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Продвижение на западе идеи, что ребенок сам может выбрать себе пол, уже дает свои плоды. В Ванкувере 12-летний ребенок подал на своего отца в суд за то, что папа обращается к нему как к девочке, при том, что юридически она – мальчик.
Мужчина рассказывает, что эта история с гендерным изменением дочери началась в школе. Он заметил, что девочка изучает материалы по гендерной идентичности под названием «SOGI 123».
А вскоре выяснилось, что в классном журнале она уже записана под мужским именем. Школьный психолог, который, как оказалось, занимался с ребенком, даже не сообщил об этих изменениях родителям девочки.
Отец ребенка говорит, что "школа решила сделать это самостоятельно, получив рекомендации от психолога Уоллеса Вонга, известного гендерного идеолога". Но изменение имени - это еще цветочки. Там же в учебном заведении было принято решение о том, что девочке нужно давать тестостерон, подготавливая ее к смене пола. Опять-таки исходя из советов психолога.
Когда возмущенный отец подал на учебное заведение в суд, на заседании судья решил, что согласие отца в этом вопросе непринципиально (мать ребенка, с которой мужчина находится в разводе, кстати, позицию школы полностью поддерживает), а на других заседаниях и вовсе было вынесено решение, согласно которому Хугленд должен признать свою дочь мужчиной, иначе его ждет уголовное преследование по статье «насилие в семье».
Когда возмущенный отец подал на учебное заведение в суд, на заседании судья решил, что согласие отца в этом вопросе непринципиально (мать ребенка, с которой мужчина находится в разводе, кстати, позицию школы полностью поддерживает), а на других заседаниях и вовсе было вынесено решение, согласно которому Хугленд должен признать свою дочь мужчиной, иначе его ждет уголовное преследование по статье «насилие в семье».
Хугленд не собирался прислушиваться к решению суда - более того, он планировал продолжать оспаривать медикаментозную и психологическую "гендерную помощь", которую оказывают его дочери, только-только вступающей в возраст подростка. По его мнению, все эти манипуляции нанесут девочке непоправимый вред. Спустя время она одумается, но к тому моменту она уже не сможет родить, будет разговаривать неженским голосом и ей до конца своих дней придется бриться.
Хугленда 16 марта арестовали из-за неуважения к решению суда. Он продолжал обращаться к дочери как к девочке. Как пишут в местных источниках, мужчина будет оставаться за решеткой до 26 марта - в этот день должно состояться заседание Верховного суда Британской Колумбии. И лишь после него - возможно, но не наверняка - канадца выпустят из-за решетки.
Хугленда 16 марта арестовали из-за неуважения к решению суда. Он продолжал обращаться к дочери как к девочке. Как пишут в местных источниках, мужчина будет оставаться за решеткой до 26 марта - в этот день должно состояться заседание Верховного суда Британской Колумбии. И лишь после него - возможно, но не наверняка - канадца выпустят из-за решетки.
Для знающих английский - видео с историей канадца
«Год назад у меня был совершенно здоровый ребенок, и этот совершенно здоровый ребенок был изменен и уничтожен без всякой уважительной причины», - сказал Роберт Хугланд в интервью изданию The Federalist Между тем, борьба за продвижение идей существования небинарной системы полов набирает обороты не только в Канаде. Кресло помощника в министерстве здравоохранения США занял бывший мужчина, переделанный в женщину, а теперь в Конгрессе пытаются продвинуть закон о равенстве, который наделит трансамериканцев правами выбранного ими пола. Конгрессвумен попыталась объяснить свою точку зрения таким небанальным способом (пост по ссылке ниже)
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но это не может продолжаться бесконечно
Белые это белые,китайцы это китайцы,негры это негры.И никто из них не лучше и не хуже,всё от воспитания и характера зависит.Но нет,блин,наступила эра подмены понятий....
Даже удивительно как это индейцы на фоне всеобщей гендерной истерии не догадались попробовать хайпануть своего потока извинений "кстати вполне заслуженного,пришельцев из Европы никто не звал".......
в Канаде хотят сажать родителей и врачей за отказ менять пол ребёнку
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2020-03-16/OAN-v-Kanade-hotyat-sazhathttps://russian.rt.com/inotv/2020-03-16/OAN-v-Kanade-hotyat-sazhat
https://thefederalist.com/2020/02/21/heartbroken-dad-of-trans-teen-breaks-gag-to-beg-for-end-of-state-sponsored-child-abuse/https://thefederalist.com/2020/02/21/heartbroken-dad-of-trans-teen-breaks-gag-to-beg-for-end-of-state-sponsored-child-abuse/
Это вавка в голове - идентифицировать себя не тем что ты есть. Это только лечить надо.
Теперь сами себе какую-то дичь доказывают на основе модных тенденций.
Начни с себя.
А я добавлю. Дочка в любом случае не сама до такой идеи догадалась.
Да и на фишках раз в месяц появляются статьи, где привлекают общественность обсудить внутри семейные ссоры. Где ад, драма, скандалы. А если вдуматься – то ничего.