12 злодеев из кино, которые могли выглядеть заметно по-другому

Давайте пофантазируем, как могли бы измениться известные фантастические фильмы и хорроры, если бы некоторые устрашающие персонажи в них выглядели так, какими они задумывались изначально.
Создание запоминающегося и пугающего образа злодея-монстра, которого не может существовать в природе — серьёзная задача. Идеальный вариант, который устроит режиссёра, продюсеров и студию, появляется далеко не сразу и проходит через множество этапов доработки. Но мы, обычные зрители, и в промежуточных вариантах способны увидеть свои прелести.
К примеру, чаще всего первоначальные концепты монстроподобных персонажей визуально оказываются более пугающими или даже отталкивающими, чем то, что мы в итоге видим на экране. Ну вот и отлично!
Пингвин из фильма «Бэтмен возвращается» (1992)
Роль комиксового злодея исполнил Дэнни Де Вито.
Дементоры из серии фильмов про Гарри Поттера
Пеннивайз из фильма «Оно» (2017)
Роль зловещего клоуна исполнил Билл Скарсгард.
Кукла Аннабель из фильма «Заклятие» (2013)
Фенрир Сивый из серии фильмов про Гарри Поттера
Роль оборотня исполнил Дейв Леджено.
Призрачное лицо из фильма «Крик» (1996)
Пинхед из фильма «Восставший из ада» (1987)
Роль Пинхеда в восьми первых фильмах франшизы исполнял Дуглас Брэдли.
Король Ночи из сериала «Игра престолов»
Роль Генерала Белых Ходоков исполняли Ричард Брейк и Владимир Фурдик.
Годзилла из одноимённого голливудского фильма 1998 года
Демогоргон из сериала «Очень странные дела» (2016-…)
Десаад из фильма «Лига cправедливости Зака Снайдера» (2021)
Пеннивайз из фильма «Оно» (1990)
На последнем фото продемонстрирован первоначальный вариант клоунского грима. Роль Пеннивайза в этой версии исполнил великолепный Тим Карри.
Источник:
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