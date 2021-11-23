5 часов на похороны: в Югру пришел локдаун

Жизнь непривитых жителей Югры сильно осложнилась с понедельника. Отныне причину любого выхода из дома им придется обосновывать через приложение. Даже если нужно просто вынести мусор или съездить на похороны.
С 22 ноября в 4 муниципалитетах Югры региональные власти ввели режим самоизоляции для непривитых и не переболевших ковидом жителей и приезжих. Ограничения коснутся жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района — теперь чтобы выйти из дома, им придется пользоваться специальным приложением.
В приложении нужно заполнить форму, с указанием ФИО, адреса самоизоляции и целью выхода из дома — чтобы система рассчитала «рекомендованное» время пребывания на улице. На поход в аптеку дается 2 часа, на выгул собаки — час, на похороны — 5 часов.
Проверять оставлялась ли заявка, по задумкам, будут должностные лица, ответственные за организацию контроля за режимом самоизоляции по базе данных через мобильное приложение.
Нелимитировано только время обращения за медпомощью и поход на работу.
Реакция на введение дополнительных ограничительных мер в городских пабликах Нефтеюганска, как пишет местный новостной портал Муксун.fm, неоднозначна. Одни убеждены, что у властей началось «обострение», так как запретили даже посещение детских ледовых городков.
Другие, напротив, поддерживают решение и даже одобряют использование сертификатов вакцинации для посещения мест общего пользования.
Также среди горожан есть и третья группа, куда вошли люди, кто не желает вмешиваться в конфликт общества и власти и собирается уехать 14 дней «за бугор», пока всё не уляжется.
Источник:
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Заболеваемость на почти полуторомиллиардный Китай на вчера - аж 25 человек. Умерших нет.
А "уколотые" - всего лишь "уколотые". Там никто исследований не проводил.
Так что, ты чего такой смелый?
тогда предлагаю еще тему - заставить всех купить фитнесс-браслеты ("российского" конечно же производства) и сдавать ежедневно показания по шагомеру. у кого превысит расстояние, заявленное в заявке на выход из дома, штрафовать нещадно
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Ну то есть сама власть на 14 дней подальше от разъярённого народа.:-)
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Странно ,что не перечислены меры,которые будут применяться, к не послушным .Ну там сумма штрафа или сколько ударов палками