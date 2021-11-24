По данным «Сбера», у российского среднего класса выросли доходы и сбережения

После пандемии с локдаунами, этого класса-то наверное, больше и не осталось...

Но вот исследование говорит совсем о другом. Тут все прям замечательно:

«Уровень оценки бизнес-перспектив достиг максимума».

«Средняя зарплата за год выросла на 8%». Причем указано, что больше всего ЗП выросло у таксистов, работников общепита и сельского хозяйства).

«Средний размер сбережений семьи составил 54,7 тысяч рублей на члена», «Реже летают лоукостерами», «Меньше бояться безработицы». И вообще все растет и прет.