"Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо

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Провожали артиста по высшему разряду: с президентом, военным оркестром и гимном Франции.
9 сентября в Париже прошла церемония прощания с французским актером Жан-Полем Бельмондо, умершим 6 сентября в возрасте 88 лет. Провожали любимого артиста как героя.
Мероприятие прощания прошло в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов. что для Франции является великой редкостью. Здесь размещены несколько иностранных посольств, а также похоронены известные французские военные, в том числе и Наполеон I Бонапарт.
Актер был офицером ордена Почетного легиона, которому полагаются военные почести, потому гроб во двор вынесла на руках республиканская гвардия Франции. Оркестр Национальной гвардии исполнил композицию Chi Mai Эннио Морриконе — главную тему одного из культовых фильмов, в котором сыграл Бельмондо - "Профессионал".
На площади был установлен огромный портрет улыбающегося Бельмондо.
Церемонию провел президент Республики Эмманюэль Макрон, назвавший Бельмондо "героем, прожившим на экране тысячи жизней" и "национальным достоянием Франции"
Церемонию провел президент Республики Эмманюэль Макрон, назвавший Бельмондо "героем, прожившим на экране тысячи жизней" и "национальным достоянием Франции"
В траурном мероприятии также участвовали родственники великого артиста, в том числе шестего его внуков. Один из них, 27-летний актер Виктор выступил от имени семьи. Он сказал, что уверен: его дед видит "как мы его чествуем, и улыбается своей знаменитой улыбкой". "Солнце не гаснет", – добавил он.
В церемонии прощания также участвовали члены правительства, деятели спорта и кино. Для поклонников Бельмондо в центре Парижа установили большие экраны с трансляцией мероприятия онлайн.
Тысячи парижан собрались в центре города, чтобы проститься с актером. До начала церемонии на экранах транслировались отрывки из фильмов, в которых сыграл Бельмондо
Похороны великого актера пройдут сегодня, 10 сентября. Отпевать его будут в старейшей церкви Парижа — Сен-Жермен-де-Пре, а после этого актера кремируют.
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А современным детям и походить не на кого.
Только всякие супергерои выдуманные.....
Самый некрасивый француз))) Очень жаль...