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Собиравшаяся в Госдуму экс-солистка некогда популярной группы проиграла праймериз от "Единой России". И хорошо. Ведь, как оказывается, в законодательстве несостоявшийся политик плавает. И это еще мягко сказано.
В Госдуме, как в фойе кинотеатра, - кого только нет. И артисты, и спортсмены, и просто люди, которые никакого отношения к политике не имеют, но почему-то законы принимают.
Совсем недавно пополнить ряды депутатов захотела и экс-солистка группы "Тату" Юля Волкова. Артистка выступила с проникновенной речью, пообщав жителям Ивановской области, от которой она избиралась, изменения к лучшему. Либо ивановцы не поверили Волковой, либо так распорядились звезды, но по результатам праймериз певица в Госдуму не прошла.
И если до сего момента находились люди, которые оказались этому огорчены, интервью несостоявшегося политика Волковой, которое она дала К. Собчак, все расставляет по своим местам. Ведущая в новом выпуске ютуб-программы "Осторожно: Собчак", в частности, затронула "закон Димы Яковлева", запрещающий иностранным гражданам усыновление российских детей. Собчак было интересно, как относится к этому закону госпожа Волкова.
Выяснилось, что экс-"татушка" имеет весьма смутное представление о предмете разговора, и Ксения Анатольевна решила пояснить краткую его документа. С невозмутимым лицом Собчак поведала, что это закон, касающийся футбола и маленьких детей, играющих в мяч. Ответ Волковой не заставил себя долго ждать.
Выяснилось, что экс-"татушка" имеет весьма смутное представление о предмете разговора, и Ксения Анатольевна решила пояснить краткую его документа. С невозмутимым лицом Собчак поведала, что это закон, касающийся футбола и маленьких детей, играющих в мяч. Ответ Волковой не заставил себя долго ждать.
Реакция соцсетей
Зрители, посмотревшие интервью, рассказали в Сети о своих впечатлениях от ролика.
А её взгляд на последних секундах: «Господи, как же всё запущено .. тяжёлый случай 🤦♀️» 😆— 🇷🇺ОлЬга (Olga) (@ol_dr_an) June 8, 2021
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Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод.
Автор: Л. А. Филатов
P.S. Великий Филатов давно уже все написал про политиков и народ.
Мозгов как не было, так и нет.
Хотя, может быть, её специально выпустили, что бы она весь хайп собрала, а пока все за ней следят, можно какого нибудь нужного человека провести незаметно. А ее потом сольют и все довольны.
В думе более чем органично смотрелись бы.