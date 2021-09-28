"Какая солидарность? С мерзавцами?": Гарик Мартиросян - о комиках после ситуации с Мирзализаде

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Телеведущий в интервью рассказал, что думает о цеховой солидарности и почему не собирается поддерживать всех подряд комиков.
После скандала с комиком Идраком Мирзализаде, который своими оскорбительными шуточками добился депортации из РФ, в поддержку шутника высказалось довольно много творческих личностей. Коллеги по цеху просили пересмотреть решение суда и заявляли, что Мирзализаде просто неправильно поняли. Телеведущий Гарик Мартиросян к хору защитников примыкать не стал. В интервью Ирине Шихман он весьма резко высказался на эту тему.
Бывший резидент Comedy Club, ставший гостем YouTube-шоу «А поговорить?», считает, что за шутки, которые оскорбляют других людей, надо наказывать. В ситуации с Мирзализаде нужно тщательно разбираться, но "не мне принимать решения, я не Басманный суд города Москвы. Это же юридическая история, верно?" — сообщает он несколько растерявшейся и явно ожидавшей другого ответа ведущей шоу.
Что касается так называемой цеховой солидарности, то такового явления по мнению Мартиросяна не существует. "Какая солидарность? Солидарность с кем? Стоп. Плевать я хотел на всех этих комиков. У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? <…> Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков. Плевать я хотел на них. Если кто-то где-то подставился, ведёт себя не по порядку, пусть сам отвечает за свои поступки. <…> Никакой общности комиков, за которую я должен отвечать, не существует", - объясняет телеведущий свою позицию.
Позиция Мартиросяна многих удивила. Под роликом пользователи Сети оставили несколько тысяч комментариев, большинство из них — с осуждением шоумена и шутками о его позиции.
Он не строит. Он скользко и отвратительно юлит, мсье кусок говна.— Dennis K (@iMaxo) September 27, 2021
🔥Гарик Мартиросян передал пламенный привет оборзевшим скоморохам Идраку и всем стендаперам-гомикам🤣— Светлана (@mqvMWylYnhiPwR1) September 27, 2021
Браво, Гарик! pic.twitter.com/SaB6qHCkNj
Но эмоционально, с надрывами. Будто кому-то конкретным отвечал, а не аудитории— AVANS (@gde_moy_avans) September 27, 2021
Что касается Мирзализаде, то комик, не согласился с решением суда о депортации и подал иск о его отмене. До заседания суда, которое состоится 5 октября, комик может находиться в РФ.
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"...Плевать я хотел на всех этих комиков. У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность?.."
Он, как бы дистанцируется от них, типа:
Они все - сволочи, а я - беленький и пушистенький.
Нет, Гарик. Ты из той же колоды.