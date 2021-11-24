Из-за ковида российская семья с двумя детьми на борту терпит бедствие в океане

Яхта «Леди Мэри», на борту которой находится семья из Новосибирска: папа, мама и две дочки - 19 и 10 лет, застряла в открытом океане во время кругосветного путешествия. Австралия и Новая Зеландия отказывают им в помощи, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию из-за COVID-19.
Семья Клочковых из Новосибирска почти обогнула земной шар, но короновирус способен испортить людям жизнь, даже вдали от большой земли. Из-за всемирного локдауна пара с двумя детьми вынуждена находиться в автономном плавании уже более 70 дней, поскольку ни одна страна не хочет принимать их яхту на берегу из соображений безопасности. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал сын мореплавателя Федора Конюхова, Оскар: "Их не приняла Новая Зеландия, их не приняли острова Кука, сейчас они заходили на остров Рождества, но везде отказ».
У путешественников заканчиваются запасы пресной воды, нет свежей еды, а яхте требуется ремонт: «Сами представьте, 77 дней в автономном плавании, на сублимированных продуктах. Они ведь этого не планировали, они планировали заходить на острова и пополнять запасы», — пояснил Конюхов.
В Австралии и Новой Зеландии яхте отказывают в заходе в порт, опасаясь, что путешественники могут быть заражены коронавирусом. То что семья уже 11 недель находится посреди океана и кроме рыб и птиц там общаться не с кем, во внимание не принимаются. Передать воду и продукты на яхту власти также не соглашаются - буква закона дороже. Сейчас судно направляется к берегам Французской Полинезии в надежде, что их примут хотя бы там. На яхте туда им придется плыть около двух недель.
Семья Клочковых совершает кругосветное путешествие на яхте "Lady Mary" с 2018 года. Они надеются, что их кругосветное плавание войдет в Книгу рекордов России: по их словам, «этого не делала ни одна семья с детьми в мире». За три года путешественники успели пройти мыс Горн, Антарктиду, точку Немо и Мыс Доброй Надежды. Пятый этап их экспедиции должен был завершиться в декабре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса им пришлось год простоять в Западной Австралии, - уточняет Lenta.ru.
Источник:
Источник:
Источник:
- 10 новых суперъяхт 2017 года в списке журнала Boat International
- Купить яхту и жить на ней: сбывшаяся мечта британской семьи
- Город в океане: добро пожаловать в Мале!
- Пара сдала дом в аренду и отправилась в кругосветное плавание
- Молодая пара купила яхту за несколько миллионов рублей на аукционе и теперь планирует на ней жить
Понравилось11
Значит, люди не бедные.
Разберутся.
В России есть много людей с гораздо более весомыми поводами для сочувствия и помощи.
Сколько же классовой ненависти.
Да как они могли. Яхта, деньги, не работают. И этого достаточно, чтоб человек перестал быть человеком.
По всему миру пандемия, закрытие границ, но им не сидится на месте!!!!
ДБ!!!!
Ведь все же знают, что в море есть куча плавучих магазинов, ремонтных доков и больниц?!
Т.е. не дай бог, что случится с детьми - по-любому понадобится помощь. А где они её будут искать? В водном госпитале, в закрытом порту? Но нет. Идите все в жопу - мы сами на лодке разберемся и типа переждем пандемию.
А теперь такие: "Ой спасити, помогити"? Вот теперь пусть не удивляются, что их никуда не пускают. Детей только жалко, что родители у них такие тупые.
Никого спасать не надо, никто не терпит бедствие.
Просто зайдите на сайт этих путешественников и посмотрите сами.
https://travely-family.com/blog-krugosvetka/vnimaniyu-smi-nas-ne-nado-spasat/https://travely-family.com/blog-krugosvetka/vnimaniyu-smi-nas-ne-nado-spasat/