"Она была моим другом!": Алек Болдуин впервые после убийства на съемках пообщался с журналистами

Актер, потрясенный трагедией, избегал встреч с прессой, однако все-таки решил прокомментировать инцидент на съемочной площадке, чтобы фотографы перестали следить за его семьей.
На портале TMZ появилось видео общения Болдуина с журналистами. Актер с женой и детьми ехал на авто в Манчестере , когда заметил следовавших за ними журналистов. Болдуин, потеряв терпение, остановил машину и вышел к представителям прессы.
Весьма эмоционально Болдуин попросил отстать от их семьи, заявив, что детали дела об убийстве он не может раскрыть, т.к. эта информация конфиденциальна. После актер сказал, что убитая Галина Хатчинс была его другом, и он пригласил ее на ужин перед началом съемки "Ржавчины". И, конечно, сам он шокирован и раздавлен случившимся, как и семья Хатчинс, однако он продолжает общаться с близкими погибшей."Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье", - пояснил Болдуин.
Что касается оружия на съемках, то актер всецело за ужесточение его использования на киноплощадках. Болдуин подчеркнул, что за всю историю кинематографа было немало случаев, когда на съемках случайно применяли боевое оружие, но после этого инцидента необходимо чрезвычайно серьезно отнестись к реквизиту. "Резиновые пистолеты, пластиковые пистолеты, никакого огнестрельного оружия на съемочной площадке", - резюмировал он.
"Мои дети плачут в машине. Я сказал все, что мог. Пожалуйста, оставьте нас в покое" - после ответов на вопросы Болдуин попросил журналистов прекратить преследование. Эмоциональный процесс общения с прессой снимала на камеру супруга актера Хилария. По поведению Болдуина и его жены видно, насколько они измучены повышенным вниманием журналистов и папарацци.
Напомним, что 22 октября Алек Болдуин на съемочной площадке убил оператора фильма "Ржавчина" Галину Хатчинс. Еще один человек получил ранения. Ассистент режиссера Дэвид Холлс, отвечавший за безопасность оружия на площадке, признался, что не осмотрел оружие актера перед трагедией на съемочной площадке.
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-"Мои дети плачут в машине."- И что теперь, понять и простить?? Яжотец хренов.
- И в конце концов, где главное объяснение: какого хера ты стрелял в оператора, в своего друга, а не в актеров?
- "Резиновые пистолеты, пластиковые пистолеты, никакого огнестрельного оружия на съемочной площадке", - резюмировал он. - Т.е, пока он не вальнул человека, то его всё это оружие на съемочных площадках вполне себе устраивало, но как только запахло жареным, то Вася лихо переобулся в полете.
Мое мнение - в этой истории он сам полностью виноват. Будь на его месте адекватный человек с опытом обращения с оружием, например, Киану Ривз, не было бы и трагедии...