Австрия без "Моцарта": несладкие новости от конфетной империи

По признанию директора компании Кристиан Шюгерль, финансовые трудности накрыли предприятие из-за падения спроса. Пандемия привела к оттоку не только туристов, но и потребителей внутри страны. Широко праздновать свадьбы, юбилеи и прочие торжества перестали.



К тому же, кондитерские магазины Вены и ряда других городов Австрии не раз за последние два года вынуждены были приостанавливать работу. В итоге коллектив не получил зарплату за ноябрь и ставшую привычной рождественскую премию. На грани увольнения сейчас порядка 140 сотрудников.