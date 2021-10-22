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Алек Болдуин застрелил женщину-оператора на съемочной площадке: что известно о трагедии

Алек Болдуин застрелил женщину-оператора на съемочной площадке: что известно о трагедии (6 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 09:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   алек болдуин   выстрел   полиция   случайность   съемка   убийство   шоу бизнес   
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Сегодня утром все СМИ облетела информация о том, что на съемках вестерна голливудский актер Алек Болдуин подстрелил двух людей. Появилось видео съемочной площадки, на которой произошла трагедия и стали известны некоторые факты произошедшего.

Трагедия произошла 21 октября около 14 часов по местному времени на съемках фильма "Ржавчина", в котором Болдуин выступал и как актер, и как продюсер. Ранчо Bonanza Creek Ranch , на котором снимали фильм, находится недалеко от Санта-Фе, штат Нью-Мексико.


В середине сцены, когда герой Болдуина открыл стрельбу, произошло непоправимое.


Оружие актера должно было заряжаться холостыми патронами, однако в результате была смертельно ранена режиссер картины Галина Хатчинс, второй пострадавший, 48-летний режиссер Джоэл Соуза сейчас находится в больнице в критическом состоянии.


Выстелом женщину ранило, однако она умерла в клинике Нью-Мексико, куда ее доставили воздушным транспортом с места съемок. Выпускница Американского института кино в 2015 году, в 2019 году она была названа «восходящей звездой». В 2020 году Хатчинс работала оператором-постановщиком на съемках боевика "Заклятый враг '' с Джо Манганьелло в главной роли. «Она была блестящим талантом, абсолютно преданным искусству и кино», - сказал после трагедии режиссер "Заклятого врага" Адам Египт Мортимер.


Кинорежиссера и сценариста Джоэл Соуза, который также был ранен на съемочной площадке, на машине скорой помощи доставили в больницу Кристуса Сент-Винсента, сейчас находится в реанимации, где за его жизнь борются врачи.

В настоящее время обстоятельства дела расследуются местной полицией. Стражам порядка предстоит узнать, чем был заряжено оружие, из которого стрелял Болдуин и что явилось мотивом трагедии: случайная ошибка или злой умысел.


Фильм рассказывает о 13-летнем мальчике, который вынужден заботиться о себе и своем младшем брате после смерти их родителей в Канзасе 1880-х годов. Подросток бежит из дома со своим дедушкой (его играет Болдуин) после того, как мальчика приговорили к повешению за случайное убийство местного владельца ранчо.


Съемки «Ржавчины» должны были продолжиться до начала ноября, однако в настоящий момент они приостановлены. Пока никаких обвинений актеру не выдвинуто. Полиция опрашивает свидетелей.

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Метки: Ynews   алек болдуин   выстрел   полиция   случайность   съемка   убийство   шоу бизнес   
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28  комментариев
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Артем Кощеев Час назад
Почему актёр стрелял не в других актёров, а в режиссёра и сценариста? И почему успел сделать 2 выстрела? Странно это
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329
bobobo Артем Кощеев 56 минут назад
Потому, что это кино. Стрелял в камеру.
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33k
Aleksandr 14 минут назад
Где-то я это уже видел...
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802
taxcop Полчаса назад
Более информативно , чем в СМИ!!
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4k
Петрович Полчаса назад
К сожалению это происходит довольно часто. Сразу на памяти Брендон Ли
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3k
Serg 39 минут назад
"Родом из Украины Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками", - говорится в биографическом разделе сайта.
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1k
Женя Женя78 40 минут назад
как вообще и для чего на съёмочной площадке появились патроны не предназначенные для съёмок? казнить ишака который их зарядил.
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2k
Алексей 42 минуты назад
Насколько я помню, в одной из серий "Обратной стороны луны" был похожий сюжет. На съемках военного фильма актёр застрелил человека из-за того, что в оружии вместо холостого патрона оказался боевой.
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369
MerryGoRound 59 минут назад
А чего он целился то в режиссеров?! Режиссеры же обычно вообще в стороне стоят от происходящей и снимаемой сцены. Что за бред. Холостыми никак не убить. Только боевыми. Значит кто то или сам Болдуин зарядил пистолет боевыми. И почему 2 режиссера в кучке стояли и по ним сразу 2 выстрела было произведено? Или не стояли, тогда как в обоих попали по отдельности?! Тут явно что то нечисто. Болдуина не тронут, даже если это он. Он слишком примазан к Голливуду. Замнут.
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369
MerryGoRound Serg Полчаса назад
Ну, я же оригинал не читала. Сужу о том что здесь написано.
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369
MerryGoRound Serg Полчаса назад
И еще раз. Что с обычной проверкой оружием прямо перед сценой? Почему этого не было?
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369
MerryGoRound Serg 14 минут назад
Вы перепутали страны :)
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786k
Result Час назад
Жалко дядьку. Так-то понятно, что не он оружие заряжал, но теперь постоянно жить с осознанием этой трагедии - врагу не пожелаешь.
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8k
krivsan Час назад
что то подобное было с погибшим на сьемках фильма "Ворон" Брендоном Ли
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1k
manul74 Час назад
после того, как мальчика приговорили к повешению за случайное убийство местного владельца ранчо.

фильм про случайное убийство. на сьемках которого произошло случайное убийство....
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6k
Maximvs Час назад
кто отвечал за оружие? С него и спрашивать. Вряд ли Болдуин подменил патроны, чтобы свести счеты с оператором.
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1k
ПравдоРуб Час назад
Галина Хатчинс, оператор-постановщик, погибшая на съемках фильма «Ржавчина» (Rust) с Алеком Болдуином в главной роли, была уроженкой Украинской ССР и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Об этом сказано в ее биографии на именном сайте. Гори, Голливуд, гори.

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150
Юденич ПравдоРуб Час назад
Жаль девушку. На расцвете карьеры такая трагическая судьба.
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