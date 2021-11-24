Из-за ковида российская семья с двумя детьми на борту терпит бедствие в океане

У путешественников заканчиваются запасы пресной воды, нет свежей еды, а яхте требуется ремонт: «Сами представьте, 77 дней в автономном плавании, на сублимированных продуктах. Они ведь этого не планировали, они планировали заходить на острова и пополнять запасы», — пояснил Конюхов.

В Австралии и Новой Зеландии яхте отказывают в заходе в порт, опасаясь, что путешественники могут быть заражены коронавирусом. То что семья уже 11 недель находится посреди океана и кроме рыб и птиц там общаться не с кем, во внимание не принимаются. Передать воду и продукты на яхту власти также не соглашаются - буква закона дороже. Сейчас судно направляется к берегам Французской Полинезии в надежде, что их примут хотя бы там. На яхте туда им придется плыть около двух недель.

Семья Клочковых совершает кругосветное путешествие на яхте "Lady Mary" с 2018 года. Они надеются, что их кругосветное плавание войдет в Книгу рекордов России: по их словам, «этого не делала ни одна семья с детьми в мире». За три года путешественники успели пройти мыс Горн, Антарктиду, точку Немо и Мыс Доброй Надежды. Пятый этап их экспедиции должен был завершиться в декабре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса им пришлось год простоять в Западной Австралии, - уточняет Lenta.ru.