Хугленд не собирался прислушиваться к решению суда - более того, он планировал продолжать оспаривать медикаментозную и психологическую "гендерную помощь", которую оказывают его дочери, только-только вступающей в возраст подростка. По его мнению, все эти манипуляции нанесут девочке непоправимый вред. Спустя время она одумается, но к тому моменту она уже не сможет родить, будет разговаривать неженским голосом и ей до конца своих дней придется бриться.

Хугленда 16 марта арестовали из-за неуважения к решению суда. Он продолжал обращаться к дочери как к девочке. Как пишут в местных источниках, мужчина будет оставаться за решеткой до 26 марта - в этот день должно состояться заседание Верховного суда Британской Колумбии. И лишь после него - возможно, но не наверняка - канадца выпустят из-за решетки.