Алек Болдуин застрелил женщину-оператора на съемочной площадке: что известно о трагедии

Сегодня утром все СМИ облетела информация о том, что на съемках вестерна голливудский актер Алек Болдуин подстрелил двух людей. Появилось видео съемочной площадки, на которой произошла трагедия и стали известны некоторые факты произошедшего.
Трагедия произошла 21 октября около 14 часов по местному времени на съемках фильма "Ржавчина", в котором Болдуин выступал и как актер, и как продюсер. Ранчо Bonanza Creek Ranch , на котором снимали фильм, находится недалеко от Санта-Фе, штат Нью-Мексико.
В середине сцены, когда герой Болдуина открыл стрельбу, произошло непоправимое.
Оружие актера должно было заряжаться холостыми патронами, однако в результате была смертельно ранена режиссер картины Галина Хатчинс, второй пострадавший, 48-летний режиссер Джоэл Соуза сейчас находится в больнице в критическом состоянии.
Выстелом женщину ранило, однако она умерла в клинике Нью-Мексико, куда ее доставили воздушным транспортом с места съемок. Выпускница Американского института кино в 2015 году, в 2019 году она была названа «восходящей звездой». В 2020 году Хатчинс работала оператором-постановщиком на съемках боевика "Заклятый враг '' с Джо Манганьелло в главной роли. «Она была блестящим талантом, абсолютно преданным искусству и кино», - сказал после трагедии режиссер "Заклятого врага" Адам Египт Мортимер.
Кинорежиссера и сценариста Джоэл Соуза, который также был ранен на съемочной площадке, на машине скорой помощи доставили в больницу Кристуса Сент-Винсента, сейчас находится в реанимации, где за его жизнь борются врачи.
В настоящее время обстоятельства дела расследуются местной полицией. Стражам порядка предстоит узнать, чем был заряжено оружие, из которого стрелял Болдуин и что явилось мотивом трагедии: случайная ошибка или злой умысел.
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Фильм рассказывает о 13-летнем мальчике, который вынужден заботиться о себе и своем младшем брате после смерти их родителей в Канзасе 1880-х годов. Подросток бежит из дома со своим дедушкой (его играет Болдуин) после того, как мальчика приговорили к повешению за случайное убийство местного владельца ранчо.
Съемки «Ржавчины» должны были продолжиться до начала ноября, однако в настоящий момент они приостановлены. Пока никаких обвинений актеру не выдвинуто. Полиция опрашивает свидетелей.
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фильм про случайное убийство. на сьемках которого произошло случайное убийство....