачем ведущая вообще ее пригласила? Ведь экс-балерина была явно нетрезвая и несла чушь!
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42k
Aleksandr 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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313
ghor 59 минут назад
На телевидении путают понятия разумного человека с эрудированным человеком. Ты можешь обладать огромным запасом энциклопедических знаний, но при этом в жизненных вопросах оставаться полным профаном. Она, даже в таком состоянии, поступила в полне разумно. Не стала тормозить, а постоянно меняла тему разговора. И из личного: Мне как-то давно, жена сказала, - Я раньше думала, что ты умный, а потом поняла. Ты не умный, ты начитанный. И ведь не поспоришь... )))))))))))
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4k
Игорь Час назад
Фу. Какая мерзкая баба
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