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Трамп VS Болдуин: сын экс-президента выпустил футболку с оскорбляющей актера надписью

Трамп VS Болдуин: сын экс-президента выпустил футболку с оскорбляющей актера надписью (4 фото)

Автор:
26 октября 2021 09:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Болдуин   Трамп   мерч   месть   политика   убийство   шоу бизнес   
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Алек Болдуин Трампа не жаловал, и не стеснялся в этом признаваться. После недавней трагедии, в которой актеру довелось сыграть главную роль, сын экс-президента Америки решил поквитаться с голливудской звездой. И сделал это весьма нетривиально.

Предприниматель Дональд Трам-младший запустил в продажу одежду с надписью "guns don't kill people, Alec Baldwin kills people («пушки не убивают людей, Алек Болдуин — вот кто убивает»).Стоимость футболок и худи с этим мерчем составляет от 28 до 40 долларов соответственно (от 1950 до 2790 рублей).


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Наверняка Трамп-младший выпустил эту одежду в отместку Болдуину, который неоднократно нелицеприятно отзывался о бывшем президенте Америки. Актер - сторонник демократической партии, а Трампа он считал психом и даже пародировал его в шоу Saturday Night Live.


Напомним, что 22 октября голливудский актер на съемках вестерна "Ржавчина" выстрелил из реквизитного оружия, которое оказалось заряжено. В результате была убита 42-летняя оператор Галина Хатчинс. 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуса был серьезно ранен. Ассистент режиссера поделился своей версией трагедии. Полиция до сих пор разбирается в этом трагическом инциденте. И хотя вина Болдуина в нем минимальна, душевное состояние актера оставляет желать лучшего. И, конечно, это идеальное время для мести, которая, как известно, то самое блюдо, что подается холодным.

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Метки: Ynews   Болдуин   Трамп   мерч   месть   политика   убийство   шоу бизнес   
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42k
21k
pssst 5 минут назад
Че то у демократов непруха пошла.
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−62
наместник Полчаса назад
трампушка наш?
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8k
djinn Полчаса назад
а если б он попал пулькой в негра.......
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8k
Maddy8 40 минут назад
Допустим Болдуин сделал 1-ый в воздух, понял, что боевые. Что дальше?
Уволить того кто работал с реквизитом. И? Ничего. Работа пошла бы дальше, а там как пойдёт.
Сейчас из-за инцидента уже пишут закон о полном запрете огнестрела на площадке, теперь только муляж и графика.
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7
Иван Золотов 41 минуту назад
с одной стороны смотрится неважно поступок, но с другой Болдуин был еще и продюсером фильма и зажимал деньги на оплату персонала в результате нормальные люди разбежались и наспех набрали кого попало, т.е. его жадность послужила причиной плохой подготовки инвентаря. Ну и есть железобетонное правило, которое работает и в Голливуде- даже незаряженное оружие нельзя направлять на людей, он явно не новичок и знал это. Сына можно еще понять и потому что приколы Болдуина в отношении Трампа выглядели достаточно мерзко и мелко, думаю трудно было сдержаться и не ответить.
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2k
Frank Borman 41 минуту назад
Кульно. Донни отомстил Алеку за его издевательства. Дождался, когда Алек крупно обосрался, и отомстил.
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13k
Объект реальности 46 минут назад
хорошая месть.
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29k
Головасыр коричнештанник 57 минут назад
нашли тему для шуток
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18k
KOSTELLO 58 минут назад
Весьма неплохое туше, надо сказать
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14k
Booka1a Час назад
мало того, что надпись тупая, так и поступок откровенно мудацкий. Болдуину и так сейчас херово, а еще уроды говна на вентилятор подкидывают с таким видом, будто он специально людей расстрелял
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317
Мурчелло Час назад
Классная маечка.Мне нравится.
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29k
a.fey Час назад
Ну, это переделанный известный слоган, что убивает не оружие, а люди.
А еще Алек Болдуин ярый антиоружейник; выступает за запрет оружия.
Не знаю, какую ответственность он несет, как продюсер, но, похоже, на площадке был полный бардак, часть съемочной группы свалила в виду невыполнения условий необходимых для работы, оружием занимался не профессионал, а энтузиаст. Судя по всему, на площадке было боевое оружие, что является нарушением всех мыслимых норм безопасности. Вроде как, члены съемочной группы в перерывах между съемками развлекались, стреляя по банкам.
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246
Шурман Час назад
Месть это всегда плохо , я бы наказал тех кто заряжал это оружие и дал ему патроны . Актер честно не причем .
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246
Шурман Toxictofa 51 минуту назад
Ну значит подставили хорошо , кому то это было нужно .
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36k
Alex Час назад
В говно мокнули
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Пацан молодец. Месть, то блюдо что подают холодным.
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2k
Sergius SPb Час назад
Отлично,годный тролинг.
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13k
Паша Эмильевич Час назад
Походу, сынуля Трампа тот ещё гаденыш...
Одно дело, если бы Болдуин сел бухим за руль и убил людей, другое дело несчастный случай, в котором его вины нет...
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2k
Алекс Час назад
Вот гаденыш)))))
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160k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Молодец пацан, за батьку отомстил.
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