И если до сего момента находились люди, которые оказались этому огорчены, интервью несостоявшегося политика Волковой, которое она дала К. Собчак, все расставляет по своим местам. Ведущая в новом выпуске ютуб-программы "Осторожно: Собчак", в частности, затронула "закон Димы Яковлева", запрещающий иностранным гражданам усыновление российских детей. Собчак было интересно, как относится к этому закону госпожа Волкова.

Выяснилось, что экс-"татушка" имеет весьма смутное представление о предмете разговора, и Ксения Анатольевна решила пояснить краткую его документа. С невозмутимым лицом Собчак поведала, что это закон, касающийся футбола и маленьких детей, играющих в мяч. Ответ Волковой не заставил себя долго ждать.