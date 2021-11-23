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5 часов на похороны: в Югру пришел локдаун

5 часов на похороны: в Югру пришел локдаун (2 фото)

Автор:
23 ноября 2021 16:59
Сообщество : Пандемия
Метки: ХМАО   Югра   изоляция   локдаун   непривитые   пандемия   
1262
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Жизнь непривитых жителей Югры сильно осложнилась с понедельника. Отныне причину любого выхода из дома им придется обосновывать через приложение. Даже если нужно просто вынести мусор или съездить на похороны.

С 22 ноября в 4 муниципалитетах Югры региональные власти ввели режим самоизоляции для непривитых и не переболевших ковидом жителей и приезжих. Ограничения коснутся жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района — теперь чтобы выйти из дома, им придется пользоваться специальным приложением.

В приложении нужно заполнить форму, с указанием ФИО, адреса самоизоляции и целью выхода из дома — чтобы система рассчитала «рекомендованное» время пребывания на улице. На поход в аптеку дается 2 часа, на выгул собаки — час, на похороны — 5 часов.

Проверять оставлялась ли заявка, по задумкам, будут должностные лица, ответственные за организацию контроля за режимом самоизоляции по базе данных через мобильное приложение.

Нелимитировано только время обращения за медпомощью и поход на работу.

Реакция на введение дополнительных ограничительных мер в городских пабликах Нефтеюганска, как пишет местный новостной портал Муксун.fm, неоднозначна. Одни убеждены, что у властей началось «обострение», так как запретили даже посещение детских ледовых городков.


Другие, напротив, поддерживают решение и даже одобряют использование сертификатов вакцинации для посещения мест общего пользования.

Также среди горожан есть и третья группа, куда вошли люди, кто не желает вмешиваться в конфликт общества и власти и собирается уехать 14 дней «за бугор», пока всё не уляжется.

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Метки: ХМАО   Югра   изоляция   локдаун   непривитые   пандемия   
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297
голландец Час назад
Было уже такое в истории
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18k
Шуруп 3 минуты назад
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1k
Андрей Ы. 4 минуты назад
Наше правительство чересчур слюнявое. Есть пример Китая, ему и надо следовать. 10-15 заболевших - город на карантине. Вакцинировано 85%, не вакцинированый без веских причин - изгой.
Заболеваемость на почти полуторомиллиардный Китай на вчера - аж 25 человек. Умерших нет.
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1k
Алексей Попов Полчаса назад
То есть власти конституцей РФ просто подтерлись? И ждут поддержки от масс?
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10k
vvv Полчаса назад
С антипрививочниками по-другому никак. 1000 смертей от ковида в день по России им ни о чём не говорит. Прививка, видите ли, не изучена. Прививка, видите ли, химозная и вредная. Так вот ковид неплохо изучен, 5% смертность даёт. И ковид натуральный, не хотите прививаться, получите иммунитет от натурального, природного, естественного происхождения вируса. Ну не все получат иммунитет, а кто выживет.
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3k
Taf Taffus 39 минут назад
Почти год власть обращалась к вам как к взрослым зрелым людям. Вы же всё это время вели себя как инфантильные скоты. Теперь никаких обидок, что с вами стали обращаться именно так, как требуется обращаться со стадом инфантильных несамостоятельных имбецильчиков. Сидите по норам, не мешайте жизни нормальных взрослых людей.
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321
Knives22 Taf Taffus Полчаса назад
Ты то, действующий по указке телевизора, вместо того что бы посмотреть по сторонам, самостоятельный, не инфантильный, нормальный и не имбецил?
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14k
Booka1a 50 минут назад
они реально что ли на бунты народ провоцируют??
тогда предлагаю еще тему - заставить всех купить фитнесс-браслеты ("российского" конечно же производства) и сдавать ежедневно показания по шагомеру. у кого превысит расстояние, заявленное в заявке на выход из дома, штрафовать нещадно
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2k
александр 59 минут назад
обыкновенный фашизм
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
>> Также среди горожан есть и третья группа, куда вошли люди, кто не желает вмешиваться в конфликт общества и власти и собирается уехать 14 дней «за бугор»
---
Ну то есть сама власть на 14 дней подальше от разъярённого народа.:-)
---
Странно ,что не перечислены меры,которые будут применяться, к не послушным .Ну там сумма штрафа или сколько ударов палками
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5k
Pashuta Час назад
Да делали бы сразу гетто.. Кули мелочиться... А то придумали слово то какое - самоизоляция..
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102
Владимир Кузьмичёв Taf Taffus Полчаса назад
А уколотых и упоротых просто в клетку посадить, чтоб не гавкали на нормальных людей)
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130
Akabushkin Petr Час назад
«Бывали хуже времена, Но не было подлей»...
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321
Knives22 Час назад
Если я правильно понимаю самоизоляция это когда я по личному желанию изолируюсь, а если у меня такого желания нет, то чё?
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