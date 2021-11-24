По данным «Сбера», у российского среднего класса выросли доходы и сбережения

Оказывается у нас есть средний класс. Но и это еще не все «откровения».
У «Сбера» есть подразделение: SberCIB Investment Research. И оно все время что-то яростно исследует. На этот раз - «Потребительский индекс Иванова», это условное название для «Среднего класса». В него у нас обычно записывают, если человек
не умирает от голода, зарабатывает на пару тысяч больше МРОТа.
После пандемии с локдаунами, этого класса-то наверное, больше и не осталось...
Но вот исследование говорит совсем о другом. Тут все прям замечательно:
«Уровень оценки бизнес-перспектив достиг максимума».
«Средняя зарплата за год выросла на 8%». Причем указано, что больше всего ЗП выросло у таксистов, работников общепита и сельского хозяйства).
«Средний размер сбережений семьи составил 54,7 тысяч рублей на члена», «Реже летают лоукостерами», «Меньше бояться безработицы». И вообще все растет и прет.
Это для кого? В чем смысл исследования? Всем же понятно, что у «Ивановых» дела с каждым годом идут все хуже. Такими темпами они вообще скоро закончатся.
Интересно - кого тогда будут изучать в «Сбере»?
Источник:
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Самый мудацкий банк
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Не 54,7 тысяч на члена, а член на 54,7 тысяч. Опять всё перепутали.
Чем больше предприятие закрыто или не работает по причине,каких либо ограничений - тем у него больше доходов и как следствие средний класс пипец ,как обрастает жирком :-)
Покажите мне тот учебник ,где такое написано. Ну или тот по которым Греф учился
Турция, Китай и Италия показали самый высокий рост выездного туризма из России в 2019.
Турция, где россияне в 2019 году отдохнули на 768 тысяч поездок больше, чем в 2018, Китай(+263 тысячи поездок) и Италия (+163 тысячи поездок) показали самый высокий рост числа выездных поездок российских туристов в 2019 году. 2. Абхазия, 3,855 тыс. (+234 тыс., +6,5%)
Число выездных туристских поездок из России за 9 месяцев 2019 года выросло на 7% до 35 млн 200 тысяч с 32 млн 910 тысяч за 9 месяцев 2018 года по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Пляжные туристические направления Юго-Восточной Азии Вьетнам (405 тыс., +4%), Карибы Куба (86 тыс., +23%) показали рост выездного туризма из России за 9 месяцев 2019 года. 3. Финляндия, 2,695 тыс. (+197 тыс., +8%)
Топ-10 стран Евросоюза в 2019 по туристическим поездкам из России в Европу составляют Финляндия (2 млн 695 тыс.), Эстония (1 млн 348 тыс.), Италия (1 млн 12 тыс.), Германия (977 тыс.), Испания (846 тыс.), Польша (834 тыс.), Греция (686 тыс.), Кипр (716 тыс.), Литва (510 тыс.) и Франция (422 тыс.). 4. Казахстан, 2,471 тыс. (+161 тыс., +7%) Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://travel.rambler.ru/news/43332859/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://travel.rambler.ru/news/43332859/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
От бедности наверное в последний локдаун авиабилеты было не взять на курорты Египта, раскупили бедняки все подчистую не считаясь с ценами...
Ежели ежи кончаются, то куда бедному Ивану податься как ни на курорт то?
И да, дороги стали значительно лучше, но пробки как были так и есть даже в мухосрансках типа моего Орла и жрать так не чего, что припарковаться негде.
С прилавков магазинов исчезли продукты и остался один хлеб. Но цены на него выросли на 1000% и его покупают. Вывод - благосостояние людей выросло.
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Ну и по собственно Грефу.
Разговор идёт за 2020-2021 г.г. - каким боком тут о росте в 2018-2019
Ну и отложенный спрос никто не отменял.
Так эти из сбера сказали, что ялта это не Россия..... И никогда сбер там не был российским...... Ноукомментс