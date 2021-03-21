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Канадцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что называл дочь дочерью, а не сыном, как она хотела

Канадцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что называл дочь дочерью, а не сыном, как она хотела (5 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2021 09:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: gender   Канада   видео   пол   суд   трансгендеры   
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Продвижение на западе идеи, что ребенок сам может выбрать себе пол, уже дает свои плоды. В Ванкувере 12-летний ребенок подал на своего отца в суд за то, что папа обращается к нему как к девочке, при том, что юридически она – мальчик.

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Метки: gender   Канада   видео   пол   суд   трансгендеры   
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47  комментариев
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2k
Manul 2 часа назад
Илон Маск не зря пытается сбежать с этой планеты на марс.
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1k
kotkot 3 минуты назад
А нельзя мужику идентифицировать себя котом, а школьного психолога крысой, и придушить его?
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9k
gnyS i 11 минут назад
Детдом и лишение наследства
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1k
вася васильев 11 минут назад
НУЖНО ОГНЯ! И ПОЖАРЧЕ!!!
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3k
aleksei Полчаса назад
Скоро нормальные люди с того континетна к нам побегут или в Китай, от этих шизиков.
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9k
SpoiltNail Полчаса назад
страшные вещи творятся.
но это не может продолжаться бесконечно
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3k
insaider Полчаса назад
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2k
foggen2 51 минуту назад
Человечество доигралось с толерантностью и самоопределённостью.
Белые это белые,китайцы это китайцы,негры это негры.И никто из них не лучше и не хуже,всё от воспитания и характера зависит.Но нет,блин,наступила эра подмены понятий....
Даже удивительно как это индейцы на фоне всеобщей гендерной истерии не догадались попробовать хайпануть своего потока извинений "кстати вполне заслуженного,пришельцев из Европы никто не звал".......
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6k
Ф Ив 55 минут назад
Сомнительно. Не думаю, что мнение одного единственного школьного психолога будет иметь настолько большой вес. Здесь либо фейк, либо с этой девочкой действительно что-то не так.
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3k
Мистер Фикс 58 минут назад
Этот бред до добра не доведет... следующая война будет между пида асами и нормальными людьми
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3k
tamin 59 минут назад
Это дно. Остановите землю, я сойду.
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9k
Александр Час назад
Пусть продолжают.
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54k
Igor Час назад
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397
EM Час назад
Сдаётся мне, что это фейк. Несовершеннолетним даже татуировку сделать нельзя, без согласия родителей, а тут такое.....
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2k
foggen2 EM 49 минут назад
Если отец лишён отцовства-вполне могло и быть,учитывая тот факт что мать не разу не против была.
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11k
alexis EM 42 минуты назад
Татуировка- это другое.

в Канаде хотят сажать родителей и врачей за отказ менять пол ребёнку

Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2020-03-16/OAN-v-Kanade-hotyat-sazhathttps://russian.rt.com/inotv/2020-03-16/OAN-v-Kanade-hotyat-sazhat
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10k
net EM 11 минут назад
Да всё что надо заднеприводные и педофилы уже в законах продвинули. У нас в Эстонии 50+ летний тренер (по футболу вроде) тр.хал девочку 14ти лет с её согласия. И всё законно. Ред бул можно покупать с 16ти по паспорту, а тр.хаться с дедом с 14ти. Вот тебе и законы. А гомосеки и всякие лгбт извращенцы продвигают всеми способами увеличение себе подобных с самого детства.
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16k
Юрий EM 9 минут назад
Вот тут посмотри.....
https://thefederalist.com/2020/02/21/heartbroken-dad-of-trans-teen-breaks-gag-to-beg-for-end-of-state-sponsored-child-abuse/https://thefederalist.com/2020/02/21/heartbroken-dad-of-trans-teen-breaks-gag-to-beg-for-end-of-state-sponsored-child-abuse/
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10k
Великий Кормчий Час назад
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19k
Очевидное-Невероятное Час назад
Сделайте дурочке тест ДНК если у нее нет Y-хромосомы, то она даже если фаллос на лоб пришьет она не будет мальчиком.
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19k
Очевидное-Невероятное Ф Ив 37 минут назад
От того что слон идентифицирует себя самолетом - он не взлетит.
Это вавка в голове - идентифицировать себя не тем что ты есть. Это только лечить надо.
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6k
Ф Ив Очевидное-Невероятное Полчаса назад
Строго говоря слон себя ни с кем идентифицировать не может так как у него нет второй сигнальной системы. Это исключительно человеческая привилегия.
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58k
Опиум для народа Ф Ив 23 минуты назад
Так это по классификации п"дарасов,а не по нормальной.)
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6k
Ф Ив Опиум для народа 12 минут назад
Это самая нормальная классификация. Есть гендерные роли, есть пол как физиологическая принадлежность. Операции по смене пола проводят и в РФ, но для такой операции нужны очень веские основания - тут гендерной идентичности недостаточно.
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58k
Опиум для народа Ф Ив 8 минут назад
Именно что веские. И да. Такого переделанного человека законодательно стоило бы запретить ставить на какие-либо значимые посты. А еще лучше-выделить им какие-то земли. И пусть живут там,подальше от нормальных людей. Сами и вымрут. Зато-"гендерно идентичные".
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1k
K_II_T Час назад
Когда родители очень хотели мальчика. А появилась девочка.
Теперь сами себе какую-то дичь доказывают на основе модных тенденций.
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297
Maximka K_II_T 48 минут назад
сначала надо статью прочитать, потом комменты писать......а не наоборот
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1k
K_II_T Maximka Полчаса назад
Ну вот и прочти.
Начни с себя.
А я добавлю. Дочка в любом случае не сама до такой идеи догадалась.
Да и на фишках раз в месяц появляются статьи, где привлекают общественность обсудить внутри семейные ссоры. Где ад, драма, скандалы. А если вдуматься – то ничего.
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2k
roman-delisov Час назад
А документов, например, свидетельство о рождении, у ребенка нет? Что там написано?
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27k
Сталин подтвердил бы!! Час назад
Ну и пусть , кто нибудь мне скажет обратное!! Геями не рождаются , ими становятся !!!
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19k
pssst Час назад
Евгеника. Девочка из распавшейся неблагополучной семьи. Зачем ей размножаться?
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3k
VL Час назад
Кастрюли уверенно двигаются в этом светлом направлении. Широкой им дороги!
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