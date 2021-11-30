Австрия без "Моцарта": несладкие новости от конфетной империи

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Спад внутреннего спроса на шоколадную продукцию и отсутствие туристов привели к серьезным проблемам для компании Salzburg Schokolade.
Локдауны на фоне пандемийных ограничений — это еще «семечки». Гораздо хуже обстоит дело у австрийской компании Salzburg Schokolade, известной в мире производством качественных элитных конфет "Моцарткугель". Она успешно покоряла рынки с 1897 года. О предстоящем банкротстве предприятия рассказало издание Life со ссылкой на агентство APA.
По признанию директора компании Кристиан Шюгерль, финансовые трудности накрыли предприятие из-за падения спроса. Пандемия привела к оттоку не только туристов, но и потребителей внутри страны. Широко праздновать свадьбы, юбилеи и прочие торжества перестали.
К тому же, кондитерские магазины Вены и ряда других городов Австрии не раз за последние два года вынуждены были приостанавливать работу. В итоге коллектив не получил зарплату за ноябрь и ставшую привычной рождественскую премию. На грани увольнения сейчас порядка 140 сотрудников.
К тому же, кондитерские магазины Вены и ряда других городов Австрии не раз за последние два года вынуждены были приостанавливать работу. В итоге коллектив не получил зарплату за ноябрь и ставшую привычной рождественскую премию. На грани увольнения сейчас порядка 140 сотрудников.
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Плюс ИМХО, дороговаты весьма.
О чем, к слову свидетельствует и их финансовая ситуация, видимо для местных и туристов также дорого