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"Она была моим другом!": Алек Болдуин впервые после убийства на съемках пообщался с журналистами

"Она была моим другом!": Алек Болдуин впервые после убийства на съемках пообщался с журналистами (4 фото)

Автор:
31 октября 2021 07:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Болдуин   журналисты   кино   расследование   ржавчина   съемки   убийство   шоу бизнес   
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Актер, потрясенный трагедией, избегал встреч с прессой, однако все-таки решил прокомментировать инцидент на съемочной площадке, чтобы фотографы перестали следить за его семьей.

На портале TMZ появилось видео общения Болдуина с журналистами. Актер с женой и детьми ехал на авто в Манчестере , когда заметил следовавших за ними журналистов. Болдуин, потеряв терпение, остановил машину и вышел к представителям прессы.


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Весьма эмоционально Болдуин попросил отстать от их семьи, заявив, что детали дела об убийстве он не может раскрыть, т.к. эта информация конфиденциальна. После актер сказал, что убитая Галина Хатчинс была его другом, и он пригласил ее на ужин перед началом съемки "Ржавчины". И, конечно, сам он шокирован и раздавлен случившимся, как и семья Хатчинс, однако он продолжает общаться с близкими погибшей."Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье", - пояснил Болдуин.


Что касается оружия на съемках, то актер всецело за ужесточение его использования на киноплощадках. Болдуин подчеркнул, что за всю историю кинематографа было немало случаев, когда на съемках случайно применяли боевое оружие, но после этого инцидента необходимо чрезвычайно серьезно отнестись к реквизиту. "Резиновые пистолеты, пластиковые пистолеты, никакого огнестрельного оружия на съемочной площадке", - резюмировал он.


"Мои дети плачут в машине. Я сказал все, что мог. Пожалуйста, оставьте нас в покое" - после ответов на вопросы Болдуин попросил журналистов прекратить преследование. Эмоциональный процесс общения с прессой снимала на камеру супруга актера Хилария. По поведению Болдуина и его жены видно, насколько они измучены повышенным вниманием журналистов и папарацци.


Напомним, что 22 октября Алек Болдуин на съемочной площадке убил оператора фильма "Ржавчина" Галину Хатчинс. Еще один человек получил ранения. Ассистент режиссера Дэвид Холлс, отвечавший за безопасность оружия на площадке, признался, что не осмотрел оружие актера перед трагедией на съемочной площадке.

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Метки: Болдуин   журналисты   кино   расследование   ржавчина   съемки   убийство   шоу бизнес   
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18  комментариев
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164
Юденич 2 часа назад
Это несчастный случай а не убийство. Жаль, но такие случаи бывают.
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10k
K7OO Минуту назад
"Она была моим другом и я убил ее. А теперь представьте, что я сделаю с тем, кого ненавижу" (С)
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10k
fire fly 5 минут назад
Что мешало как в СССР в ствол распорку ставить?
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14k
Hairy. 10 минут назад
-"Она была моим другом!"- Ну-ну, с такими друзьями как Болдуин и врагов не надо.
-"Мои дети плачут в машине."- И что теперь, понять и простить?? Яжотец хренов.
- И в конце концов, где главное объяснение: какого хера ты стрелял в оператора, в своего друга, а не в актеров?
- "Резиновые пистолеты, пластиковые пистолеты, никакого огнестрельного оружия на съемочной площадке", - резюмировал он. - Т.е, пока он не вальнул человека, то его всё это оружие на съемочных площадках вполне себе устраивало, но как только запахло жареным, то Вася лихо переобулся в полете.
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36k
Alex 13 минут назад
Измазался в говне, теперь отмазаться пытается.
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3k
portroy Полчаса назад
Болдуин все время выступал против оружия, он поддерживает оголтелую компанию демократов за запрещение AR-15 в Америке. И, главное, он настолько не любит оружие, что несколько раз отказывался пройти обучение безопасному обращению с ним!!! При этом на должность ответственного за оружие на съемки этого фильма ОН нанял 22 летнюю девушку без опыта. Напомню, он там не только актером был, но и продюсером фильма
Мое мнение - в этой истории он сам полностью виноват. Будь на его месте адекватный человек с опытом обращения с оружием, например, Киану Ривз, не было бы и трагедии...
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233
Шурман Час назад
Говорил с другом который ставит трюки ( к слову он ставил трюки всем начиная от Ван Дама ) , он сказал так , я сам лично перепроверяю все оружие и без моей подписи хрен кто его получит . Человек этот очень известный и его каскадёрская группа . Просто на днях с ним эту тему обсуждали он говорит что его осушение что Алека подставили .
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3k
Еркен 2 часа назад
Там на "западе" папарацци вообще "беспредельщики", нужно ведь как-то уважать личную жизнь и личную трагедию.
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