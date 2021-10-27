"Вообще не понимаю этого праздника": Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы, но проверки СК ему не избежать

Одиозный рэпер, кажется, наговорил лишнего, а когда его интервью заинтересовались, привычно сказал, что слова были вырваны из контекста.
Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает праздника победы. "Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются – не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем", - порассуждал он на камеру.
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Интервью заметили, обсудили и в одной из ветеранской организации решили, что слова рэпера "оскорбляют историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны". Представители этой организации обратились в Следственный Комитет с просьбой проверить высказывания Моргенштерна. В тексте заявления Ильдара Резяпова, представителя организации "Ветераны России" говорится следующее: "В связи с высокой социальной значимостью и публичностью вопроса, прошу Вас дать прямое поручение и взять дело под личный контроль, провести проверку высказываний Алишера Моргенштерна на факт распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") , а также проверить высказывания на факт возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера".
После сообщения о том, что проверка-таки будет рэпер предпочел извиниться. В сторис своего Инстаграм исполнитель опубликовал покаянный пост, который некоторые пользователи Сети назвали издевкой.
На защиту артиста встал адвокат Сергей Жорин, который пояснил, что певец не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".
С ним оказались согласны некоторые пользователи Сети, заметившие, что если покопаться, то можно найти подвох в любом факте. А извинившись, рэпер "поступил по-умному".
Бастрыкин занимается высказыванием Моргенштерна о Дне Победы. Подскажите ему еще, что Моргенштерн с немецкого - "утренняя звезда". А немцы напали в 4 утра. Он следователь, должен найти тут связь.— Леонид Лялин (@lsl_2013) October 26, 2021
А почему нет? За это реально могут сейчас загрести, если ему не принципиальна эта позиция, зачем портить себе жизнь? По-моему, он поступил по умному, лишний раз не ввязываясь в плохую историю. Имхо— Миса Аманэ (@ndpW9Ul9o6u9Qas) October 26, 2021
Другие комментаторы были более категоричны.
Одна - отвратительный пережиток 90х, второй - смрадная отрыжка 2020х. 🤮— than never (@than_never_) October 25, 2021
Трогательная беседа. 🤬
9 мая - это праздник памяти, для тех кто постоял за нашу Родину , память наших предков , благодаря которым сейчас чистое небо над головой , мы должны знать и помнить историю своей Родины и её героев— yaninaャニーナ (@yanina23309936) October 26, 2021
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по-отечески пожурил рэпера, заявив, что такие вещи молодые люди чаще всего говорят по незнанию, а не по злобе. И посоветовал побеседовать с каким-нибудь ветераном, чтобы уяснить для себя важность Дня Победы. Только поможет ли?
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Если теперь можно не работать.
А зачем отмечать 9 мая, если сейчас из всех российских утюгов льётся немецкий национализм против иммигрантов?
Мысли уровня со дна бутылки.
Везде логику не найти. Нужно меньше думать, больше работать
А здесь прям угроза нацбезопасности-странно, что армию для ареста не подрядили ещё
Вы там делайТЕ, а я тут в сторонке посижу, посмотрю, если бужет получаться, то я как проститутка быстренько скажу "ой, молодцы какие МЫ, молодцы то", а если не получится то так и продолжу сидеть в стлроне и токо подливать на веетилятор.