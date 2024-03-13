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Как выглядят актёры озвучивания в сравнении с актёрами, исполнившими роли в нашумевших фильмах

Как выглядят актёры озвучивания в сравнении с актёрами, исполнившими роли в нашумевших фильмах

Автор:
13 марта 2024 09:04
Сообщество : Кино
Метки: актёры озвучивания   голос   кино   озвучка   роль   фильм   
1286
11

Посмотрите, чьим же голосом говорят герои известных фильмов, вышедших за последний год!

За 2023 год и начало 2024-ого вышло немало фильмов, по разным причинам наделавших шума. Их уже успели изучить со всех сторон! Особенно, конечно, зрителей привлекали актёры, исполнившие роли главных персонажей. Однако кое-что всё же остаётся «за кадром». Кто же озвучивал в русском дубляже тех самых героев? Наши любопытные носы нашли не просто имена этих актёров озвучивания, но и их фотографии!

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Екатерина также озвучила героини Ребекки Фергюсон в «Дюне 2».

Даниил озвучил актёра в фильме «Стальная хватка».

Дмитрий был голосом актёра не только в «Дюне 2», но и в «Вонке».

Всеволод — один из самых востребованных российских актёров озвучки, который является голосом Киану Ривза, Брэда Питта, Антонио Бандераса, Рэйфа Файнса и других звёзд.

В биографическом фильме «Присцилла: Элвис и я» Евгений озвучивал актёра, сыгравшего знаменитого певца.

А в «Оппенгеймере» Григорий озвучил персонажа Мэтта Дэймона.

Французскую актрису в роли Жанны Дюбарри в одноимённом фильме озвучила Ирина Киреева, которая уже была голосом таких актрис, как Милла Йовович, Сальма Хайек, Кирстен Данст и Пенелопа Крус.

Владимир озвучил двух знаменитых актёров: Хоакина в «Наполеоне» и ДиКаприо в «Убийцах цветочной луны».

Именно Максим озвучивал главного персонажа франшизы «Джон Уик» во всех частях кроме первой.

На счету Станислава 41 озвученный фильм. Один из последних — «Вонка», где он озвучил персонажа-злодея Артура Слизворса.

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Метки: актёры озвучивания   голос   кино   озвучка   роль   фильм   
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−10
ruslan d 36 минут назад
Как угодно ?
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4k
Pill 11 минут назад
Мейвенн и Ирина похожи, и Мёрфи с Шапкиным похожий типаж.
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466
Arts Sitnikov 11 минут назад
А как же Бурунов?
Ссылка youtu.be
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