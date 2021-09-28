FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5188 постов • 689 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Какая солидарность? С мерзавцами?": Гарик Мартиросян - о комиках после ситуации с Мирзализаде

"Какая солидарность? С мерзавцами?": Гарик Мартиросян - о комиках после ситуации с Мирзализаде (7 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 10:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мирзализаде   видео   интервью   комик   мартиросян   шоу бизнес   
1533
7
1
Телеведущий в интервью рассказал, что думает о цеховой солидарности и почему не собирается поддерживать всех подряд комиков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Мирзализаде   видео   интервью   комик   мартиросян   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60
Шурман 37 минут назад
Он по делу сказал , и я считаю что Гарик прав .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
35k
Alex 54 секунды назад
Ага, однако бабки он стрижет со всех. Хитрожопый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sam Backet 3 минуты назад
Мартиросян на хорошем счету в медиа тусовке, и просто не хочет портить отношения с верхами, какими-то спорными высказываниями, а то вдруг кормушку прикроют. Не забываем, что он уже не столько комик и артист, сколько продюсер и бизнесмен, и если из-за одного высказывания ему завернут пару проектов на ТВ, это будет больно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Геннадий 8 минут назад
Я не знаю какой Мартиросян в жизни человек, может хороший, а может плохой, но в данной ситуации он же прав. Чего так "либералам" не понравилось? что их якобы правильное мнение не поддержали или не согласились с ним (с мнением)? Один "комик" хрень сморозил, а Мартиросяну предлагают за него вступиться и поддержать....смешно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
SpoiltNail 11 минут назад
Да задолбали уже с этой темой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Konradini 12 минут назад
Главный Карабас-Барабас переобулся на лету! Ты же эту бл...доту прикармливаешь и выращиваешь на газпром...ские денешки!!! А когда пригорать начинает, ты же их, гнида, и сливаешь!!! И вообще, когда прикроют помойку, под названием ТНТ?!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Альберт 13 минут назад
Сказал-то он правильно:

"...Плевать я хотел на всех этих комиков. У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность?.."

Он, как бы дистанцируется от них, типа:

Они все - сволочи, а я - беленький и пушистенький.

Нет, Гарик. Ты из той же колоды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−76
Казах 18 минут назад
Армянин всегда будет против Азербайджанца. Не удивительно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
678
да пох Полчаса назад
Какой трусливый армянин . Даже не беря в учет ситуацию .Такой за грош продаст лишь бы шкурку спасти .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
pssst Полчаса назад
сян заде не товарищ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей Полчаса назад
Будто бы уровень юмора любого другого участника камеди-клаб когда-то превышал жопно-сортирный) И почему мнение одного о другом вообще должно кого-то волновать?) Или это по методу Юрия Лозы? держите мое мнение, не знаю зачем, но теперь вам с этим жить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) "Дно пробито": соцсети об интервью Собчак со скопинским маньяком "Дно пробито": соцсети об интервью Собчак со скопинским маньяком "Это про футбол": Собчак жестко потроллила "татушку" Волкову, поймав ее на незнании законов "Это про футбол": Собчак жестко потроллила "татушку" Волкову, поймав ее на незнании законов "Меня не штрафуют": Ларисе Долиной припомнили старое интервью о нарушениях правил ПДД "Меня не штрафуют": Ларисе Долиной припомнили старое интервью о нарушениях правил ПДД "Я жду барина": Познер сожалеет о привычке чинопочитания у россиян "Я жду барина": Познер сожалеет о привычке чинопочитания у россиян Маша Распутина сравнила российский шоу-бизнес с обезьянами Маша Распутина сравнила российский шоу-бизнес с обезьянами
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

781590



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя
40
151
Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя
Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
9
285
Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#Россия#новости#фотографии#подборка#прикольные#дети#комментарии
#интересно#картинки#животные#автомир#Разное#ynews#в мире#фильм#дтп#позитив
#факты#история#люди#кино#прикол#познавательно#СССР#аварии#знаменитости#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться