"Я умная женщина": Анастасия Волочкова выпила шампанского и не смогла ответить на вопросы школьной программы

Балерина плохо помнит теорему Пифагора, не знает, в каком веке жил Иван Грозный, да и вопрос о Солнечной системе поставил её в тупик.
Анастасия Волочкова любит повышенное внимание. Вот и на интервью Алёны Жигаловой согласилась, хотя всем известно, что ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» известна своими каверзными вопросами. Впрочем, для балерины, которая заявила, что она умная женщина, сложными, как выяснилось, оказались даже темы школьной программы. Ни на один вопрос телеведущей Волочкова, увы, так и не сумела ответить. Для неё оказалось непосильной задачей вспомнить теорему Пифагора и пять произведений А.С. Пушкина.
К середине программы зрители заподозрили, что балерина хорошо "приняла на грудь". И явно не только шампанского.
Некоторые из комментаторов, посмотревшие видео, считают, что во всём виновато шампанское. Дескать, если бы телеведущая не подливала Волочковой спиртное, та бы не сплоховала. Но, во-первых, кто может заставить пить человека, если тот того не желает? А во-вторых, назвать пять произведений Пушкина нормально образованный россиянин может и во сне. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?
Источник:
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Дубровский, Сказка о золотой рыбке, Евгений Онегин... всё...
P.S. Эффект Да ннинга Крю гера метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях.
Кто вообще этот Пушкин и Пифагор.
Все знания без постоянного применения они забываются. Скажем к примеру знал назубок все законы ома, для разных цепей, формулы для замкнутой цепи, для разомкнутой, для цепи с индуктивной катушкой, с конденсатором, а сейчас все забыл.
И в основном человеку нужны знания в той области, с которой он сталкивается. Если мерять знания пятью вопросами, то это бред.
Можно попросить математика станцевать в балете, выходит если не справился значит лох?
Не говоря о том, что наврядли вспомните около половины своей собственной жизни, потому что в памяти остаются только самые яркие воспоминания.
Все бесполезное замещается на более значимое и полезное для текущей жизни.
И эти даты вы учили не для того, что б в 40 лет щеголять тем, что помните бесполезную информацию.
Докажите теорему Ферма, большенство без интернета даже не вспомнит как она звучит, или какой хим элемент под номером 73.
Это тоже все базовые школьные знания.
А вот ядерную физику не помню, хотя в нас её весь 2-й семестр 2-го курса пытались запихать.
Главное не помнить весь курс школы-ВУЗа, а знать, где можно почерпнуть необходимые вот сейчас знания...
Да и помнить на память химические элементы по номерам совсем необязательно.
А чьи то года жизни, даты рождения, смерти и их первого поцелуя обязательно?