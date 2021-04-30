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После жалоб о "гомофобных" публичных высказываниях 71-летнего Джона Шервуда арестовали прямо на улице. Момент задержания священника попал на видео.
На Западе продолжают бороться с традиционными взглядами на семью и гендер. Теперь за публичные высказывания о том, что брак - это союз исключительно мужчины и женщины можно попасть в полицию, что и произошло с протестанстским священником из Великобритании Джоном Шервудом.
Пожилого мужчину задержали у станции Аксбридж на западе Лондона, после того как один из бдительных британцев решил, что пастор распространяет гомофобные высказывания и, тем самым, причиняет вред другим людям. На кадрах, снятых во время ареста, можно увидеть, как на священника надевают наручники и уводят.
Сам Шервуд объясняет, что не делал ничего плохого. Он всего лишь проповедовал - именно этим он занимается в течение последних 35 лет и в церкви, и на улицах. В своей речи пастор объяснял, что в последнее время нация отказывается от христианских основ, в том числе в определении брака, тогда как однополые союзы, по мнению Шервуда, являются "посягательством на библейское откровение, в котором говорится, что брак может заключаться только между одним мужчиной и одной женщиной". Также священник в своей проповеди коснулся гендерного вопроса, заявив, что "человек может быть всего двух полов – мужского и женского".
Видимо, кому-то из прохожих, остановившихся послушать пастора, эта речь не понравилась, и он обратился за помощью к полиции. Подошедшие стражи порядка призвали остановить проповедь, а когда священник не подчинился, его скрутили и отвезли в участок.
Видимо, кому-то из прохожих, остановившихся послушать пастора, эта речь не понравилась, и он обратился за помощью к полиции. Подошедшие стражи порядка призвали остановить проповедь, а когда священник не подчинился, его скрутили и отвезли в участок.
Про момент задержания пастор рассказывает так: "Когда ко мне подошла полиция, я объяснил, что пользуюсь своей религиозной свободой и своей совестью. Меня насильно стащили со ступенек и повредили запястье и локоть. Я действительно считаю, что со мной обращались постыдно. Этого никогда не должно было случиться".
После ареста Шервуд провел ночь в полицейском участке. После его освободили, но сейчас священник всё ещё находится под следствием Королевской прокуратуры. Позднее ему могут предъявить обвинение.
После ареста Шервуд провел ночь в полицейском участке. После его освободили, но сейчас священник всё ещё находится под следствием Королевской прокуратуры. Позднее ему могут предъявить обвинение.
Это не первый случай, когда британцы страдают из-за своих взглядов на брак и гендер. Ранее сообщалось о налоговом инспекторе Майе Форстатер, которую уволили за высказывание о том, что мужчины-трансгендеры никогда не смогут стать настроящими женщинами. В декабре 2019 года судья Джеймс Тейлер назвал взгляды женщины недостойными уважения в демократическом обществе. А вот писательница, автор книг о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг поддержала Форстатер (за что, кстати, после и поплатилась). Кроме этого, уволенную за свои взгляды даму поддержало множество других людей из разных стран, собрав для нее финансовую помощь в размере 160 тысяч долларов.
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