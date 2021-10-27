FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5241 пост • 696 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Вообще не понимаю этого праздника": Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы, но проверки СК ему не избежать

"Вообще не понимаю этого праздника": Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы, но проверки СК ему не избежать (7 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 09:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Моршенштерн   видео   день победы   интервью   рекция соцсетей   собчак   шоу бизнес   
2309
7
1

Одиозный рэпер, кажется, наговорил лишнего, а когда его интервью заинтересовались, привычно сказал, что слова были вырваны из контекста.


Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает праздника победы. "Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются – не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем", - порассуждал он на камеру.


Интервью заметили, обсудили и в одной из ветеранской организации решили, что слова рэпера "оскорбляют историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны". Представители этой организации обратились в Следственный Комитет с просьбой проверить высказывания Моргенштерна. В тексте заявления Ильдара Резяпова, представителя организации "Ветераны России" говорится следующее: "В связи с высокой социальной значимостью и публичностью вопроса, прошу Вас дать прямое поручение и взять дело под личный контроль, провести проверку высказываний Алишера Моргенштерна на факт распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") , а также проверить высказывания на факт возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера".


После сообщения о том, что проверка-таки будет рэпер предпочел извиниться. В сторис своего Инстаграм исполнитель опубликовал покаянный пост, который некоторые пользователи Сети назвали издевкой.


На защиту артиста встал адвокат Сергей Жорин, который пояснил, что певец не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".

С ним оказались согласны некоторые пользователи Сети, заметившие, что если покопаться, то можно найти подвох в любом факте. А извинившись, рэпер "поступил по-умному".


Другие комментаторы были более категоричны.


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по-отечески пожурил рэпера, заявив, что такие вещи молодые люди чаще всего говорят по незнанию, а не по злобе. И посоветовал побеседовать с каким-нибудь ветераном, чтобы уяснить для себя важность Дня Победы. Только поможет ли?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Моршенштерн   видео   день победы   интервью   рекция соцсетей   собчак   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
64
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
64  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Почему я постоянно вижу эту поганую рожу и слышу новости о ней?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Sergey 3 минуты назад
не понимаю, зачем вообще обращать внимание на интервью, которое дает один ушлепок другой твари...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Артем Кощеев 6 минут назад
Понятие не имею за какие заслуги моргенштерн стал кумиром молодёжи, но не понимаю что такого ужасного он сказал? В истории России было много важных побед: куликовская битва, бородинское сражение, брусиловский прорыв. Почему мы об этих событиях вспоминаем исключительно формально, а вокруг Великой Отечественной Войны столько плясок? 20 лет назад это был праздник ради ветеранов, но сейчас их почти не осталось, а тем кто еще жив, уже под 100 лет. Они физически не в состоянии устраивать гуляния в парке Горького. А отправлять их смотреть парад на красную площадь вообще опасно для жизни. Для них гораздо полезнее устроить праздник дома в кругу семью. Государство должно сделать все для их комфортного быта и лучшей медицинской помощи. Но на этом политических очков не заработаешь, вот и не рвутся чиновники ухаживать за ветеранами. А парады проводят, да. И кричит потом Путин с больших трибун о том, что "можем повторить", хотя нихрена он не может. Потому и эксплуатирует в своей политике достижения СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
ну 15 минут назад
хло матерь е-банное и все те кто это пэдэрасье слушает ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
Биомусор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 16 минут назад
А зачем отмечать Первомай?
Если теперь можно не работать.
А зачем отмечать 9 мая, если сейчас из всех российских утюгов льётся немецкий национализм против иммигрантов?
Мысли уровня со дна бутылки.

