"Вообще не понимаю этого праздника": Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы, но проверки СК ему не избежать

Интервью заметили, обсудили и в одной из ветеранской организации решили, что слова рэпера "оскорбляют историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны". Представители этой организации обратились в Следственный Комитет с просьбой проверить высказывания Моргенштерна. В тексте заявления Ильдара Резяпова, представителя организации "Ветераны России" говорится следующее: "В связи с высокой социальной значимостью и публичностью вопроса, прошу Вас дать прямое поручение и взять дело под личный контроль, провести проверку высказываний Алишера Моргенштерна на факт распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") , а также проверить высказывания на факт возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера".

После сообщения о том, что проверка-таки будет рэпер предпочел извиниться. В сторис своего Инстаграм исполнитель опубликовал покаянный пост, который некоторые пользователи Сети назвали издевкой.