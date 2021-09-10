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"Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо

"Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо (9 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 10:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   ynews   Бельмондо   видео   кино   франция   церемония прощания   шоу бизнес   
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Провожали артиста по высшему разряду: с президентом, военным оркестром и гимном Франции.

Тысячи парижан собрались в центре города, чтобы проститься с актером. До начала церемонии на экранах транслировались отрывки из фильмов, в которых сыграл Бельмондо

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Метки: artist   ynews   Бельмондо   видео   кино   франция   церемония прощания   шоу бизнес   
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10  комментариев
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600
Питер Крузо 2 часа назад
Прощались не с Бельмондо, прощались с той Францией, которой уже не будет.
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17k
KOSTELLO 17 минут назад
Пацанами, смотрели его фильмы и пытались быть на него похожими.
А современным детям и походить не на кого.
Только всякие супергерои выдуманные.....
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3k
DKF Полчаса назад
Мурашки по коже
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3k
Вова 45 минут назад
Жоз Бомон, шпионаж и драки...Великий был актер, большой человек с большой буквы!
Самый некрасивый француз))) Очень жаль...
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99
Вадим Курбатов 51 минуту назад
Уходят легенды, а на смену никого...
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10k
Василенко Татьяна 53 минуты назад
Он это заслужил, такое прощание. Светлая память замечательному Актеру!
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27k
lem02 Час назад
Трогательно. Я вырос на его фильмах.
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6k
Гавал Час назад
Очень достойное прощание с Великим Актером!
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44
TrueValue Час назад
Пусть земля тебе будет пухом, дорогой Профессионал!
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