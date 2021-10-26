Трамп VS Болдуин: сын экс-президента выпустил футболку с оскорбляющей актера надписью

Алек Болдуин Трампа не жаловал, и не стеснялся в этом признаваться. После недавней трагедии, в которой актеру довелось сыграть главную роль, сын экс-президента Америки решил поквитаться с голливудской звездой. И сделал это весьма нетривиально.
Предприниматель Дональд Трам-младший запустил в продажу одежду с надписью "guns don't kill people, Alec Baldwin kills people («пушки не убивают людей, Алек Болдуин — вот кто убивает»).Стоимость футболок и худи с этим мерчем составляет от 28 до 40 долларов соответственно (от 1950 до 2790 рублей).
Наверняка Трамп-младший выпустил эту одежду в отместку Болдуину, который неоднократно нелицеприятно отзывался о бывшем президенте Америки. Актер - сторонник демократической партии, а Трампа он считал психом и даже пародировал его в шоу Saturday Night Live.
Напомним, что 22 октября голливудский актер на съемках вестерна "Ржавчина" выстрелил из реквизитного оружия, которое оказалось заряжено. В результате была убита 42-летняя оператор Галина Хатчинс. 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуса был серьезно ранен. Ассистент режиссера поделился своей версией трагедии. Полиция до сих пор разбирается в этом трагическом инциденте. И хотя вина Болдуина в нем минимальна, душевное состояние актера оставляет желать лучшего. И, конечно, это идеальное время для мести, которая, как известно, то самое блюдо, что подается холодным.
Источник:
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Уволить того кто работал с реквизитом. И? Ничего. Работа пошла бы дальше, а там как пойдёт.
Сейчас из-за инцидента уже пишут закон о полном запрете огнестрела на площадке, теперь только муляж и графика.
Человека лишили жизни, сын Трампа выпустил футболку, и ещё хочет заработать на чужой смерти... лично для меня это противно, и непонятно.
P.s.Вины с Болдуина не снимаю.
а на этого поца сейчас тоже наедет полстраны, особенно те, кто не любит Трампа и он завтра же начнет извиняться и объяснять, что это всего лишь тупая шутка
*тем более этот поц, маленько с головой не дружит по мед.показателям, где то читал, ему простительно.
А еще Алек Болдуин ярый антиоружейник; выступает за запрет оружия.
Не знаю, какую ответственность он несет, как продюсер, но, похоже, на площадке был полный бардак, часть съемочной группы свалила в виду невыполнения условий необходимых для работы, оружием занимался не профессионал, а энтузиаст. Судя по всему, на площадке было боевое оружие, что является нарушением всех мыслимых норм безопасности. Вроде как, члены съемочной группы в перерывах между съемками развлекались, стреляя по банкам.
Одно дело, если бы Болдуин сел бухим за руль и убил людей, другое дело несчастный случай, в котором его вины нет...