"Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо

В траурном мероприятии также участвовали родственники великого артиста, в том числе шестего его внуков. Один из них, 27-летний актер Виктор выступил от имени семьи. Он сказал, что уверен: его дед видит "как мы его чествуем, и улыбается своей знаменитой улыбкой". "Солнце не гаснет", – добавил он.