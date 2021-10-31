"Она была моим другом!": Алек Болдуин впервые после убийства на съемках пообщался с журналистами

Что касается оружия на съемках, то актер всецело за ужесточение его использования на киноплощадках. Болдуин подчеркнул, что за всю историю кинематографа было немало случаев, когда на съемках случайно применяли боевое оружие, но после этого инцидента необходимо чрезвычайно серьезно отнестись к реквизиту. "Резиновые пистолеты, пластиковые пистолеты, никакого огнестрельного оружия на съемочной площадке", - резюмировал он.

"Мои дети плачут в машине. Я сказал все, что мог. Пожалуйста, оставьте нас в покое" - после ответов на вопросы Болдуин попросил журналистов прекратить преследование. Эмоциональный процесс общения с прессой снимала на камеру супруга актера Хилария. По поведению Болдуина и его жены видно, насколько они измучены повышенным вниманием журналистов и папарацци.