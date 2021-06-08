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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4955 постов • 669 подписчиков подписаться
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"Это про футбол": Собчак жестко потроллила "татушку" Волкову, поймав ее на незнании законов

"Это про футбол": Собчак жестко потроллила "татушку" Волкову, поймав ее на незнании законов (6 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 16:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   волкова   закон Димы Яковлева   интервью   политика   собчак   тату   шоу бизнес   
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Собиравшаяся в Госдуму экс-солистка некогда популярной группы проиграла праймериз от "Единой России". И хорошо. Ведь, как оказывается, в законодательстве несостоявшийся политик плавает. И это еще мягко сказано.

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Метки: видео   волкова   закон Димы Яковлева   интервью   политика   собчак   тату   шоу бизнес   
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30  комментариев
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8k
Alex Djeff 3 часа назад
Лошадь тролит овцу. "В мире животных" свежий выпуск.
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1k
Анатолий 22 минуты назад
Ну и ушлый вы народ -
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод.
Автор: Л. А. Филатов
P.S. Великий Филатов давно уже все написал про политиков и народ.
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3k
★Lucifer★ 24 минуты назад
Была симпатичной девчонкой, стала набитой муклой.
Мозгов как не было, так и нет.
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4k
RomaXz 52 минуты назад
Странно, что ей не нарисовали положительный результат. Она бы хорошо вписалась в это шоу уродов.
Хотя, может быть, её специально выпустили, что бы она весь хайп собрала, а пока все за ней следят, можно какого нибудь нужного человека провести незаметно. А ее потом сольют и все довольны.
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
а кто сказал, что политику надо разбираться в законах? они, как им надо, такой закон и напишут ))
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726
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Какие отвратительные рожи. Одна политический труп, вторая пытается на этом хайпануть.
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6
Дядя Федор 2 часа назад
так в думе сидят такие же волковы для массовки, странно что выбыла из предвыборной гонки(((
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19k
Виталий Касандров 2 часа назад
И если до сего момента находились люди, которые оказались этому огорчены...что реально такие люди были?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
4k
Igor Pan 2 часа назад
Рыжая выглядит еще ничего, черненькая - это просто монстр!
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17k
Robin Hood 2 часа назад
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−42
vova old 2 часа назад
наконец-то крёстная дочка президента Путина нашла кого-то глупее её
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217
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
В власть? Это недоразумение? Зачем..
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487
робт 2 часа назад
ну татуха так же может заучить несколько законов, а потом дое*баться до лошади под камеру и чё тогда?
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1k
Ян Баян 2 часа назад
Шо за мутанты!?
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509
Evgeniy 2 часа назад
Вы с ума сошли видео на 2ч40мин в пост вставлять с этими дурами?
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6
Дядя Федор Result 2 часа назад
действительно, тупо накрутка на просмотрах))))
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17k
nobody® 3 часа назад
Во время этих праймериз говорили, что будут результаты, будут корректировки списков. Это её скорректируют, чтобы попала в основные выборы? Откуда-то же она вылезла? Точно ведь не сама и не просто так, кому-то за её спиной это нужно. Или это Вяльбе ослабила себе конкуренцию? Знакомому как-то предложили сходить на собеседование, а потом оказалось, что там продвигали родственницу, а он пришёл ради конкурса...
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849
User1982 3 часа назад
так заинтриговал вопрос о законе Димы Яковлева что пересмотрю все интервью, думаю там еще много интересных взглядов на мир
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1k
Сергей Иванов 3 часа назад
Одно сплошное шоу уродов. Законы принимают идиоты, которые не знают, почему в туалет по маленькому ходят. Вывод, ни каких законов они не принимают, а просто прожирают народные деньги.
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