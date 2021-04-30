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В Великобритании жестко задержали христианского пастора, проповедовавшего о традиционной семье

В Великобритании жестко задержали христианского пастора, проповедовавшего о традиционной семье (4 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 09:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: gender   великобритания   видео   гомофобия   задержание   полиция   семья   
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После жалоб о "гомофобных" публичных высказываниях 71-летнего Джона Шервуда арестовали прямо на улице. Момент задержания священника попал на видео.

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Метки: gender   великобритания   видео   гомофобия   задержание   полиция   семья   
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23  комментария
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1k
Вадим 53 минуты назад
Какие же иди...оты!!! Порой кажется что из за того что полудурки захватили правящие посты, этот мир просто летит в тартарары.
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504
Yeti Siberian 3 минуты назад
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3k
VL 4 минуты назад
ура [мат]! чурбаньё, нигеры и [мат] развалят эту помойку
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3k
VL 4 минуты назад
речь о пЫдорах
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78
ZorgXT 11 минут назад
Как бы не случилось мировой гетеро-пидорской войны. Этот мир катится в пропасть
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2k
Sergei Ogarkov ZorgXT 45 секунд назад
Да ну, при серьёзной заварушке эти [мат] по кустам разбегутся.
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3k
Виктор Штурмаревич 14 минут назад
Практически арестовали представителя королевы,как главы церкви.По ходу Лизка слила церковь 3,14дорам.
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5k
Сергей Полчаса назад
3,14-тым один совет. "Плодитесь и размножайтесь"!
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33k
Антон Полчаса назад
Самоликвидация, быстрее вымрут! Не мешайте им!
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31k
Alex Полчаса назад
Ну не хотите традиционных семей, будете у арабов и негров сосать или вообще вымрете как мамонты. Дебилы, млять
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37k
dima423 Alex Полчаса назад
ну может им нравится сосать...они за это и борются) за право и возможность сосать у негров и арабов)
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19k
Добрый Алабай 40 минут назад
Чем больше на западе гомосеков, тем быстрее они вымрут.
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31k
Alex Добрый Алабай Полчаса назад
Их негры и арабы вытеснят.
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19k
Добрый Алабай Alex 24 минуты назад
Итоговая битва гомосеков и арабов будет эпичной! Чью сторону займут толерасты?
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621
Оксид Бетона Alex 15 минут назад
Косоглазики победят!
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486k
АРОН 40 минут назад
Гореть им в Аду!
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4k
tamin 47 минут назад
какие молодцы! И воевать не придется с боевыми пи...сами
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10k
Сергей 50 минут назад
Браво! Только не останавливайтесь. А нам надо бы вводить новый железный занавес.
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145
Glassy Сергей 13 минут назад
Давно пора. Только многие ли его хотят и многие понимают его последствия?
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13k
Совранский 54 минуты назад
Гребаный стыд((
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1k
Шмёль 55 минут назад
Тридварасы, сэр.
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