FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5664 поста • 1130 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
12 злодеев из кино, которые могли выглядеть заметно по-другому

12 злодеев из кино, которые могли выглядеть заметно по-другому (15 фото)

Автор:
17 ноября 2021 09:23
Сообщество : Кино
Метки: актеры   грим   кино   образ   роль   фильм   фото   
679
15

Давайте пофантазируем, как могли бы измениться известные фантастические фильмы и хорроры, если бы некоторые устрашающие персонажи в них выглядели так, какими они задумывались изначально.

Создание запоминающегося и пугающего образа злодея-монстра, которого не может существовать в природе — серьёзная задача. Идеальный вариант, который устроит режиссёра, продюсеров и студию, появляется далеко не сразу и проходит через множество этапов доработки. Но мы, обычные зрители, и в промежуточных вариантах способны увидеть свои прелести.

К примеру, чаще всего первоначальные концепты монстроподобных персонажей визуально оказываются более пугающими или даже отталкивающими, чем то, что мы в итоге видим на экране. Ну вот и отлично!

Пингвин из фильма «Бэтмен возвращается» (1992)

×
×

Роль комиксового злодея исполнил Дэнни Де Вито.


Дементоры из серии фильмов про Гарри Поттера

Пеннивайз из фильма «Оно» (2017)

Роль зловещего клоуна исполнил Билл Скарсгард.


Кукла Аннабель из фильма «Заклятие» (2013)

Фенрир Сивый из серии фильмов про Гарри Поттера

Роль оборотня исполнил Дейв Леджено.


Призрачное лицо из фильма «Крик» (1996)

Пинхед из фильма «Восставший из ада» (1987)

Роль Пинхеда в восьми первых фильмах франшизы исполнял Дуглас Брэдли.

Король Ночи из сериала «Игра престолов»

Роль Генерала Белых Ходоков исполняли Ричард Брейк и Владимир Фурдик.


Годзилла из одноимённого голливудского фильма 1998 года

Демогоргон из сериала «Очень странные дела» (2016-…)

Десаад из фильма «Лига cправедливости Зака Снайдера» (2021)

Пеннивайз из фильма «Оно» (1990)

На последнем фото продемонстрирован первоначальный вариант клоунского грима. Роль Пеннивайза в этой версии исполнил великолепный Тим Карри.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   грим   кино   образ   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Vazari Час назад
"могли выглядеть заметно по-другому "-это как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
«Как-то не сложилось». Что стало с красавицей из «Маски-шоу» Наталией Бузько «Как-то не сложилось». Что стало с красавицей из «Маски-шоу» Наталией Бузько 10 случаев, когда создатели фильмов тратили большие деньги на нелепейшие спецэффекты 10 случаев, когда создатели фильмов тратили большие деньги на нелепейшие спецэффекты Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения 14 невероятных преображений актеров с помощью грима 14 невероятных преображений актеров с помощью грима 13 персонажей фильмов, которые изначально должны были быть другого пола 13 персонажей фильмов, которые изначально должны были быть другого пола 12 актеров, которые ненавидели свой грим 12 актеров, которые ненавидели свой грим
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

744538



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Тлетворное влияние Запада: что на самом деле звучит в "Ну, погоди!"
18
112
Тлетворное влияние Запада: что на самом деле звучит в "Ну, погоди!"
Взрыв кинотеатра вместе с сотней фашистов. И эта история покруче тарантиновских «Бесславных ублюдков
4
48
Взрыв кинотеатра вместе с сотней фашистов. И эта история покруче тарантиновских...
Набирающие популярность в сообществах
Необычная самоделка из Chevrolet Corvette, которая похожа на старое творение Top Gear
0
2
Необычная самоделка из Chevrolet Corvette, которая похожа на старое творение Top Gear
Кофе с молоком – угроза здоровью?
0
6
Кофе с молоком – угроза здоровью?
Таблетка от Covidа существует?
Таблетка от Covidа существует?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Время никого не щадит
0
2

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#люди#СССР#животные#Ynews#авто аварии#фотографии#позитив#Москва
#Юмор#интересно#история#прикол#картинки#аварии#автомир#приколы#Разное#дети
#факты#интересное#кино#подборка#дтп#автомобили#новости#в мире#Жизнь#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться