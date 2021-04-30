Сам Шервуд объясняет, что не делал ничего плохого. Он всего лишь проповедовал - именно этим он занимается в течение последних 35 лет и в церкви, и на улицах. В своей речи пастор объяснял, что в последнее время нация отказывается от христианских основ, в том числе в определении брака, тогда как однополые союзы, по мнению Шервуда, являются "посягательством на библейское откровение, в котором говорится, что брак может заключаться только между одним мужчиной и одной женщиной". Также священник в своей проповеди коснулся гендерного вопроса, заявив, что "человек может быть всего двух полов – мужского и женского".



Видимо, кому-то из прохожих, остановившихся послушать пастора, эта речь не понравилась, и он обратился за помощью к полиции. Подошедшие стражи порядка призвали остановить проповедь, а когда священник не подчинился, его скрутили и отвезли в участок.