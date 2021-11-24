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Из-за ковида российская семья с двумя детьми на борту терпит бедствие в океане

Из-за ковида российская семья с двумя детьми на борту терпит бедствие в океане (2 фото + 2 видео)

Автор:
24 ноября 2021 09:51
Сообщество : Истории
Метки: бедствие   кругосветка   локдаун   океан   семья   яхта   
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Яхта «Леди Мэри», на борту которой находится семья из Новосибирска: папа, мама и две дочки - 19 и 10 лет, застряла в открытом океане во время кругосветного путешествия. Австралия и Новая Зеландия отказывают им в помощи, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию из-за COVID-19.

Семья Клочковых из Новосибирска почти обогнула земной шар, но короновирус способен испортить людям жизнь, даже вдали от большой земли.  Из-за всемирного локдауна пара с двумя детьми вынуждена находиться в автономном плавании уже более 70 дней, поскольку ни одна страна не хочет принимать их яхту на берегу из соображений безопасности. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал сын мореплавателя Федора Конюхова, Оскар: "Их не приняла Новая Зеландия, их не приняли острова Кука, сейчас они заходили на остров Рождества, но везде отказ».


У путешественников заканчиваются запасы пресной воды, нет свежей еды, а яхте требуется ремонт: «Сами представьте, 77 дней в автономном плавании, на сублимированных продуктах. Они ведь этого не планировали, они планировали заходить на острова и пополнять запасы», — пояснил Конюхов.

В Австралии и Новой Зеландии яхте отказывают в заходе в порт, опасаясь, что путешественники могут быть заражены коронавирусом. То что семья уже 11 недель находится посреди океана и кроме рыб и птиц там общаться не с кем, во внимание не принимаются. Передать воду и продукты на яхту власти также не соглашаются - буква закона дороже. Сейчас судно направляется к берегам Французской Полинезии в надежде, что их примут хотя бы там. На яхте туда им придется плыть около двух недель.

Семья Клочковых совершает кругосветное путешествие на яхте "Lady Mary" с 2018 года. Они надеются, что их кругосветное плавание войдет в Книгу рекордов России: по их словам, «этого не делала ни одна семья с детьми в мире». За три года путешественники успели пройти мыс Горн, Антарктиду, точку Немо и Мыс Доброй Надежды. Пятый этап их экспедиции должен был завершиться в декабре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса им пришлось год простоять в Западной Австралии, - уточняет Lenta.ru.

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Метки: бедствие   кругосветка   локдаун   океан   семья   яхта   
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1k
vagon1 Час назад
Яхта, три года в плавании.
Значит, люди не бедные.
Разберутся.
В России есть много людей с гораздо более весомыми поводами для сочувствия и помощи.
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17k
Эрик 17 секунд назад
Очередной высер наших телевизионных пропагандонов. У них нет проблем https://travely-family.com/blog-krugosvetka/vnimaniyu-smi-nas-ne-nado-spasat/https://travely-family.com/blog-krugosvetka/vnimaniyu-smi-nas-ne-nado-spasat/
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37k
Alex 7 минут назад
Везет ведь.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 11 минут назад
Почитал отзывы.
Сколько же классовой ненависти.
Да как они могли. Яхта, деньги, не работают. И этого достаточно, чтоб человек перестал быть человеком.
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7k
Позитив 20 минут назад
пфффф и что жалеть теперь их???
По всему миру пандемия, закрытие границ, но им не сидится на месте!!!!
ДБ!!!!
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333
Knives22 Позитив 7 минут назад
Все должны самоизолироваться и не мозолить баринам глаза.
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66k
Максим 22 минуты назад
Дебилы ( я в смысле страны) во время чумы судно ставили в Карантин на 40 дней.. Вымрет значит там чума, нет значит все норм. у этих уже 70 дней.. там не может быть никакого Ковида. Они изолированы практически 3 года уже.
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333
Knives22 Максим 7 минут назад
Ну так, если умрут +4 человека в жертвы ковида, профит.
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714
liveevil Полчаса назад
Ну т.е. в самый разгар пандемии, они подумали, что они самые умные и решили свалить поплавать?!
Ведь все же знают, что в море есть куча плавучих магазинов, ремонтных доков и больниц?!
Т.е. не дай бог, что случится с детьми - по-любому понадобится помощь. А где они её будут искать? В водном госпитале, в закрытом порту? Но нет. Идите все в жопу - мы сами на лодке разберемся и типа переждем пандемию.

А теперь такие: "Ой спасити, помогити"? Вот теперь пусть не удивляются, что их никуда не пускают. Детей только жалко, что родители у них такие тупые.
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481
Алексей Полчаса назад
Реально крутые, самостоятельные и умеющие достигать цели. Младшая скорее всего на домашнем, так что за образование переживать не стоит. Да и не нуждаются они в спасении, о чем сами и написали.
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64k
Серпом по молоту. Полчаса назад
Путешествовать в такое время с детьми - это свидетельствует о большом интеллекте..
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960
Нюся Полчаса назад
У богатых свои причуды. А они видимо очень богаты. Яхта и возможность не работать 3 года...
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98
Критерий Коши Нюся 10 минут назад
Имя спутниковый интернет можно работать в таком путешествии. Запросто аутсорсить на какую-нибудь компанию или удаленно руководить процессами. Программисты, девопсы, бухгалтеры, трейдеры, дизайнеры и ещё куча других профессий, которыми можно кормить себя и семью, не привязываясь к земной территории.
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860
poбт 38 минут назад
по какому из перечисленных пунктов их начать жалеть?
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2k
Алексей 40 минут назад
Станет совсем плохо, пусть подадут сигнал бедствия и воспользуются положениями Конвенции САР.
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11k
Oleg 41 минуту назад
Молодцы, конечно. Но чем они думали 77 дней назад? Или 77 дней назад в мире не было ковида? Или вдруг резко поменялись антиковидные ограничения? Нет, ничего не менялось, просто не проработали
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6k
newegg 42 минуты назад
Статья чистый киздежЪ.
Никого спасать не надо, никто не терпит бедствие.
Просто зайдите на сайт этих путешественников и посмотрите сами.
https://travely-family.com/blog-krugosvetka/vnimaniyu-smi-nas-ne-nado-spasat/https://travely-family.com/blog-krugosvetka/vnimaniyu-smi-nas-ne-nado-spasat/
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18k
KOSTELLO 47 минут назад
Пусть возьмут сухогруз на абордаж
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758
Derzkiy_xAxAlb 48 минут назад
Мажорам захотелось приключений на свою
и побыть немного в роли пиратов карибского моря. Вообще дебилы конечно.
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58k
pynh 49 минут назад
Сами полезли, пусть насаждаются.
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12k
Великий Кормчий 49 минут назад
В мире ковидла, а эти в кругосветку поперлись... ума видимо там даже у детей нету и не будет, так как в школу не ходят.
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5k
ГГалка 50 минут назад
хотели прославиться - прославились. цель достигнута.
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2k
Хрюн 53 минуты назад
А на какие шиши они три года катаются???
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581
zenon 55 минут назад
Новости по прививкам до лампочки. В Израиле чем больше людей прививают, тем больше заболевают. Никто ничего не может понять по той причине, что у привитых которые легко заболевают короной, видимо вирус проходит мутацию и становится новым штаммом, который поражает привитых тоже новым вирусом. Недаром японцы вообще отказались от прививок и количество заболевших начало падать. Видимо прививки для вируса, как керосином тушить пожар.
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