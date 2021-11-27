Brian May раскритиковал гендерно-нейтральную премию Brit Awards и культуру отмены

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Брайан Мэй раскритиковал культуру отмены и отказ от гендерных номинаций
Гитарист группы Queen Брайан Мэй высказался о музыкальной премии Brit Awards и культуре отмены. Об этом сообщает Mirror. Музыкант раскритиковал гендерно-нейтральную премию, которая несколько дней назад решила отказаться от разделения на мужские и женские номинации. «Меня так тошнит от людей, которые пытаются что-то изменить, не думая о долгосрочных последствиях. Некоторые из этих вещей являются улучшением, некоторые — нет», — отметил Мэй. Он заявил, что в обществе царит атмосфера страха, а люди боятся говорить то, что думают. Гитарист также отметил, что если бы группа Queen появилась сейчас, ей бы пришлось набирать в коллектив людей разного пола, разного цвета кожи, а также одного трансгендера. Мэй напомнил, что лидер группы Фредди Меркьюри родился в Занзибаре, но никто никогда не обсуждал это. «Он был музыкантом, он был нашим другом, он был нашим братом. Нам не нужно был думать: "О, теперь нам надо с ним работать? А у него подходящий цвет кожи? А у него правильная сексуальная ориентация?"» — сказал гитарист.
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Метки: Brit Awards brian may culture gender news
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