Алек Болдуин застрелил женщину-оператора на съемочной площадке: что известно о трагедии

Выстелом женщину ранило, однако она умерла в клинике Нью-Мексико, куда ее доставили воздушным транспортом с места съемок. Выпускница Американского института кино в 2015 году, в 2019 году она была названа «восходящей звездой». В 2020 году Хатчинс работала оператором-постановщиком на съемках боевика "Заклятый враг '' с Джо Манганьелло в главной роли. «Она была блестящим талантом, абсолютно преданным искусству и кино», - сказал после трагедии режиссер "Заклятого врага" Адам Египт Мортимер.

Кинорежиссера и сценариста Джоэл Соуза, который также был ранен на съемочной площадке, на машине скорой помощи доставили в больницу Кристуса Сент-Винсента, сейчас находится в реанимации, где за его жизнь борются врачи.