Везде логику не найти. Нужно меньше думать, больше работать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy 18 минут назад
Простым гражданам про ВОВ и все что с ней связано лучше с недавних пор совсем не рассуждать, ИМХО. На все вопросы отправлять к Ирине Яровой, мол моя точка зрения полностью совпадает с ее, если нужны детали наберите Ирине...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
ton 21 минуту назад
Мягко говоря, не фанат творчества данного субъекта, и со всем уважением отношусь к ветеранам и 9 Мая, но, позвольте, СК заняться больше нечем? С беспределом мигрантов в новой мск им не поручили разобраться, с распилом бюджетов на всем, чем можно-тоже нет
А здесь прям угроза нацбезопасности-странно, что армию для ареста не подрядили ещё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−165
Чикибос Полчаса назад
ПРАЗДНИК он для тех КТО пережил и выжил, а для остальных это день ПАМЯТИ об ужаснешей катастрофе 20 века !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Одиозный ПЕДРО , и сука хватит эту мразь тут постить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Broser Полчаса назад
,... Бузова, Волочкова, Джигурда и т. п. - кумиры миллионов. Это поистине настоящий ужас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
vova 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
Александр Поляков 40 минут назад
тупорылый узбек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
Albe 44 минуты назад
хватит форсить этот биомусор, кабыла, которая убила людей "я не я, повозка не моя", петух, который "ыыы, ууу, ааа, ыы" - нахер все это надо? чем больше вы это гавно обсуждаете, тем они популярнее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 49 минут назад
Сладкая парочка отрабатывает 30 сребреников, сейчас на отделение НАС от Дня Победы, потом на его полное забвение и искажение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
Алексей Маз 57 минут назад
Урюк и Ксюша... из рубрики "В мире животных".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 59 минут назад
По чесноку ветеранов осталось кот наплакал, остальные это ряженые, я за отмену парада, это просто бряцанье оружием и очередной способ некоторых деятелей "освоить" бюджетные деньги. Сделать свободным желанием людей участвовать в "Бессмертном полку" и оставить праздничный день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
347
MerryGoRound Час назад
Вообще то Сталин 9 Мая сделал рабочим днем! Этот, неважно что я о нем думаю, но он сказал тоже самое, по сути. Никого решение Сталина внезапно не обижает? Или это, как всегда, другое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Sergey Nike Час назад
Мразь конченная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
568
Mazter Час назад
"ДелайТЕ победы в ИТ, делайТЕ победы в технологиях", вот и все что нужно знать о современных "лидерах".
Вы там делайТЕ, а я тут в сторонке посижу, посмотрю, если бужет получаться, то я как проститутка быстренько скажу "ой, молодцы какие МЫ, молодцы то", а если не получится то так и продолжу сидеть в стлроне и токо подливать на веетилятор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Николай Час назад
Найдут если надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 33 комментария (из 37)
Показать ещё
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? "Меня не штрафуют": Ларисе Долиной припомнили старое интервью о нарушениях правил ПДД "Меня не штрафуют": Ларисе Долиной припомнили старое интервью о нарушениях правил ПДД "Я жду барина": Познер сожалеет о привычке чинопочитания у россиян "Я жду барина": Познер сожалеет о привычке чинопочитания у россиян "Дно пробито": соцсети об интервью Собчак со скопинским маньяком "Дно пробито": соцсети об интервью Собчак со скопинским маньяком Маша Распутина сравнила российский шоу-бизнес с обезьянами Маша Распутина сравнила российский шоу-бизнес с обезьянами "Bad комедиантка": в соцсетях высмеяли Ксению Собчак "Bad комедиантка": в соцсетях высмеяли Ксению Собчак
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7981



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя
3
117
Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя
Обмани меня, обмани: 20 фейков из сети, которые врут нам напропалую
1
65
Обмани меня, обмани: 20 фейков из сети, которые врут нам напропалую
Набирающие популярность в сообществах
Непростительные ошибки визажистов
1
22
Непростительные ошибки визажистов
Петербург еще во власти осеннего шторма, а ему уже обещают зимние осадки
0
2
Петербург еще во власти осеннего шторма, а ему уже обещают зимние осадки
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше?
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Ynews#люди#животные#фотографии#в мире#автомобили#актеры#приколы
#Юмор#прикол#подборка#авто аварии#кино#познавательно#интересное#автомир#страна#СССР
#интересно#дтп#аварии#Россия#фильм#история#полиция#Разное#картинки#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться