Трамп VS Болдуин: сын экс-президента выпустил футболку с оскорбляющей актера надписью

Напомним, что 22 октября голливудский актер на съемках вестерна "Ржавчина" выстрелил из реквизитного оружия, которое оказалось заряжено. В результате была убита 42-летняя оператор Галина Хатчинс. 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуса был серьезно ранен. Ассистент режиссера поделился своей версией трагедии. Полиция до сих пор разбирается в этом трагическом инциденте. И хотя вина Болдуина в нем минимальна, душевное состояние актера оставляет желать лучшего. И, конечно, это идеальное время для мести, которая, как известно, то самое блюдо, что подается холодным.