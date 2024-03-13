Как выглядят актёры озвучивания в сравнении с актёрами, исполнившими роли в нашумевших фильмах

За 2023 год и начало 2024-ого вышло немало фильмов, по разным причинам наделавших шума. Их уже успели изучить со всех сторон! Особенно, конечно, зрителей привлекали актёры, исполнившие роли главных персонажей. Однако кое-что всё же остаётся «за кадром». Кто же озвучивал в русском дубляже тех самых героев? Наши любопытные носы нашли не просто имена этих актёров озвучивания, но и их фотографии!