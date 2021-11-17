12 злодеев из кино, которые могли выглядеть заметно по-другому

Создание запоминающегося и пугающего образа злодея-монстра, которого не может существовать в природе — серьёзная задача. Идеальный вариант, который устроит режиссёра, продюсеров и студию, появляется далеко не сразу и проходит через множество этапов доработки. Но мы, обычные зрители, и в промежуточных вариантах способны увидеть свои прелести.

К примеру, чаще всего первоначальные концепты монстроподобных персонажей визуально оказываются более пугающими или даже отталкивающими, чем то, что мы в итоге видим на экране. Ну вот и отлично!

Пингвин из фильма «Бэтмен возвращается» (1992)