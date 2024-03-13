Как выглядят актёры озвучивания в сравнении с актёрами, исполнившими роли в нашумевших фильмах

Посмотрите, чьим же голосом говорят герои известных фильмов, вышедших за последний год!
За 2023 год и начало 2024-ого вышло немало фильмов, по разным причинам наделавших шума. Их уже успели изучить со всех сторон! Особенно, конечно, зрителей привлекали актёры, исполнившие роли главных персонажей. Однако кое-что всё же остаётся «за кадром». Кто же озвучивал в русском дубляже тех самых героев? Наши любопытные носы нашли не просто имена этих актёров озвучивания, но и их фотографии!
Екатерина также озвучила героини Ребекки Фергюсон в «Дюне 2».
Даниил озвучил актёра в фильме «Стальная хватка».
Дмитрий был голосом актёра не только в «Дюне 2», но и в «Вонке».
Всеволод — один из самых востребованных российских актёров озвучки, который является голосом Киану Ривза, Брэда Питта, Антонио Бандераса, Рэйфа Файнса и других звёзд.
В биографическом фильме «Присцилла: Элвис и я» Евгений озвучивал актёра, сыгравшего знаменитого певца.
А в «Оппенгеймере» Григорий озвучил персонажа Мэтта Дэймона.
Французскую актрису в роли Жанны Дюбарри в одноимённом фильме озвучила Ирина Киреева, которая уже была голосом таких актрис, как Милла Йовович, Сальма Хайек, Кирстен Данст и Пенелопа Крус.
Владимир озвучил двух знаменитых актёров: Хоакина в «Наполеоне» и ДиКаприо в «Убийцах цветочной луны».
Именно Максим озвучивал главного персонажа франшизы «Джон Уик» во всех частях кроме первой.
На счету Станислава 41 озвученный фильм. Один из последних — «Вонка», где он озвучил персонажа-злодея Артура Слизворса.
Источник:
- Самые популярные переводчики фильмов 80-х и 90-х
- Как снимали фильм "Телохранитель": кадры со съемок и интересные факты о фильме
- Как снимали фильм "В джазе только девушки": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
- Как снимали культовый фильм "Крестный отец": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме
- Как снимали фильм "Жандарм из Сен-Тропе" с Луи де Фюнесом: кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме