"Какая солидарность? С мерзавцами?": Гарик Мартиросян - о комиках после ситуации с Мирзализаде

Что касается так называемой цеховой солидарности, то такового явления по мнению Мартиросяна не существует. "Какая солидарность? Солидарность с кем? Стоп. Плевать я хотел на всех этих комиков. У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? <…> Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков. Плевать я хотел на них. Если кто-то где-то подставился, ведёт себя не по порядку, пусть сам отвечает за свои поступки. <…> Никакой общности комиков, за которую я должен отвечать, не существует", - объясняет телеведущий свою позицию.