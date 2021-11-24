FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5154 поста • 803 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
По данным «Сбера», у российского среднего класса выросли доходы и сбережения

По данным «Сбера», у российского среднего класса выросли доходы и сбережения (3 фото)

Автор:
24 ноября 2021 16:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Доход   банк   зарплата   исследование   россияне   сбер   
953
3

Оказывается у нас есть средний класс. Но и это еще не все «откровения».

У «Сбера» есть подразделение: SberCIB Investment Research. И оно все время что-то яростно исследует. На этот раз - «Потребительский индекс Иванова», это условное название для «Среднего класса». В него у нас обычно записывают, если человек не умирает от голода, зарабатывает на пару тысяч больше МРОТа.

×
×

После пандемии с локдаунами, этого класса-то наверное, больше и не осталось...


Но вот исследование говорит совсем о другом. Тут все прям замечательно:

«Уровень оценки бизнес-перспектив достиг максимума».

«Средняя зарплата за год выросла на 8%». Причем указано, что больше всего ЗП выросло у таксистов, работников общепита и сельского хозяйства).

«Средний размер сбережений семьи составил 54,7 тысяч рублей на члена», «Реже летают лоукостерами», «Меньше бояться безработицы». И вообще все растет и прет.

Это для кого? В чем смысл исследования? Всем же понятно, что у «Ивановых» дела с каждым годом идут все хуже. Такими темпами они вообще скоро закончатся.


Интересно - кого тогда будут изучать в «Сбере»?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Доход   банк   зарплата   исследование   россияне   сбер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
119k
arek14 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
ton Минуту назад
Мудацкий банк
Самый мудацкий банк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
kotovski Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Vargard 13 минут назад
Дети, поднимите руку кому за последние 10 лет индексировали зп? В расчет не берутся насмешки вроде 0,5 - 1%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387
raael13 38 минут назад
Кажется они сами верят в то, что говорят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Regerald 58 минут назад
Надоела эта подмена понятий. Средний класс - это не те, у кого "доходы средние". Есть классы и классовая борьба по Марксу. Есть класс буржуазия - они имеют прибыль от своего имущества и у них вообще нет необходимости работать. Есть класс - пролетариат. Он живёт только продажей своего труда. "Средний класс" - те, у кого имеется какой-то доход от имущества, но недостаточный для того чтобы не работать совсем. Например какие-то акции, вложения или недвижимость под аренду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
253
Cаня Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Час назад
54,7 тысяч рублей на члена»...))) т.е. цилиндры не считались)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ЦСКА Час назад
Пи..ец! Пора "АВРОРУ" прогревать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
VM Varga Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
a.fey Час назад
По моим наблюдениям, у части людей, которые сохранили работу, но работают удаленно, стало оставаться больше денег. Они не тратят деньги на ежедневные поездки, обеды. Кроме того, в виду ограничений, стало меньше возможностей тратить деньги. У тех, у кого работа накрылась, конечно, количество денег уменьшилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
364
Вжик 2 часа назад
Средний размер сбережений семьи составил 54,7 тысяч рублей на члена
=======
Не 54,7 тысяч на члена, а член на 54,7 тысяч. Опять всё перепутали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Александр 2 часа назад
Ну так руководства сбера живет на другой планете...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Так это закон бизнеса.:-)
Чем больше предприятие закрыто или не работает по причине,каких либо ограничений - тем у него больше доходов и как следствие средний класс пипец ,как обрастает жирком :-)
Покажите мне тот учебник ,где такое написано. Ну или тот по которым Греф учился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kotkot 2 часа назад
Кто нить, отловите Грефа и накормите его купюрами, пока не лопнет...!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Хельги 2 часа назад
Ниже мы расскажем о самых популярных странах у российских туристов в 2019 году. 1. Турция, 5,675 тыс. (+768 тыс., +16%)

Турция, Китай и Италия показали самый высокий рост выездного туризма из России в 2019.

Турция, где россияне в 2019 году отдохнули на 768 тысяч поездок больше, чем в 2018, Китай(+263 тысячи поездок) и Италия (+163 тысячи поездок) показали самый высокий рост числа выездных поездок российских туристов в 2019 году. 2. Абхазия, 3,855 тыс. (+234 тыс., +6,5%)

Число выездных туристских поездок из России за 9 месяцев 2019 года выросло на 7% до 35 млн 200 тысяч с 32 млн 910 тысяч за 9 месяцев 2018 года по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Пляжные туристические направления Юго-Восточной Азии Вьетнам (405 тыс., +4%), Карибы Куба (86 тыс., +23%) показали рост выездного туризма из России за 9 месяцев 2019 года. 3. Финляндия, 2,695 тыс. (+197 тыс., +8%)

Топ-10 стран Евросоюза в 2019 по туристическим поездкам из России в Европу составляют Финляндия (2 млн 695 тыс.), Эстония (1 млн 348 тыс.), Италия (1 млн 12 тыс.), Германия (977 тыс.), Испания (846 тыс.), Польша (834 тыс.), Греция (686 тыс.), Кипр (716 тыс.), Литва (510 тыс.) и Франция (422 тыс.). 4. Казахстан, 2,471 тыс. (+161 тыс., +7%) Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://travel.rambler.ru/news/43332859/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://travel.rambler.ru/news/43332859/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

От бедности наверное в последний локдаун авиабилеты было не взять на курорты Египта, раскупили бедняки все подчистую не считаясь с ценами...

Ежели ежи кончаются, то куда бедному Ивану податься как ни на курорт то?

И да, дороги стали значительно лучше, но пробки как были так и есть даже в мухосрансках типа моего Орла и жрать так не чего, что припарковаться негде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
189
Brawl Dd 2 часа назад
Спер хвастался что ему 50 лет истории или больше, у меня сбережения в сбербанке Ялты были от 1984 что-ль года.... Там 5 тыс..... Это огромные деньги

Так эти из сбера сказали, что ялта это не Россия..... И никогда сбер там не был российским...... Ноукомментс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mais Profoza 2 часа назад
А в России есть средний класс?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре Коллектив гиен, «подарки бухгалтерии» и другие вещи, которые бесят на работе Коллектив гиен, «подарки бухгалтерии» и другие вещи, которые бесят на работе В плену больших процентов: что россияне покупают во время распродаж В плену больших процентов: что россияне покупают во время распродаж Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции Министр финансов «засомневался» в низких зарплатах в России Министр финансов «засомневался» в низких зарплатах в России Мэр Москвы захотел, чтобы на стройках было меньше мигрантов Мэр Москвы захотел, чтобы на стройках было меньше мигрантов
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21280



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
40 примеров отличного дизайна
3
56
40 примеров отличного дизайна
Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте
1
59
Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте
Набирающие популярность в сообществах
Молоко: когда хочется, но нельзя
0
6
Молоко: когда хочется, но нельзя
Главное не забывать поливать: Ford Bronco превратился растущий экологичный внедорожник
0
2
Главное не забывать поливать: Ford Bronco превратился растущий экологичный внедорожник
17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото)
17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#дтп#сша#кино#в мире#новости#еда#познавательно
#фото#факты#ватермарк#картинки#Ynews#подборка#автомобили#СССР#приколы#фильм
#интересно#прикол#люди#интересное#Разное#Россия#автомир#аварии#авто аварии#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться