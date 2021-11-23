5 часов на похороны: в Югру пришел локдаун

Проверять оставлялась ли заявка, по задумкам, будут должностные лица, ответственные за организацию контроля за режимом самоизоляции по базе данных через мобильное приложение.

Нелимитировано только время обращения за медпомощью и поход на работу.

Реакция на введение дополнительных ограничительных мер в городских пабликах Нефтеюганска, как пишет местный новостной портал Муксун.fm, неоднозначна. Одни убеждены, что у властей началось «обострение», так как запретили даже посещение детских ледовых городков.

Другие, напротив, поддерживают решение и даже одобряют использование сертификатов вакцинации для посещения мест общего пользования.

Также среди горожан есть и третья группа, куда вошли люди, кто не желает вмешиваться в конфликт общества и власти и собирается уехать 14 дней «за бугор», пока всё не уляжется.