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Австрия без "Моцарта": несладкие новости от конфетной империи

Австрия без "Моцарта": несладкие новости от конфетной империи (2 фото)

Автор:
30 ноября 2021 19:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австрия. конфеты   банкротство   зарплата   компания   локдаун   моцарт   премия   
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Спад внутреннего спроса на шоколадную продукцию и отсутствие туристов привели к серьезным проблемам для компании Salzburg Schokolade.
Локдауны на фоне пандемийных ограничений — это еще «семечки». Гораздо хуже обстоит дело у австрийской компании Salzburg Schokolade, известной в мире производством качественных элитных конфет "Моцарткугель". Она успешно покоряла рынки с 1897 года. О предстоящем банкротстве предприятия рассказало издание Life со ссылкой на агентство APA.
По признанию директора компании Кристиан Шюгерль, финансовые трудности накрыли предприятие из-за падения спроса. Пандемия привела к оттоку не только туристов, но и потребителей внутри страны. Широко праздновать свадьбы, юбилеи и прочие торжества перестали.

К тому же, кондитерские магазины Вены и ряда других городов Австрии не раз за последние два года вынуждены были приостанавливать работу. В итоге коллектив не получил зарплату за ноябрь и ставшую привычной рождественскую премию. На грани увольнения сейчас порядка 140 сотрудников.

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Метки: Австрия. конфеты   банкротство   зарплата   компания   локдаун   моцарт   премия   
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24  комментария
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8k
Тудаблин Час назад
то есть для компании, пережившей 2 мировые войны, теперь вообще конец света
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604
Вальдемар Полчаса назад
Ликеры у них отличные!
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515
Снежный Барс 41 минуту назад
Пусть уменьшают цены, нет ничего логичней
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27k
Aqueronte 54 минуты назад
Что дальше? Завод Роллс ройс уменьшает объем производства, цены на бизнес класс в самолёте упали из-за падения спроса? Какие там ещё проблемы у богатых?
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448
Chaim Kushnir Час назад
ну уж... времена великой халявы, "партнеры", закончились)
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19k
KOSTELLO Час назад
Конфеты больше красивые, чем вкусные.
Плюс ИМХО, дороговаты весьма.
О чем, к слову свидетельствует и их финансовая ситуация, видимо для местных и туристов также дорого
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1
gratz Час назад
Хорошие конфеты. Одни из лучших из доступного в масс маркете.А дёшево можно купить только залупу в сахарном сиропе или самому готовить
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30k
Седой Час назад
Оригинальные конфеты от этой фабрики стоят как крыло от самолета,
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2k
Алексей 2 часа назад
Вы цены на эти конфеты видели?
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