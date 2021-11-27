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Brian May раскритиковал гендерно-нейтральную премию Brit Awards и культуру отмены

Brian May раскритиковал гендерно-нейтральную премию Brit Awards и культуру отмены (1 фото)

Автор:
27 ноября 2021 19:58
Метки: Brit Awards   brian may   culture   gender   news   
422
1

Брайан Мэй раскритиковал культуру отмены и отказ от гендерных номинаций

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Метки: Brit Awards   brian may   culture   gender   news   
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6  комментариев
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8k
krivsan 3 часа назад
все правильно,слушали "Queen" никто не выпячивал раньше свое "оно"как теперь,этому миру капздец наверно
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8k
Злокрыс 12 минут назад
ну всё, держись, кучерявый, заклюют
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30
Simpatico Holgazan 49 минут назад
Пройдёт много лет и эта толерантная пена схлынет, унося с собой никому неизвестных БЛМщиков, феминисток и прочий биомусор, но нормальные люди будут читать книги Роулинг, слушать песни Queen и пересматривать Летающий цирк Монти Пайтона.
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196
Andrey 2 часа назад
все правильно сказал !
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42k
Элек Мек 3 часа назад
Сигизмунд,не трогайте QUEEN.
Идите на Х.У.Й.
Ссылка www.youtube.com
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